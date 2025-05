Xiaomi 15S Pro oficjalnie. To pierwszy taki smartfon na rynku

Pokazany Xiaomi 15S Pro to pierwszy smartfon na rynku wyposażony w chipset Xring O1. Mamy do czynienia z autorskim procesorem producenta, który ponoć charakteryzuje się wysoką wydajnością. Chińczycy pokazali jeszcze model Xiaomi Civi 5 Pro dla miłośników… kawy.

Xiaomi 15S Pro to pierwszy smartfon z procesorem Xring O1

Owszem, nie jest to jedyne urządzenie Xiaomi z nowym układem, bo dziś pokazany został również tablet Xiaomi Pad 7 Ultra, ale możemy mówić o pierwszym takim smartfonie. Jeśli potwierdzą się dotychczasowe przecieki, mamy mieć do czynienia z procesorem mogących konkurować z najlepszymi produktami Qualcomma i MediaTeka. Zapowiada się więc naprawdę ciekawa rywalizacja.

Sercem Xiaomi 15S Pro jest wspomniany Xring O1 w konfiguracji składającej się z 10-rdzeniowego CPU, 16-rdzeniowego GPU i 6-rdzeniowego NPU. Mocniejsze rdzenie CPU wykręcają nawet 3,9 GHz, a cały procesor zbudowany jest w technologii 3 nm. Zawsze towarzyszy mu 16 GB RAM (LPDDR5T) oraz – zależnie od wybranej wersji – 512 GB lub 1 TB (UFS 4.1) na dane.

Producent postawił na 6,73-calowy ekran AMOLED LTPO o rozdzielczości 3200 x 1440 pikseli i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Z tyłu obudowy znalazł się zestaw trzech aparatów – główny 50 Mpix, teleobiektyw peryskopowy 50 Mpix z 5-krotnym zoomem optycznym i ultraszerokokątny 50 Mpix. Z kolei z przodu jest kamerka 32 Mpix.

CPU w Xring O1 (źródło: GSMArena)

Krzemowo-węglowy akumulator 6100 mAh można ładować z pomocą 90 W. Na pokładzie mamy jeszcze USB 3.2 Gen 2 (10Gb/s), NFC, Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. To wszystko pracuje pod kontrolą Androida 15 z Xiaomi HyperOS 2.

Xiaomi 15S Pro obecnie sprzedawany jest w Chinach, a plany związane z globalną premierą nie są znane. Wersja 16/512 GB została wyceniona na 5499 juanów (równowartość około 2878 złotych). Model 16 GB RAM i 1 TB na dane to już wydatek 5999 juanów (równowartość około 3140 złotych).

Xiaomi Civi 5 Pro, czyli smartfon dla miłośników kawy

Xiaomi Civi 5 Pro nie ma równie wyjątkowego procesora, bowiem dostajemy układ Snapdragon 8s Gen 4. Dostępny jest jednak w nietuzinkowej edycji nazwanej Iced Americano. Tylny panel obudowy zawiera zmielone ziarna kawy, co – według deklaracji Xiaomi – przekłada się na lekki aromat kawy.

Smartfon do dyspozycji użytkownika oddaje 6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2750 x 1236 pikseli i częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Do tego mamy 12 lub 16 GB RAM i 256 lub 512 GB przestrzeni na pliki. Z tyłu obudowy znajdziemy następujący zestaw aparatów: główny 50 Mpix, teleobiektyw 50 Mpix i ultraszerokokątny 12 Mpix. Przednia kamerka oferuje 50 Mpix.

Zadowalający czas pracy bez ładowarki ma zapewnić akumulator krzemowo-węglowy 6000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 67 W. Xiaomi Civi 5 Pro to jeszcze USB Type-C 3.2 Gen 1, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i NFC.

Na uwagę zasługuje smukła obudowa, której wymiary wynoszą 157,05 x 73,2 x 7,45 mm, a waga to 184 g. Edycja Iced Americano jest nieco grubsza i ma 7,65 mm, ale waży minimalnie mniej – 181 g. Smartfon działa pod kontrolą Androida 15 z Xiaomi HyperOS 2.

Xiaomi Civi 5 Pro aktualnie oferowany jest na rynku chińskim. Wersja 12/256 GB wyceniona została na 2999 juanów (równowartość około 1569 złotych), wariant 12/512 GB to wydatek 3299 juanów (równowartość około 1725 złotych), a model 16/512 GB kosztuje 3599 juanów (równowartość około 1882 złotych). Wybór edycji Iced Americano nie wpływa na cenę.