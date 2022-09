To już pewne – Xiaomi pierwsze skopiuje Dynamic Island z iPhone 14 Pro!

Wiedzieliśmy, że to nastąpi, jednak nie sądziliśmy, że tak szybko. Tymczasem już za kilka dni zadebiutuje pierwszy smartfon z Androidem z rozwiązaniem podobnym do Dynamic Island z iPhone 14 Pro. Apple pierwsze skopiuje Xiaomi.

Reklama

Pierwszy smartfon z Androidem z „Dynamic Island” wprowadzi na rynek Xiaomi

Dopiero co CEO Redmi, Lu Weibing, zapytał jednego z użytkowników chińskiego serwisu społecznościowego, czy naprawdę potrzebuje dynamicznej wyspy z najnowszego iPhone’a 14 Pro, a następnie oficjalnie potwierdzono, że marka nie planuje w najbliższej przyszłości wprowadzać takiego rozwiązania do swoich smartfonów.

Okazuje się jednak, że wcale nie oznacza to, że podobne nie znajdzie się w urządzeniach Xiaomi. Producent udostępnił na swoim profilu na platformie Weibo kilka grafik, przedstawiających nadchodzący smartfon Civi 2, które pokazują, że model ten będzie miał ekran z owalnym wycięciem w górnej części, podobne jak iPhone 14 Pro (w którym wyświetlacz ma de facto dwa otwory, ale „połączone” software’owo w jedną wyspę). To zabawne, jak szybko pojawi się na rynku pierwszy copycat z Androidem.

źródło: Xiaomi

Trudno jednak mówić o niespodziance, gdyż było to do przewidzenia. Zaskakujące jest natomiast tempo – Apple zaprezentowało nowe iPhone’y dopiero dwa tygodnie temu, a już jest gotowy pierwszy smartfon z Androidem z „Dynamic Island”. Pokazuje to, że konkurencja już od dawna wiedziała, co planuje gigant z Cupertino i była w stanie zapewnić sobie dostawy wyświetlaczy z podobnym wycięciem, gdyż nie da się tego zrobić z dnia na dzień – potrzeba do tego wielu miesięcy.

Można mieć więc pewność, że Civi 2, który zadebiutuje w Chinach 27 września 2022 roku, będzie pierwszym z wielu smartfonów z Androidem z podobnym ekranem jak iPhone 14 Pro. Nie wiadomo natomiast, ilu producentów zdecyduje się skopiować funkcjonalność Dynamic Island i zaimplementować ją w swoich interfejsach – na pewno jest tym zainteresowane realme. Tutaj „z pomocą” przyjdą jednak niezależni deweloperzy, którzy już teraz tworzą i udostępniają aplikacje, pozwalające uruchomić na Androidzie coś na kształt dynamicznej wyspy.

Co zaoferuje Xiaomi Civi 2 i czy będzie dostępny poza Chinami?

Specyfikacja Xiaomi Civi 2 jest znana już od dłuższego czasu, choć nie w całości. Nieoficjalnie mówi się, że smartfon zaoferuje 6,55-calowy ekran OLED (co potwierdzają udostępnione przez producenta grafiki tego modelu, gdyż tylko wyświetlacz tego typu może być obustronnie zakrzywiony) o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i technologią Dolby Vision, a także procesor Qualcomm Snapragon 7 Gen 1 i obsługę 67 W ładowania przewodowego.

źródło: Xiaomi

Sam producent, poprzez udostępnienie grafik smartfona, potwierdził natomiast, że aparat główny na tyle będzie miał rozdzielczość 50 Mpix i sensor Sony IMX766, a na przodzie znajdą się dwa 32 Mpix aparaty (szerokokątny z f/2.0 i autofokusem oraz ultraszerokokątny o kącie widzenia 100°). Ponadto widać informację o technologii Dolby Atmos na górnej krawędzi urządzenia.

Civi 2 będzie dostępny wyłącznie na chińskim rynku, podobnie jak Civi i Civi 1S, ale mówi się, że może trafić do sprzedaży poza Chinami pod inną nazwą – jako Xiaomi 12 Lite 5G NE lub Xiaomi 13 Lite.