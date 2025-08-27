Najciekawszy smartfon Huawei na bis. Będzie taniej

Nadciąga Huawei Mate XTs, a więc podwójnie składany smartfon nowej generacji. Chiński producent oficjalnie zapowiedział wydarzenie, podczas którego urządzenie zostanie pokazane światu.

Premiera Huawei Mate XTs już za kilka dni

Rok temu na rynku zadebiutował podwójnie składany smartfon Huawei Mate XT. Od tego czasu nie doczekał się żadnej realnej konkurencji – pomimo rozmaitych zapowiedzi padających tu i tam, nikt inny nie zaproponował podobnej konstrukcji, nie licząc paru prototypów (jak Tecno Phantom Ultimate G Fold). Chiński producent tymczasem nie próżnował i ogłosił, że jest gotowy, by pokazać światu następcę.

Oficjalnie potwierdzono, że już 4 września 2025 roku zaprezentowany zostanie Huawei Mate XTs – podwójnie składany smartfon nowej generacji. Poświęcone mu wydarzenie zostanie zorganizowane w Chinach i rozpocznie się tam o godzinie 14:30 – w Polsce będzie wtedy poranek, a dokładnie godzina 8:30.

Zapowiedź wydarzenia premierowego Huawei Mate XTs (źródło: Huawei)

Jaki będzie następca smartfona Huawei Mate XT?

Firma Huawei nie podzieliła się jak na razie żadnymi szczegółami na temat nadchodzącego urządzenia. Z pomocą, jak zwykle, przychodzą jednak leaksterzy, na czele z Digital Chat Station. Donoszą oni, na przykład, że nowy smartfon będzie podobny do swojego poprzednika i dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: białej oraz purpurowej.

Sercem nowego modelu ma być procesor Kirin 9020 – ten sam, w jaki wyposażono smartfony z serii Huawei Pura 80. To chipset zawierający jeden rdzeń główny o częstotliwości taktowania 2,5 GHz, trzy wydajne rdzenie pomocnicze (2,15 GHz) i cztery rdzenie energooszczędne (1,6 GHz) oraz układ graficzny Maleoon 920.

Poza tym smartfon Huawei Mate XTs zaoferować ma główny aparat 50 Mpix ze zmienną przysłoną oraz peryskopowy teleobiektyw. Chiński producent ulepszył też, ponoć, system zawiasów (Tiangong Hinge System), aby zwiększyć ich wytrzymałość i żywotność. Podobno pojawi się również obsługa rysika.

To będzie podwójnie składany smartfon w atrakcyjnej cenie

Nowy model ma być także tańszy od swojego poprzednika. Podczas gdy Mate XT startował z poziomu 19999 juanów, Huawei Mate XTs ma kosztować ~15000 juanów, co po obecnym kursie daje kwotę na poziomie 7700 złotych. Analitycy oczekują, że chińskiemu gigantowi uda się sprzedać milion egzemplarzy, co oznaczałoby podwojenie wyniku osiągniętego przez poprzednika.