Nowy smartfon Redmi trafił do sprzedaży, a Xiaomi się tym nie pochwaliło

Polski oddział Xiaomi znany jest z tego, że z pompą informuje o premierze i rozpoczęciu sprzedaży nowego smartfona. Ten model po prostu jednak trafił do oferty jednego z operatorów i już można go kupić. Co oferuje i ile kosztuje?

Seria Redmi Note 11 jest coraz liczniejsza

Zacznijmy od tego, że seria Redmi Note 11 zadebiutowała w Polsce 22 lutego 2022 roku. Producent zaanonsował wówczas w kraju nad Wisłą cztery modele:

Redmi Note 11 w cenie od 999 złotych (w promocji na start od 799 złotych),

Redmi Note 11S w cenie od 1199 złotych (w promocji na start od 999 złotych),

Redmi Note 11 Pro w cenie od 1399 złotych,

Redmi Note 11 Pro 5G w cenie od 1699 złotych.

Kilka tygodni później, 29 marca 2022 roku, na rynku globalnym i jednocześnie w Polsce zaprezentowano model Redmi Note 11 Pro+ 5G, którego cenę ustalono na 1899 złotych (za wersję z 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej).

Tego samego dnia zaanonsowano również model Redmi Note 11S 5G, którego cena na rynku globalnym miała zaczynać się od 249 dolarów za wariant 4/64 GB. Konfigurację 4/128 GB wyceniono zaś na 279 dolarów, a 6/128 GB na 299 dolarów.

Xiaomi Redmi Note 11S 5G już do kupienia w Polsce. Ile kosztuje? Gdzie można go kupić? (cena)

29 marca 2022 roku 279 dolarów miało równowartość ~1170 złotych. Dziś natomiast już ~1280 złotych. A w Polsce za model ten trzeba zapłacić jeszcze więcej, bo 1499 złotych. Urządzenie jest dostępne w sklepie internetowym sieci Play w takiej cenie bez umowy, ale klienci mogą wybrać również opcję z abonamentem komórkowym.

źródło: Play

Warto tu przypomnieć, że cały czas trwa loteria, w której do wygrania jest dziewięć nagród po 10000 złotych każda, 195 hulajnóg elektrycznych Xiaomi i ponad 800 innych nagród. Aby wziąć w niej udział, wystarczy kupić telefon marki Xiaomi, aktywować go i zarejestrować się w loterii do 22 stycznia 2023 roku, a następnie płacić kartą Visa, dodaną do aplikacji Google Pay. Każda płatność to nowy los w loterii.

Co oferuje Redmi Note 11S 5G? (specyfikacja)

Mimo że cena tego modelu jest – nie oszukujmy się – dość wysoka, to jednocześnie urządzenie broni się przyzwoitą i kompletną specyfikacją – trudno wskazać rażące braki na liście parametrów.

Telefon oferuje bowiem wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz i 90 Hz (za sprawą funkcji AdaptiveSync, która dostosowuje częstotliwość odświeżania obrazu w celu optymalizacji zużycia prądu z akumulatora). Ponadto ekran cechuje się funkcją próbkowania dotyku z prędkością do 240 Hz, współczynnikiem kontrastu 1500:1 i obsługą palety kolorów DCI-P3.

źródło: Xiaomi

Sercem tego modelu jest procesor MediaTek Dimensity 810 2,4 GHz (6 nm) ze zintegrowanym modemem 5G, a energię do działania zapewnia mu akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsługuje technologię szybkiego ładowania o nazwie 33 W Pro (przez port USB-C; do 100% w mniej niż godzinę; zasilacz 33 W znajduje się w zestawie). Całość ma wymiary 163,56×75,78×8,75 mm i waży 195 gramów.

Urządzenie oferuje również trzy aparaty na panelu tylnym: 50 Mpix (f/1.8) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 119° + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro oraz 13 Mpix (f.2.4) na przodzie, a także dual SIM (2x nano SIM), czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, moduł NFC, radio FM, emiter podczerwieni, głośniki stereo i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Całość pracuje na systemie Android 11 z interfejsem MIUI 13.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że model ten ma na pokładzie pamięci LPDDR4X (RAM) i UFS 2.2 (flash/wewnętrzna).