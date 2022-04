To nawet zabawne: ten smartfon Xiaomi jest lżejszy niż ładowarka do niego

Czegoś takiego chyba jeszcze nie widzieliśmy. Xiaomi ma w portfolio smartfon, który jest na tyle lekki, że nawet ładowarka do niego waży więcej. Szok.

Ładny, cienki, lekki smartfon Xiaomi

Xiaomi Civi uznawany jest przez niektórych fanów marki za najładniejszy smartfon tego producenta. Smukłością i elegancją rzeczywiście przewyższa wiele modeli Xiaomi, które są naprawdę niezłymi patelniami, i które ciężko utrzymać w jednej dłoni. Następca wspomnianego modelu jest równie urodziwy i smukły jak Civi pierwszej generacji.

Xiaomi Civi 1S, bo o nim mowa, charakteryzuje się jeszcze jedną cechą: jest niezwykle lekki – oczywiście w porównaniu do aktualnych standardów. Zwykle smartfony mocno przekraczają barierę 180 gramów. Z kolei Civi 1S waży jedyne 166 g. Prowadzi to do ciekawego paradoksu. Otóż ładowarka 120 W dla tego smartfonu waży 183 g. Oznacza to, że kostka ładująca jest cięższa od samego smartfona. Niektórzy pokusili się nawet o potwierdzenie tego metodą doświadczalną.

Niska waga Xiaomi Civi 1S wynika pośrednio z jego niewielkich wymiarów. Obudowa mierzy tylko 6,98 mm grubości i jest szeroka jedynie na 71,5 mm. Mimo to mieści się w niej bateria o pojemności 4500 mAh. Zagadką jest, jak producentowi udało się to wszystko upchnąć w tak niewielkim „pudełku”. To niezwykłe, ale mamy tu nawet szybkie ładowanie bezprzewodowe 55 W.

Front smartfona nie jest jakiś turbo mały – użytkownik patrzy na ekran o przekątnej 6,55 cala, co nie jest jakimś rekordem, choć rzeczywiście na rynku coraz mniej jest smartfonów o wyświetlaczu mniejszym niż 6,6 cala. Na przedzie znajduje się też aparat z matrycą 32 Mpix, a aparat tylny „prowadzony” jest przez matrycę 64 Mpix, której towarzyszą dwa pomniejsze sensory.

W środku działa procesor Qualcomm Snapdragon 778G+, co jest tylko drobnym ulepszeniem względem ubiegłorocznego modelu Civi.

Doczekaliśmy ciekawych czasów. Producenci smartfonów co prawda nieczęsto decydują się na sprzedaż lekkich urządzeń, ale widać, że jest na nie popyt. Niestety, wszystko wskazuje na to, że Civi 1S będzie dostępny tylko w Chinach.