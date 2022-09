Nowy Xiaomi będzie kusił dobrą specyfikacją. Być może go nawet kupisz

Chiński gigant ma tak bogatą ofertę, że duża część klientów znajdzie tam propozycję odpowiednią dla siebie. Co więcej, cały czas wprowadza na rynek kolejne, często nie mniej ciekawe modele. Ten zdecydowanie będzie należał do grona godnych zainteresowania średniaków klasy premium.

Reklama

Nowy smartfon Xiaomi zainteresuje wielu klientów

O modelu Civi 2, który będzie już trzecim smartfonem z tej serii, mówi się już od dłuższego czasu. Do tej pory nie wiedzieliśmy jednak, kiedy możemy spodziewać się jego premiery, lecz właśnie pojawiły się wskazówki, które znacząco nas przybliżyły do tego wydarzenia.

Według informacji, podawanych przez serwis xiaomiui, producent chce zaprezentować ten smartfon jeszcze w tym miesiącu. Jeżeli to prawda, lada chwila powinien oficjalnie zacząć zapowiadać jego premierę, aby podgrzać atmosferę przed publicznym debiutem. Oprogramowanie do urządzenia jest już bowiem w 100% gotowe. Z kodu systemu wynika, że Civi 2 nosi nazwę kodową Ziyi.

Co zaoferuje Xiaomi Civi 2? (specyfikacja)

Civi 2 będzie jednym z pierwszych smartfonów na rynku z procesorem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, który pomimo premiery w maju 2022 roku, wciąż nie rozgościł się na pokładach średniaków klasy premium – pierwszym był OPPO Reno 8 Pro.

Ponadto urządzenie zaoferuje wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,55 cala i rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, a także potrójny aparat na panelu tylnym i wsparcie dla technologii szybkiego ładowania przewodowego o nocy 67 W. Pojemność akumulatora nie jest znana, podobnie jak pozostała specyfikacja, ale mówi się, że producent będzie kierował ten model do fanów vlogowania.

Czy nowy smartfon chińskiego giganta będzie dostępny globalnie?

Seria Civi jest dedykowana rynkowi chińskiemu, ale nie oznacza to, że nowy Civi 2 nie będzie dostępny poza ojczyzną producenta. Według serwisu xiaomiui, model ten ma być sprzedawany również w innych krajach, aczkolwiek naturalnie pod zmienioną nazwą – jako Xiaomi 12 Lite 5G NE lub Xiaomi 13 Lite. Nie wiadomo jednak, kiedy firma zdecyduje się wprowadzić go na międzynarodowe wody. I ciekawe, czy zrobi to tak samo bez większego rozgłosu, jak w przypadku modelu 12 Lite.