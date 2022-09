realme prosi fanów o pomoc. Chodzi o stworzenie czegoś na kształt Dynamic Island

Zdecydowanie największą nowościach wprowadzoną w iPhone 14 Pro oraz 14 Pro Max jest Dynamic Island. Wygląda na to, że rozwiązanie to bardzo przypadło do gustu nie tylko Apple, ale też innym producentom, którzy teraz chcą je „pożyczyć”. Na przykład realme prosi o pomoc swoich fanów.

Apple kreuje trendy

Dynamic Island to rozwiązanie łączące ze sobą dwa otwory w wyświetlaczu, zastępujące znanego do tej pory notcha (którego możemy znaleźć w niemal wszystkich smartfonach Apple). Oprócz nowego wyglądu, dynamiczna wyspa oferuje wyświetlanie dodatkowych informacji, na przykład o powiadomieniach czy danych dotyczących trwającej właśnie rozmowy telefonicznej.

Pojawiły się doniesienia, że rozwiązanie to ma stać się standardem w kolejnej generacji iPhone. Jednak nie tylko Apple jest zainteresowane rozwojem dynamicznej wyspy. Takiego samego bajeru oczekują użytkownicy smartfonów z Androidem.

Powstały już nawet pierwsze projekty naśladujące to rozwiązane. Stworzyli je między innymi programiści Mi Theme dla urządzeń działających na MIUI. Kilka dni temu w sieci pojawiły się filmy prezentujące jego działanie.

Dynamic Island Style Notifications / Now Playing on Xiaomi MIUI. Mi Theme Developers never disappoint 😎 pic.twitter.com/ImHmbkRZnb — Vaibhav Jain (@vvaiibhav) September 11, 2022

realme jest tak leniwe, że prosi fanów o pomoc?

Marka realme za pomocą swojej strony internetowej rzuca wyzwanie (jak sama mówi) dla swoich fanów. O co chodzi? Firma chciałaby stworzyć rozwiązanie podobne do tego wprowadzonego przez Apple w najnowszych iPhone’ach. Wydaje się jednak, że jest zbyt leniwa, by pomyśleć nad nim sama. Dlatego ogłosiła konkurs:

Interfejs wokół otworu kamery może zmieniać się w różne kształty i rozmiary, aby wyświetlać przychodzące połączenia telefoniczne, alerty, powiadomienia i nie tylko. Uznając ten pomysł za całkiem atrakcyjny, postanowiliśmy w realme zwrócić się do naszych fanów o pomysły i sugestie, jak taką funkcję oprogramowania można wdrożyć na naszym urządzeniach.

Co należy zrobić, żeby zgłosić swoją propozycje tego „całkiem atrakcyjnego” rozwiązania? Wystarczy po postem konkursowym opublikować komentarz w postaci rysunku, GIF-a lub po prostu tekstu i wyjaśnić, jak mogłaby działać wyspa realme.

W komentarzach pod postem pojawiają się już różne pomysły. Muszę przyznać, że niektóre z nich wyglądają naprawdę dobrze. Zresztą, sami zobaczcie jedno z nich:

Jedno ze zgłoszeń konkursowych (źródło: komentarz użytkownika @Veera_)

Ta propozycja wygląda całkiem dobrze, jednak czy takie rozwiązanie naprawdę jest potrzebne? Czy wprowadzenie realme island podniesie komfort korzystania ze smartfona czy okaże się tylko niepotrzebnym bajerem?

Marka informuje również, że najlepsze projekty zostaną wyłonione w głosowaniu przez media społecznościowe, a następnie deweloperzy realme UI odniosą się do najczęściej głosowanej sugestii i rozważą ją pod kątem ewentualnej implementacji w przyszłości.

Ostateczne wyniki mają zostać ogłoszone 24 września, jednak wcześniej (21 września) na profilach realme na Facebooku i Instagramie odbędzie się głosowanie.

Co można wygrać w tym niezwykłym konkursie? Też myślałem, że pewnie całkiem sporo. Chociaż w regulaminie konkursu jest wzmianka o nagrodzie, to nie sprecyzowano nigdzie, co nią będzie. Może okazać się, że jedyną nagrodą może stać się oznaczenie nas w mediach społecznościowych jako twórcy projektu oraz „niesamowita” satysfakcja z pomocy swojej ulubionej marce.