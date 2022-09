Google Kawior kontra Dolby Atmos. O co chodzi w tej walce?

Google to prawdziwy gigant, który na rynku potrafi rozpychać się łokciami i wydaje się, że właśnie znalazł sobie nowego przeciwnika. Doniesienia mówią, że firma chce stworzyć alternatywę dla Dolby Atmos i Dolby Vision. Co najważniejsze, byłyby to rozwiązania pozbawione opłat licencyjnych.

Google chce wypchnąć konkurencję z rynku?

Obecnie Dolby Atmos to jedna z najbardziej rozpoznawalnych technologii dźwięku przestrzennego na całym świecie. Żeby wykorzystać w swoich urządzeniach którąś z technologii od Dolby, producent musi wnieść odpowiednią opłatę licencyjną.

Nie są to niszowe rozwiązania, ponieważ ostatnio technologia Dolby Atmos pojawiła się nawet w nowych budżetowych smartfonach Motoroli, wprowadzonych do Polski. Mowa tutaj o modelach moto e22 oraz moto e22i.

Google chce stworzyć alternatywne rozwiązania oferujące wideo HDR i dźwięk 3D pod nową marką, która ma stać się rozpoznawalna dla użytkowników tak samo jak Atmos lub Vision, a dodatkowo ma nie wymagać opłat, które producenci sprzętu muszą obecnie płacić Dolby. Opcja zaproponowana przez amerykańskiego giganta miałaby być „zarządzana przez forum branżowe i udostępniana bezpłatnie producentom sprzętu i dostawcom usług”.

Kryptonim „Kawior”

Plan dotyczący wprowadzenia przez firmę nowych formatów multimedialnych, znane są jako „Projekt Kawior” (Project Caviar). Z nagrania, które wyciekło do serwisu Protocol wynika, że celem firmy jest budowanie „zdrowszego, szerszego ekosystemu” dla mediów premium. Jak jednak przekonać producentów do porzucenia technologii znanej od lat, na rzecz nowego rozwiązania?

Jednym ze sposobów ma być wspieranie nowych rozwiązać przez platformę YouTube (który w tej chwili nie obsługuje Atmos oraz Vision). Google chciałoby, żeby ludzie nagrywali wideo w nowym formacie na swoich telefonach i mogli przesyłać je bezpośrednio na YouTube (który obsługiwałby te same technologie obrazu i dźwięku, co smartfon).

Doniesienia mówią również o tym, że firma chce o nowych, alternatywnych rozwiązaniach rozmawiać z producentami sprzętu, na przykład z firmą Samsung, która nie obsługuje technologii Vision na swoich telewizorach, ponieważ nie chce płacić opłaty licencyjnej.

Google z powodzeniem stworzyło już jeden popularny kodek wideo – AV1. Wprowadzenie rozwiązań „Projektu Kawior” może się stać dla Dolby poważnym problemem, ponieważ aż 25% przychodów firmy stanowią dochody związane ze sprzedażą licencji na technologię Atmos oraz Vision.