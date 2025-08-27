Xiaomi podało datę premiery HyperOS 3

Xiaomi niespodziewanie ogłosiło rychłą prezentację najnowszej wersji swojej nakładki na system Android – HyperOS 3. Nie musicie długo czekać, aby dowiedzieć się, co przygotowali Chińczycy.

Data premiery HyperOS 3 oficjalnie podana przez Xiaomi

Chiński gigant poinformował, że nakładka HyperOS 3 zostanie oficjalnie zaprezentowana już jutro, 28 sierpnia 2025 roku. Konferencja, w trakcie której ma być omawiana, rozpocznie się o godzinie 15:00 czasu w jego ojczyźnie. W Polsce będzie wtedy 9:00.

Premiera HyperOS 3 odbędzie się znacznie wcześniej niż HyperOS 1 i HyperOS 2. Oba bowiem Xiaomi zaanonsowało w październiku (odpowiednio 2023 i 2024 roku). Może to jednak wynikać z faktu, że Android 16 został udostępniony już w czerwcu 2025 roku, zatem Chińczycy nie mają powodów czekać jeszcze dwóch miesięcy, aby podtrzymać tradycję.

Warto zwrócić uwagę, że Xiaomi oficjalnie potwierdziło rychłą prezentację HyperOS 3, podczas gdy nie tak dawno mówiło się, że zamiast HyperOS 3 zostanie udostępniony HyperOS 26. Mamy już pewność, że taki scenariusz się nie ziści.

Aktualizacja do HyperOS 3 dla których smartfonów Xiaomi i Redmi?

Xiaomi już dziś zapowiedziało, że w pierwszej kolejności – w ramach testów beta – z najnowszej wersji oprogramowania będą mogli skorzystać posiadacze następujących smartfonów:

a także tabletów:

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

oraz Xiaomi Pad 7 Pro.

Na tę chwilę nie ma oficjalnej listy wszystkich urządzeń, które otrzymają aktualizację do HyperOS 3. Pewne natomiast jest, że jako pierwsze zadebiutują z nią flagowce z serii Xiaomi 16, co powinno nastąpić pod koniec września 2025 roku.

Mówi się natomiast, że aktualizacja, która przyniesie HyperOS 3, niekoniecznie musi oznaczać też równoczesną aktualizację do Androida 16 – w niektórych przypadkach nakładka ma bazować na Androidzie 15.

Jaki będzie HyperOS 3?

Przy okazji zapowiedzi prezentacji najnowszej wersji oprogramowania Lu Weibing z Xiaomi zadeklarował, że HyperOS 3 to nowy punkt wyjścia i celem firmy było sprawienie, aby działał on „płynnie” oraz zapewniał responsywność, a równocześnie był prosty i intuicyjny w obsłudze dla użytkowników.

Nieoficjalnie natomiast mówi się, że Xiaomi skopiuje Liquid Glass z iOS 26.