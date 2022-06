Info last minute – Xiaomi 12 Ultra zadebiutuje pod inną nazwą!

Xiaomi 12 Ultra zadebiutuje już w przyszłym miesiącu, obok trzech innych smartfonów Xiaomi. Okazuje się jednak, że producent wcale nie zamierza go tak nazwać – kilkanaście dni przed oficjalną premierą flagowca pojawiły się zaskakujące informacje.

Xiaomi 12 Ultra zadebiutuje pod inną nazwą

Będzie to już trzeci flagowy smartfon z dopiskiem „Ultra” w ofercie tego producenta – w sierpniu 2020 roku zadebiutował Xiaomi Mi 10 Ultra, a w marcu 2021 Xiaomi Mi 11 Ultra. Premiera Xiaomi 12 Ultra przewidziana jest natomiast na lipiec 2022 roku, ale kilkanaście dni przed nią pojawiły się zaskakujące informacje na temat nadchodzącego smartfona.

Tak (nie będzie?) wyglądał Xiaomi 12S Ultra (źródło: @OnLeaks, @ZoutonUS)

Według niepotwierdzonych (jeszcze?) informacji, najbliższa konferencja Xiaomi zaplanowana jest na 5 lipca 2022 roku. Jeżeli to prawda, to producent powinien lada chwila oficjalne to ogłosić. Przygotowania do wydarzenia idą jednak pełną parą, ponieważ firma rozsyła już materiały do swoich partnerów i właśnie dzięki temu dowiedzieliśmy się, że Xiaomi 12 Ultra zostanie wprowadzony na rynek pod inną nazwą.

Na koncie Mayank Kumar ❂ w serwisie Twitter pojawiło się zdjęcie, na którym widać, że nadchodzący flagowiec Xiaomi z aparatem dopracowanym przy współpracy z marką Leica będzie nazywał się Xiaomi 12S Ultra. Mimo że różnica w nazwie jest niewielka, to wygląda na to, że producent chce zunifikować nazwy wszystkich modeli, które zadebiutują w lipcu.

Wraz z Xiaomi 12S Ultra mają bowiem zadebiutować również Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro z platformą mobilną Qualcomm Snapdrargon 8+ Gen 1 i Xiaomi 12S Pro z procesorem MediaTek Dimensity 9000. Wszystkie ww. smartfony zaoferują aparat dopracowany przez markę Leica, co potwierdza zdjęcie Xiaomi 12S, które wyciekło do sieci przed oficjalną premierą urządzenia.

Według jednego z wiarygodnych informatorów, Xiaomi 12S Ultra nie będzie jednak miał obok aparatu czerwonego logo Leica, jak zostało to przedstawione na przedpremierowych renderach, które widzicie w tym artykule. Co więcej, twierdzi on, że smartfon ma wyglądać podobnie do Xiaomi 12S i 12S Pro.

Specyfikacja Xiaomi 12S Ultra

Ten sam informator donosi, że na pokładzie Xiaomi 12S Ultra znajdzie się m.in. topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 oraz 12 GB RAM i 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, a także nowy sensor Sony IMX z serii 9xx. Według wcześniejszych informacji Xiaomi ma jednak przygotowywać również konfigurację z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej.

Ponadto specyfikacja Xiaomi 12S Ultra obejmować ma 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości WQHD+ z matrycą LTPO i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, akumulator o pojemności 4800 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 67 W i indukcyjnego 50 W, system Android 12 z MIUI 13, aparat 20 Mpix na przodzie oraz zestaw trzech aparatów na panelu tylnym (50 Mpix z OIS + 48 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 48 Mpix o budowie peryskopowej z 5x zoomem optycznym) z laserowym autofokusem i czujnikiem ToF.