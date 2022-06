Rabat na paliwo na Orlenie. Promocja nie tak korzystna, jak mogłoby się wydawać? To koniecznie musisz wiedzieć

Od dziś obowiązuje promocja, w ramach której klienci mogą otrzymać na stacjach PKN Orlen rabat na paliwo nawet do 40 groszy na każdym litrze. Okazuje się jednak, że jej zasady nie są aż tak korzystne, jak mogłoby się wydawać i większość osób prawdopodobnie nie wykorzysta w pełni tej oferty.

Rabat na paliwo na stacjach PKN Orlen

Promocja jest dostępna już od dziś (tj. 27 czerwca 2022 roku) dla użytkowników aplikacji VITAY na urządzenia mobilne, którą można pobrać ze Sklepu Google Play na Androida i z Apple App Store na iOS. Osoby, które posiadają tylko zarejestrowaną, plastikową kartę tego programu lojalnościowego, będą mogły tankować taniej na Orlenie dopiero od 1 lipca 2022 roku.

I w zasadzie ci ostatni mimo wszystko są w bardziej komfortowej sytuacji, ponieważ użytkownicy aplikacji przed każdym tankowaniem muszą aktywować kupon rabatowy w programie VITAY. Tutaj trzeba też wspomnieć, że kupony są trzy, gdyż w miesiącu można zatankować do trzech razy, maksymalnie po 50 litrów za każdym razem. Takiego obowiązku nie mają osoby, które pokażą przy kasie aktywną, plastikową (główną) kartę programu lojalnościowego.

Promocja przewiduje, że klient może otrzymać maksymalnie trzy razy rabat na paliwo w okresie od 27 czerwca do 31 lipca 2022 roku (lub od 1 lipca do 31 lipca w przypadku osób korzystających wyłącznie z plastikowej karty) i trzy razy w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 roku.

W ramach promocji standardowo Orlen daje 30 groszy rabatu na każdy litr paliwa, ale posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają dodatkowe 10 groszy zniżki, czyli łącznie 40 groszy na każdy litr (trzeba ją okazać przed dokonaniem płatności).

Rabat na paliwo na stacjach PKN Orlen – co jeszcze trzeba wiedzieć?

Należy jednak pamiętać, że rabat przyznawany jest wyłącznie w przypadku zatankowania benzyny lub oleju napędowego – promocja nie obejmuje paliwa LPG (autogazu). Ponadto klient otrzyma rabat tylko wtedy, gdy zatankuje paliwo do baku samochodu, bowiem promocją nie są objęte produkty paliwowe pobrane do pojemników innych niż bak (np. kanistry, torby, beczki, butelki, pojemniki).

Z jednej strony to rozsądne posunięcie, mając w pamięci to, co działo się zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie. Z drugiej jednak jednorazowe zatankowanie 50 litrów paliwa to ogromny wydatek dla wielu osób – nie każdy może sobie pozwolić wydać kilkaset złotych za jednym razem. A promocja przewiduje tylko rabaty na trzy tankowania do 50 litrów w miesiącu (powyżej paliwo jest rozliczane w regularnej cenie, wyświetlanej na pylonie).

To, w połączeniu z koniecznością aktywacji kuponów w aplikacji, sprawia, że promocja może okazać się frustrująca dla klientów, gdyż na przykład klient dopiero po odejściu od kasy może zorientować się, że rabat nie został naliczony, bo nie aktywował kuponu.

Ponadto trzeba pamiętać, że rabat przewidziany promocją nie kumuluje się z innymi programami rabatowymi i promocjami oferowanymi na Stacjach Paliw, z wyjątkiem rabatów udzielanych posiadaczom Karty Dużej Rodziny, a także o tym, że za paliwo trzeba zapłacić gotówką, kartą płatniczą lub BLIKIEM w kasie lub u mobilnego kasjera. Rabat nie zostanie naliczony w przypadku skorzystania z karty zakupowej bądź przedpłaconej, wszystkich kart flotowych PKN Orlen, kart partnerskich, kiosku, aplikacji i/lub funkcji Orlen Pay albo wpłatomatu.

Regulamin promocji pod nazwą „Letnia promocja rabatowa” (PDF)