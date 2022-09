TikTok Now już w Polsce. Sprawdź, co właśnie robią twoi znajomi

TikTok w naszym kraju bije rekordy popularności. Nic dziwnego, że próbują naśladować go inne serwisy, wprowadzając możliwość publikowania krótkich filmików. Takie funkcje dostępne są już przecież na Facebooku, Instagramie i YouTube. Teraz jednak rolę się odwróciły – to TikTok skopiował rozwiązanie z innej platformy, tworząc TikTok Now, który jest już dostępny w Polsce. Co to takiego?

Czy warto kopiować?

Można powiedzieć, że nowe rozwiązanie wprowadzone przez TikToka jest bliźniaczo podobne do mechanizmu działania platformy BeReal, która zyskuje na popularności. To zupełnie inne, nowe podejście do mediów społecznościowych. Jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania i pokazywania tej idealnej strony życia na Instagramie, czy Facebooku. Tymczasem, BeReal proponuje coś zupełnie odwrotnego.

TikTok Now (źródło: Google Play)

Ten serwis społecznościowy potrafi naprawdę zaskoczyć. Aplikacja wysyła prośbę o zrobienie zdjęcia i przesłanie go na platformę w dowolnym, losowo wybranym momencie dnia. Zdjęcia są wykonywane za pomocą przedniego oraz tylnego aparatu. Jeśli nie zdążymy wykonać zdjęcia w ciągu 2 minut, to możemy potem dodać je jeszcze przez cały dzień. Nasze spóźnienie zostanie jednak odpowiednio oznaczone.

Więcej informacji o platformie BeReal znajdziecie w tekście Mateusza, który zebrał w nim wszystkie szczegóły dotyczące jej działania.

Jak działa TikTok Now?

Aplikacja dostępna jest już do pobrania dla polskich użytkowników. W jej opisie możemy przeczytać, że program „umożliwia codzienne publikowanie filmu lub zdjęcia dokładnie w tym samym czasie co Twoi znajomi”. Brzmi znajomo prawda?

To jednak nie koniec podobieństw. Użytkownicy mają codziennie otrzymać losowe powiadomienie w tym samym czasie, co ich znajomi. W porównaniu z BeReal czas na wykonanie zdjęcia jest jednak nieco dłuższy i wynosi 3 minuty. W TikTok Now będzie można nie tylko opublikować zdjęcie, ale również nakręcić 10-sekundowy film przy użyciu przedniego i tylnego aparatu.

Logo aplikacji TikTok Now (źródło: Google Play)

Żeby zobaczyć zdjęcia lub filmy znajomych, samemu trzeba taki opublikować. Jak mówi pierwsze zdanie opisu aplikacji, to właśnie dzięki niej można podzielić się swoimi najbardziej autentycznymi chwilami z ludźmi, którzy są dla nas najważniejsi.

Czy dzięki popularności TikToka w naszym kraju ta funkcja przyjmie się równie dobrze? Na odpowiedź musimy jeszcze chwilę poczekać, bo póki co, polskich opinii o tej aplikacji jest naprawdę niewiele.