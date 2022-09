nju mobile uruchamia 5G. Sprawdź, gdzie i za ile można korzystać z sieci

Przed klientami nju mobile nareszcie otworzono możliwość korzystania z szybkich sieci 5G. Oczywiście są pewne zasady świadczenia tych usług. Sprawdźmy je.

5G w nju mobile – za ile?

Zacznijmy od tego, kto będzie mógł skorzystać z nowej opcji w nju mobile. Orange wskazuje trzy istotne wymogi, które trzeba spełnić, żeby cieszyć się szybszym przesyłem danych. Należy:

znajdować się w zasięgu sieci 5G,

posiadać urządzenie współpracujące z tą technologią,

korzystać z nowych usług w nju na abonament (nju 29 zł 5G, nju 39 zł 5G) lub istniejących usług (nju internetowy, wszystko za nie więcej niż 29 zł w nju na kartę).

5G dostępne jest też dla klientów korzystających z nowych usług nju solo od 29 złotych, a w parze i trio – od 19 złotych od osoby. W ofercie w parze za 19 zł od osoby klienci mają do wykorzystania wspólnie do 60 GB w technologii 5G, a za 24 zł do 120 GB z 5G.

Ziemniak nju mobile turla się teraz szybciej dzięki 5G

W internecie mobilnym (plan nju internetowy) 5G zostanie włączone dla obecnych i nowych klientów. Podobnie usługa będzie automatycznie dostępna w usłudze wszystko za nie więcej niż 29 zł. W planie nju internetowy do wykorzystania jest miesięcznie aż do 180 GB z 5G.

Obecni klienci nju na abonament mogą swobodnie migrować na nowe usługi, bez ponoszenia żadnych opłat dodatkowych.

5G w nju mobile – gdzie?

Ogólnie rzecz biorąc, 5G w nju mobile dostępne jest wszędzie tam, gdzie taki zasięg oferuje Orange. Dlatego z szybszej łączności z siecią skorzystamy w takich miastach jak: Warszawa, Łódź, Płock, Poznań, Wrocław, Górnośląski Okręg Przemysłowy, Kraków, Kielce, Opole, Częstochowa, Rzeszów, Bielsko-Biała, Trójmiasto, Lublin, Konin.

Dokładniejszej mapie dostępności sygnału 5G możecie przyjrzeć się na stronie Orange.