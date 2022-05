Następca najpiękniejszego Xiaomi będzie miał piękne wnętrze

Xiaomi Civi to moim (całkowicie subiektywnym) zdaniem najpiękniejszy smartfon w ofercie tego producenta (choć z sentymentem wspominam też flagowca z 2017 roku – Mi 6). Już wkrótce doczeka się on bezpośredniego następcy – właśnie pojawiły się bardzo obiecujące informacje na jego temat.

Reklama

Xiaomi Civi 2 na horyzoncie. Jego specyfikacja nie jest już tajemnicą

Xiaomi Civi zadebiutował w Chinach pod koniec września 2021 roku. Siedem miesięcy później do oferty producenta dołączył Civi 1S, który jest lekko ulepszoną wersją swojego pierwowzoru (procesor Qualcomm Snapdragon 778G zastąpiono układem Qualcomm Snapdragon 778G+). Na horyzoncie pojawił się właśnie pełnoprawny następca, który zaoferuje bardzo kuszącą specyfikację.

Według najnowszych doniesień, nowy smartfon z rodziny Civi zostanie wyposażony w elastyczny, „mikro-zakrzywiony” ekran OLED z „bardzo wąską ramką”. Niestety, na tę chwilę trudno powiedzieć, co to dokładnie oznacza, ale jesteśmy żywo zainteresowani, jak będzie to wyglądało w rzeczywistości. Ponadto pojawiła się informacja, że w wyświetlaczu znajdzie się okrągły otwór na aparat do selfie i rozmów wideo, lecz nie wiemy, w którym miejscu zostanie on umieszczony (prawdopodobnie jednak – standardowo – pośrodku).

Ekran ma cechować się rozdzielczością Full HD+, a do tego zapewni funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i technologię Dolby Vision. Nowy smartfon zostanie również wyposażony w ekranowy czytnik linii papilarnych. Ponadto na jego pokładzie znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 i wsparcie dla ładowania przewodowego o mocy 67 W.

Czy Xiaomi Civi 2 trafi do Europy?

Xiaomi Civi niestety nie trafił do sprzedaży poza Chinami, podobnie jak Civi 1S. W związku z tym są raczej niewielkie szanse, że Xiaomi Civi 2 będzie dostępny w innych krajach, ale w przypadku tego producenta niczego nie można być pewnym. Firma wielokrotnie pokazywała bowiem, że jest nieprzewidywalna – świadczy o tym chociażby globalna premiera POCO F4 GT, którego nie spodziewaliśmy się w Polsce, a tymczasem można go kupić w kraju nad Wisłą.

Pozostaje zatem trzymać kciuki, że Xiaomi zdecyduje się na globalną dystrybucję również w przypadku modelu Civi 2, ponieważ on także z pewnością będzie wyglądał tak samo zjawiskowo jak jego starsi bracia.