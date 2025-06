Redmi K80 Ultra i Redmi K Pad oficjalnie. Oba są tak samo atrakcyjne

Chiński producent zaprezentował smartfon Redmi K80 Ultra oraz tablet Redmi K Pad. Jedno i drugie urządzenie cechuje się topową wydajnością za sprawą zastosowania flagowego procesora. To jednak tylko jedna z ich zalet.

Redmi K80 Ultra – specyfikacja, cena

Jak podaje producent, smartfon Redm K80 Ultra zapewnia wydajność sięgającą 3248583 punktów w AnTuTu za sprawą procesora MediaTek Dimensity 9400+ o taktowaniu do 3,73 GHz (3 nm) oraz kości RAM LPDDR5X (do 16 GB) i pamięci flash typu UFS 4.1 (do 1 TB). Zastosowano w nim także system rozpraszania ciepła o powierzchni 6500 mm2, aby utrzymać temperatury w ryzach.

Właściciele tego urządzenia mają być też spokojni o zasilanie, ponieważ wyposażono je w akumulator o pojemności aż 7410 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy do 100 W. Ponadto można skorzystać z „ładowania obejściowego” – wówczas prąd jest dostarczany bezpośrednio do płyty głównej i wszystkich podzespołów z pominięciem baterii. Pozwala to wydłużyć jej żywotność i uniknąć nagrzania podczas grania.

Redmi K80 Ultra (źródło: Xiaomi)

Smartfon Redmi K80 Ultra może pochwalić się też 6,83-calowym wyświetlaczem o rozdzielczości 2772×1280 pikseli i jasności do 3200 nitów, który odświeża obraz z częstotliwością do 144 Hz i próbuje dotyk do 480 Hz (natychmiastowa reakcja na dotyk może zaś sięgać 2560 Hz). Na przodzie producent umieścił również 20 Mpix aparat.

Na tyle z kolei znalazły się dwa aparaty: główny z matrycą 50 Mpix, przysłoną f/1.88 i optyczną stabilizacją obrazu oraz ultraszerokokątny z sensorem 8 Mpix. Ponadto smartfon Redmi K80 Ultra oferuje symetryczne głośniki stereo, NFC i emiter podczerwieni oraz funkcję bezprzewodowych połączeń bez połączenia z siecią – zasięg sięga nawet 7 pięter.

Urządzenie jest także szczelne zgodnie z kryteriami klasy IP68. Całość ma wymiary 163,08×77,93×8,18 mm i waży 219 gramów.

Cena Redmi K80 Ultra w Chinach

12/256 GB – 2599 juanów (równowartość około 1315 złotych)

12/512 GB – 2999 juanów (~1515 złotych)

16/256 GB – 2799 juanów (~1415 złotych)

16/512 GB – 3299 juanów (~1670 złotych)

16 GB/a TB – 3799 juanów (~1920 złotych)

Redmi K Pad – specyfikacja, cena

Tablet Redmi K Pad, podobnie jak smartfon Redmi K80 Ultra, również wyposażono we flagowy procesor MediaTek Dimensity 9400+ o taktowaniu do 3,73 GHz (3 nm) oraz pamięci LPDDR5X lub LPDDR5T (tylko w konfiguracjach z 16 GB RAM) i UFS 4.1. Do tego jest też system rozpraszania ciepła o powierzchni 12050 mm2 i akumulator o pojemności 7500 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe o mocy 67 W. Co dość niespotykane, urządzenie ma aż dwa złącza USB-C – USB 3.2 Gen 1 na dłuższym boku i USB 2.0 na krótszym.

Redmi K Pad (źródło: Xiaomi)

Sprzęt wyróżnia się też dość niewielkim ekranem LCD, bo o przekątnej 8,8 cala. Jego rozdzielczość wynosi 3008×1880 pikseli (403 ppi), a jasność maksymalna 700 nitów. Wyświetlacz oferuje również funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 165 Hz i próbkowania dotyku z prędkością do 372 Hz (natychmiastowo 1080 Hz). Producent podaje także, że w przypadku użycia rysika próbkowanie sięga 240 Hz.

Ponadto urządzenie otrzymało 13 Mpix (f/2.2) aparat z PDAF na tyle i 8 Mpix (f/2.28) na przodzie, Bluetooth 5.4 i Wi-Fi 7 oraz podwójne głośniki i silnik liniowy osi X. Jego wymiary to 205,13×132,03×6,46 mm, a waga – 326 gramów.

Redmi K Pad (źródło: Xiaomi)

Cena Redmi K Pad w Chinach

8/256 GB – 2799 juanów (~1415 złotych)

12/256 GB – 3099 juanów (~1565 złotych)

12/512 GB – 3399 juanów (~1720 złotych)

16/512 GB – 3599 juanów (~1820 złotych)

16 GB/1 TB – 4199 juanów (~2120 złotych)

Na tę chwilę nie ma żadnych informacji o dostępności tych sprzętów poza Chinami.