Nie będzie HyperOS 3? Xiaomi chce być jak Apple

Myślałem, że czasy widocznego na pierwszy rzut oka kopiowania konkurentów mamy już dawno za sobą. Jeżeli zakulisowe informacje się potwierdzą, Xiaomi na pewno nie zrobi tego tak „żeby się facetka nie skapnęła”.

Nie będzie iOS 19

Choć taki nagłówek może się wydawać szokujący, to większość z Was już wie, że jest połowicznie prawdziwy. Apple zdecydowało bowiem, że nie chce rozwijać systemów o kilku różnych numerkach i podtrzymywać związanego z tym faktem małego chaosu. Dlatego w trakcie zbliżającego się WWDC 2025 gigant z Cupertino zaprezentuje nowy system nazywania kolejnych wersji oprogramowania, w którym wszystkie OS-y będą zaczynać się od 26, a liczba będzie co roku wędrować o jedno oczko do góry.

Pod koniec 2023 roku w Xiaomi również nastąpiło nowe otwarcie – MIUI został zastąpiony przez HyperOS, który do tej pory doczekał się kolejnej generacji oznaczonej numerem 2. Naturalnym ruchem powinno być więc zapowiedzenie w przyszłości HyperOS 3. Niewykluczone jednak, że wkrótce możemy zostać świadkami ogromnych zmian.

Xiaomi HyperOS 2 -> HyperOS 26

Jak podaje serwis XiaomiTime, chiński gigant może zastosować lekki przeskok w liczbach związany z nową wersją nakładki na Androida. UI oparty na Androidzie 16 ma nie otrzymać w tej sytuacji nazwy HyperOS 3 tylko HyperOS 26. Podobieństwa z decyzją Apple w tej chwili nasuwają się same.

Czy Xiaomi faktycznie może pójść śladem Apple? (Źródło: XiaomiTime)

Dlaczego producent miałby zdecydować się na taki krok? Według artykułu powody są dwa. Pierwszy to oczywiście większa przejrzystość w kalendarzu – każdy z łatwością połapałby się, że HyperOS 26 to wersja przygotowana na lata 2025-2026 itd. Druga kwestia to globalna strategia Xiaomi, która miałaby zakładać „zgodność z głównymi strategiami rynkowymi”.

Odnoszę jednak wrażenie, że taka decyzja nie miałaby sensu na większą skalę – i to wcale nie dlatego, że Chińczycy by nie uniknęli porównania z Apple. Xiaomi zdane jest poniekąd na łaskę Google i jeżeli firma by zmieniła cykl wydawania kolejnych wersji Androida, całość by mogła się rozjechać z pierwotnym planem chińskiego giganta. Oprócz tego zmiana nie jest aż tak logiczna, jak w przypadku Apple. Gigant z Cupertino zarządza bowiem kilkoma systemami (visionOS, macOS, watchOS czy iOS) i różne liczby faktycznie wprowadzały spory galimatias. Xiaomi takiego problemu nie ma.

Czy czeka nas HyperOS 26 zamiast „trójki”, przekonamy się w okolicach października 2026 roku. Wtedy to Google może zaprezentować Androida 16, na którym oparta będzie nakładka Xiaomi.