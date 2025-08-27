Lubisz wkurzać znajomych? Teraz zrobisz to jak mistrz

Szukasz sposobu na wkurzenie znajomych? Wrzuć do mediów społecznościowych zdjęcie spod wieży Eiffla, ale bez konieczności wyjazdu do Paryża. Teraz możesz stworzyć grafikę w kilka sekund za darmo.

Google zwiększa możliwości Gemini – edycja zdjęć wchodzi na nowy poziom

Chatbot Gemini został zintegrowany z nowym modelem edycji obrazu. Technologię opracował zespół Google DeepMind, a przedsiębiorstwo twierdzi, że jest to „najlepiej oceniany model edycji obrazu na świecie”.

Technologiczny gigant jest świadomy, że edycja zdjęć osób nie jest łatwa, a każda zmiana czy drobne niedoskonałości mają znaczenie. Dlatego też najnowsza aktualizacja ma sprawić, że zdjęcia Twoje, członków rodziny, znajomych czy zwierząt domowych będą wyglądały spójnie, nawet jeśli zdecydujesz się na radykalne zmiany, takie jak fryzura z lat 60.

Nowy model do edycji zdjęć w Gemini (źródło: Google)

Po co jeździć na wakacje – teraz wkurzysz znajomych, siedząc w domu

Wśród nowych funkcji edycji obrazu w Gemini znalazła się opcja zmiany stroju lub miejsca w tle. Wystarczy, że prześlesz botowi zdjęcie przedstawiające osobę (np. Ciebie), a sztuczna inteligencja w kilka chwil umieści ją w zupełnie innym środowisku czy sytuacji. Aż prosi się zadać pytanie – po co lecieć na wakacje do Paryża, skoro Google za darmo może wygenerować Cię na zdjęciu pod wieżą Eiffla?

Trzeba przyznać, że te nowe funkcje Gemini mogą ułatwić Ci życie, jeśli lubisz wkurzać znajomych (albo wzbudzać zazdrość) częstymi wyjazdami. Teraz wystarczy, że wrzucisz wygenerowaną fotkę na Facebooka, prawda? 😉 W kilka sekund sprawdzisz też, czy w stroju matadora Ci do twarzy.

Gemini pomoże również w połączeniu kilku zdjęć w jedno. Udało Ci się zrobić świetne selfie i piękne ujęcie Twojego pupila? Wystarczy chwila, a sztuczna inteligencja połączy wybrane fotografie w jedną grafikę i umieści je na dowolnie wybranym przez Ciebie tle, np. w górach czy na boisku.

Z praktycznych rozwiązań – możesz przesłać zdjęcie pustego pokoju i poprosić Gemini, aby „pomalowało” Ci ściany na kolor farby, którą masz zamiar kupić. Dodaj dowolne meble i sprawdź, czy podoba Ci się nowy układ i styl pomieszczenia.

A może marzy Ci się sukienka z „efektem motyla” albo kaloszki z płatkami róż? Żaden problem. Sztuczna inteligencja przeniesie styl, fakturę czy kolorystykę z jednego obiektu na drugi.

Google twierdzi, że nowe funkcje są już dostępne w Gemini. Co ważne, każdy wygenerowany obraz ma specjalny, niewidoczny znak wodny SynthID. Dzięki niemu wiadomo, że zdjęcie nie jest prawdziwe, a zostało wykonane przez sztuczną inteligencję.