Ten smartfon ma akumulator 12000 mAh, aparat widzący w ciemności i „świecące oczy”

Producenci nieczęsto zaskakują, ale akurat ten robi to regularnie. W jego ofercie pojawił się bowiem kolejny, oryginalny smartfon, który przyciąga wzrok i utrzymuje go na długo, a do tego jest dostępny w niewygórowanej cenie. Na rynku na próżno szukać drugiego takiego modelu.

Ten smartfon ma „świecące oczy” (specyfikacja DOOGEE S89 Pro)

Producenci najczęściej umieszczają na panelu tylnym aparat (lub aparaty), swoje logo i tyle. Marka DOOGEE nie boi się jednak iść o krok dalej – DOOGEE S98 ma na tyle dodatkowy, okrągły ekran, natomiast najnowszy model S89 Pro coś, co firma nazywa „DOOGEE Eye” (pol. oko DOOGEE). W teorii rozwiązanie to pełni rolę diody powiadomień, natomiast w praktyce wyróżnia ten smartfon na tle innych urządzeń.

Co więcej, producent nie ograniczył się do funkcji powiadamiania o połączeniach przychodzących czy SMS-ach – użytkownik może zsynchronizować pulsowanie „oczu” z odtwarzaną muzyką (firma przygotowała różne predefiniowane, kolorowe wzory). Co prawda, de facto, to w rzeczywistości tylko bajer, ale mimo wszystko powoduje, że trudno oderwać – nomen omen – oczy od tego modelu.

To jednak niejedyna rzecz, która przyciąga uwagę do DOOGEE S89 Pro. Model ten, podobnie jak (m.in.) wspomniany przed kilkoma chwilami DOOGEE S98, oferuje „aparat, który widzi w ciemności” dzięki emiterom podczerwieni. Wyposażono go w matrycę Sony IMX350 o rozdzielczości 20 Mpix (f/1.8). O ile DOOGEE Eye to fajny bajer, o tyle ten aparat zdecydowanie może się przydać użytkownikom.

Ponadto na panelu tylnym znajdują się jeszcze trzy aparaty: główny 64 Mpix z przysłoną f/1.8, ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem o kącie widzenia 130° i dedykowany do zdjęć makro z matrycą o rozdzielczości aż 8 Mpix (f/2.2). Na przodzie umieszczono zaś jeden aparat z sensorem 16 Mpix.

Smartfon może się pochwalić również akumulatorem o pojemności aż 12000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą nawet 65 W. Producent podaje, że w 20 minut wskaźnik naładowania wzrośnie od 0% do 15%. Nie wiadomo natomiast, ile potrwa ładowanie do 100%, ale DOOGEE zapewnia, że akumulator wystarczy na „kilka dni bez niepewności” (spowodowanej wizją rozładowania się urządzenia).

Ponadto na pokładzie tego urządzenia znajdują się m.in. 6,3-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ ze szkłem Corning Gorilla Glass, procesor MediaTek Helio P90 wraz z 8 GB RAM LPDDR4x, 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (+ microSD do 512 GB), czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi) i moduł NFC ze wsparciem dla Google Pay. Smartfon spełnia kryteria standardów IP68 i IP69K oraz MIL-STD-810H. Całość fabrycznie pracuje na systemie Android 12.

Ile kosztuje ten smartfon? (cena)

Urządzenie jest już dostępne m.in. w oficjalnym sklepie marki DOOGEE na platformie AliExpress od ~1600 złotych (cena z VAT). To jednak oferta promocyjna, która ma zakończyć się 30 lipca 2022 roku.