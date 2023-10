Oto HyperOS – nowy system, który zastąpi MIUI w urządzeniach Xiaomi

Huawei przetarł szlaki – to pierwszy chiński producent, który stworzył własny, multiplatformowy system operacyjny. Dziś dołączyło do niego Xiaomi, które zaanonsowało podobne rozwiązanie o nazwie HyperOS. Czym się charakteryzuje i czy będzie instalowany również na urządzeniach sprzedawanych poza Chinami?

Nowy system Xiaomi HyperOS

HyperOS jest rozwijany już od 2017 rok, ale dopiero dziś producent oficjalnie go zaanonsował i zaprezentował pierwsze sprzęty z nim na pokładzie (m.in. smartfony Xiaomi 14 i 14 Pro oraz smartwatch Xiaomi Watch S3). Dzięki niemu urządzenia chińskiej marki mają zapewnić „maksymalną wydajność” oraz „spójne doświadczenie użytkownika”, a także „bezproblemową łączność” pomiędzy różnymi produktami z oferty firmy.

Rdzeniem HyperOS jest Linux i samodzielnie opracowany system Xiaomi Vela. Jego podstawowa warstwa obsługuje ponad 200 platform procesorowych i ponad 20 standardowych systemów plików, obejmując setki typów urządzeń i tysiące jednostek SKU – można z powodzeniem go zainstalować na sprzętach, które mają od 64 KB do nawet 24 GB RAM. Producent podaje, że w smartfonach zajmuje on tylko 8,75 GB.

HyperOS potrafi optymalnie sterować sprzętem i zadaniami w różnorodnych i złożonych scenariuszach dzięki takim rozwiązaniom, jak dynamiczna regulacja priorytetów wątków i dynamiczna ocena cyklu zadań – ma to zapewnić optymalną wydajność i efektywność energetyczną.

HyperOS ma również znacznie lepiej łączyć różne urządzenia w jeden ekosystem – jako przykłady producent podaje na przykład możliwość uzyskania dostępu do kamer samochodowych z poziomu smartfona lub do aparatu w telefonie poprzez tablet lub laptop albo podłączenia tabletu do internetu za pośrednictwem smartfona. Ponadto różne urządzenia mają współdzielić zawartość schowka.

Chińczycy podkreślają też, że system Xiaomi Vela to platforma open source, natomiast HyperOS opiera się na AOSP. Nie należy się jednak spodziewać rewolucji w kwestii wyglądu interfejsu – wszystko wskazuje na to, że będzie on korzystał z dorobku MIUI, podobnie jak HarmonyOS z EMUI.

Które urządzenia otrzymają HyperOS?

Na stronie poświęconej HyperOS producent podaje, że nowy system otrzymają smartfony MIX Fold 3 i MIX Fold 2, Xiaomi 13, 13 Pro i 13 Ultra oraz Redmi K60, K60 Pro i K60 Extreme Edition, a także tablety Pad 6, Pad 6 Pro i Pad 6 Max 14.

Poznaliśmy też odpowiedź, czy HyperOS będzie dostępny poza Chinami – współzałożyciel i CEO Xiaomi, Lei Jun, potwierdził, że system zacznie być udostępniany globalnie w pierwszym kwartale 2024 roku.