Oto cena Redmi Note 11 w Polsce! Jest znakomita

Nie będzie ogromną przesadą, jeżeli stwierdzę, że to właśnie seria Redmi, jeszcze jako część Xiaomi, spopularyzowała produkty tego producenta w Polsce. Dziś, jako osobna marka, Redmi to przede wszystkim rozsądnie wycenione smartfony ze średniej półki. Teraz poznajemy cenę Redmi Note 11.

Redmi Note 11 z cennikiem na premierę

Choć kilka redakcji, w tym nasza, od kilku tygodni testują najnowszą propozycję od Redmi, to oficjalna premiera urządzenia została zaplanowana na 22 lutego. Od dziś w sprzedaży możemy dostać podstawowy model: Redmi Note 11. Pozostałe modele z rodziny, tj. Redmi Note 11S, Note 11 Pro oraz Note 11 Pro 5G pojawią się na rynku trochę później.

Źródło: Materiały Prasowe Xiaomi

Pomimo późniejszego debiutu trzech pozostałych modeli z serii, Redmi Note 11 wciąż pozostaje wartą do rozważenia opcją. Sercem urządzenia jest układ mobilny Snapdragon 680 od Qualcomma – kompromis pomiędzy wydajnością a ceną. 6,63-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania na poziomie 90 Hz zapewnia płynny obraz podczas oglądania materiałów wideo lub podczas grania. Smartfon występuje w trzech wariantach pamięci: 4 GB RAM + 64 GB pamięci wbudowanej, 4 GB + 128 GB lub 6 GB i 128 GB miejsca na dane.

Wyspa aparatów z tyłu Redmi Note 11 oferuje 4 obiektywy – główną matrycę o rozdzielczości 50 Mpix, aparat szerokokątny 8 Mpix, aparat do zdjęć makro z 2-megapikselowym sensorem oraz czujnik głębi, również o rozdzielczości 2 Mpix. Przednia kamerka to 13-megapikselowa konstrukcja wbudowana w wyświetlacz jako „punch-hole”. Całość podtrzymuje bateria o pojemności 5000 mAh z opcją szybkiego ładownia o mocy 33 W, dzięki czemu naładowanie urządzenia do 100% powinno trwać około 60 minut.

Jeżeli planujecie zakup Redmi Note 11 w wariancie z 4 GB RAM-u, to producent ma dla was promocję z okazji premiery. W wybranych sklepach z elektroniką (w tym oficjalnym sklepie Xiaomi Od dziś do 28 lutego lub do wyczerpania zapasów za wersję 4 GB + 64 GB zapłacicie 200 złotych mniej. U wybranych operatorów telekomunikacyjnych do wersji 4 GB + 128 GB otrzymacie natomiast opaskę Mi Band Pro. Pełen cennik Redmi serii 11 prezentujemy poniżej:

Model Wariant Cena (zł) Promocja Dostępne od 22 do 28 lutego lub do wyczerpania zapasów Redmi Note 11 4 GB + 64 GB 999 -200 zł w wybranych sklepach Redmi Note 11 4 GB + 128 GB 1099 Opaska Mi Band Pro w zestawie Redmi Note 11 6 GB + 128 GB 1199 Dostępne wkrótce Redmi Note 11S 6 GB + 64 GB 1199 Redmi Note 11S 6 GB + 128 GB 1299 Redmi Note 11 Pro 6 GB + 64 GB 1399 Redmi Note 11 Pro 6 GB + 128 GB 1499 Redmi Note 11 Pro 5G 6 GB + 128 GB 1699 Redmi Note 11 Pro 5G 8 GB + 128 GB 1799

Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, możliwe, że oficjalna transmisja z premiery odpowie na część waszych pytań.