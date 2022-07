Nowy Apple Watch ma być naprawdę duży, ale rewolucji nie będzie

O tej wersji Apple Watcha mówi się już od bardzo długiego czasu. Wszystko wskazuje na to, że nareszcie doczekamy się jego oficjalnej premiery we wrześniu 2022 roku. I chociaż pozostaje do niej jeszcze kilka tygodni, to całkowicie nowy model smartwatcha w ofercie giganta z Cupertino ma przed nami coraz mniej tajemnic.

Apple Watch 8 Pro ma być naprawdę duży…

Na początek taka ciekawostka: mówi się, że producent wkłada mnóstwo wysiłku w ograniczenie przecieków na temat jego nowych produktów. Wypuścił nawet kilka fałszywych informacji, aby zlokalizować źródło „wycieku”, lecz mimo wszystko doniesienia o opracowanych przez niego urządzeniach wciąż płyną szerokim strumieniem. I nie inaczej jest w tym przypadku.

To bowiem nie pierwsze informacje na temat Apple Watch 8 Pro – takiego właśnie określenia użył Mark Gurman z Bloomberga, który dostarczył kolejną dawkę informacji na temat pierwszego tego typu smartwatcha w ofercie giganta z Cupertino. Wcześniej zdradził on, że urządzenie zostanie wyposażone w ekran o przekątnej niemalże 2 cali i rozdzielczości 410×502 piksele. Inny informator z branży, Ross Young, podał natomiast dokładną wartość – 1,99 cala.

Mark Gurman w swoim najnowszym newsletterze poinformował, że Apple Watch 8 Pro będzie dobrą odrobinę większy – mówi się o kopercie o rozmiarze 47 mm, podczas gdy aktualnie największy model series 7 ma wielkość 45 mm. Ekran ma urosnąć względem tego wariantu o 8%.

…ale rewolucji nie będzie

Ponadto dowiedzieliśmy się, że obudowa zegarka zostanie wykonana z trwalszej formuły tytanu. Co więcej, Apple ma ją zaprojektować w inny sposób niż koperty poprzednich generacji, jednak mimo wszystko nie należy się spodziewać płaskich krawędzi bocznych, tylko ewolucji obecnego, prostokątnego kształtu.

Informacje te wskazują zatem, że odczujemy powiew świeżości, ale nie będziemy świadkami rewolucji. A przynajmniej w kwestii designu, ponieważ Mark Gurman twierdzi, że dzięki akumulatorowi o większej pojemności i trybowi niskiego poboru prądu Apple Watch 8 Pro będzie mógł działać na jednym ładowaniu nawet kilka dni. Ponadto model ten, podobnie jak pozostałe zegarki z linii series 8, zaoferuje funkcję pomiaru temperatury.