Samsung wchodzi do rzeczywistości rozszerzonej. Padła data

Od dawna mówi się, że Samsung wprowadzi na rynek swoje pierwsze gogle XR w 2025 roku i tym samym rozpocznie przygodę z zupełnie nową kategorią urządzeń. Możliwe, że wreszcie poznaliśmy konkretny termin. A przy okazji także cenę.

Kiedy zadebiutują pierwsze gogle XR firmy Samsung?

Kolejne źródło w Korei Południowej potwierdza, że firma Samsung zaprezentuje swój pierwszy zestaw rzeczywistości rozszerzonej 29 września 2025 roku. Następnie, 13 października, rozpocząć ma się ich sprzedaż – początkowo właśnie w domowej Korei, po czym dostępność będzie stopniowo zwiększana.

Opisywany zestaw wciąż skrywa wiele tajemnic. Wiemy właściwie tylko tyle, że pod nazwą Project Moohan rozwijane są gogle XR, które wykorzystają platformę Qualcomm Snapdragon XR2 Plus Gen 2, wyświetlacze OLEDoS o przekątnej 1,3 cala oraz system Android XR, umożliwiający zarówno nakładanie cyfrowych elementów na realny obraz otoczenia, jak i całkowite odcinanie użytkownika od rzeczywistości i przenoszenie go do świata wirtualnego.

Podobnie działają niedawno zaprezentowane gogle Vivo Vision Discovery Edition, a także wcześniej wypuszczone HTC Vive XR Elite czy też Apple Vision Pro i to właśnie z tymi ostatnimi mają najmocniej konkurować.

Project Moohan, fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Jednym z czynników, które mogą zachęcać do gogli Samsunga, może okazać się ich cena. Ze wspomnianych tu już doniesień wynika, że ostateczny koszt zakupu będzie mieścić się w graniach od 2,5 do 4 milionów wonów, co po przeliczeniu na naszą walutę daje od 6500 do 10500 złotych. Lepiej może sprawdzić się tu amerykańska waluta – górna granica w tym przypadku wynosi ~2865 dolarów, podczas gdy za Apple Vision Pro w dniu premiery trzeba było zapłacić 3499 dolarów.

Project Moohan to tylko początek

Doniesienia wskazują też na to, że Samsung planuje sprzedać w 2025 roku około 100 tysięcy egzemplarzy swoich gogli. Z jednej strony to całkiem niewielka liczba, z drugiej jednak – realnie będzie miał na to zaledwie 2,5 miesiąca.

Niedawno pojawiły się też informacje, według których już w 2026 roku firma Samsung zaprezentuje pierwsze inteligentne okulary bez wyświetlacza, ale z kamerą, mikrofonami, głośnikami i sztuczną inteligencją. Mowa o bezpośredniej konkurencji dla urządzeń, takich jak Ray-Ban Meta AI Glasses.

Wyraźnie widać więc, że koreański gigant zamierza wejść do tego sektora z przytupem.