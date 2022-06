Nowy sensor Samsunga ma 200 Mpix, ale nie znajdziesz go w Galaxy S23 Ultra

Samsung jest jednym z liderów segmentu matryc światłoczułych do urządzeń mobilnych. Można je znaleźć w smartfonach różnych marek, nie tylko tego producenta z Korei Południowej. Oferta firmy wzbogaciła się o kolejny sensor o rozdzielczości 200 Mpix.

Reklama

Nowy sensor Samsung ISOCELL HP3 o rozdzielczości 200 Mpix

Samsung zaprezentował swój pierwszy sensor o rozdzielczości 200 Mpix – ISOCELL HP1 – we wrześniu 2021 roku, czyli już blisko dwa lata temu. Teraz do oferty producenta dołączyła kolejna matryca 200 Mpix – ISOCELL HP3. Co ciekawe, mimo że w nazwie jest cyfra „3”, to jest to dopiero drugi sensor 200 Mpix – ISOCELL HP2 nie został ogłoszony przez Koreańczyków.

źródło: Samsung

Samsung podaje, że ISOCELL HP3 ma o 12% mniejsze piksele niż poprzednik – mają one rozmiar 0,56 µm (vs 0,64 µm w ISOCELL HP1). Łącznie matryca ma 200 mln takich pikseli i format optyczny 1/1.4″ (co jest przekątną obszaru, który jest przechwytywany przez obiekty aparatu). W praktyce ma to oznaczać, że powierzchnia modułu aparatu będzie mogła być mniejsza – według deklaracji Samsunga, nawet o 20%.

W ISOCELL HP3 zastosowano rozwiązanie do automatycznego ustawiania ostrości Super QPD, co oznacza, że wszystkie piksele w matrycy są wyposażone w funkcję automatycznego ustawiania ostrości. Ponadto Super QPD wykorzystuje pojedynczą soczewkę nad czterema sąsiadującymi pikselami do wykrywania różnic fazowych zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym. Dzięki tym rozwiązaniom ustawianie ostrości będzie szybsze i dokładniejsze.

Nowy sensor Samsung ISOCELL HP3 oferuje też wsparcie dla nagrywania wideo w rozdzielczości 8K w 30 klatkach na sekundę i w 4K w 120 klatkach na sekundę. Producent zapewnia, że podczas rejestrowania filmów w 8K utrata pola widzenia jest „minimalna”.

Sensor Samsung ISOCELL HP3 oferuje również technologię łączenia pikseli. Co ciekawe, sensor może połączyć cztery w jeden o rozmiarze 1,12 µm lub nawet szesnaście w jeden o wielkości 2,24 µm – wówczas zdjęcia będą miały rozdzielczość (odpowiednio) 50 Mpix i 12,5 Mpix. Rozwiązanie to ma być przydatne szczególnie podczas robienia zdjęć w przyciemnionych środowiskach, jak wnętrza pomieszczeń czy w nocy – dzięki niemu fotografie będą jaśniejsze, a kolory żywsze.

Ponadto sensor Samsung ISOCELL HP3 wykorzystuje ulepszoną funkcję Smart-ISO Pro. Tradycyjnie technologia ta łączy informacje ze zdjęć wykonanych w dwóch trybach (z niskim i wysokim ISO), aby uzyskać fotografie w formacie HDR. Nowa matryca przechwytuje natomiast informacje ze zdjęć w trzech trybach – z niskim, średnim i wysokim ISO, co dodatkowo poszerza zakres dynamiczny.

Samsung informuje również, że ulepszona funkcja Smart-ISO Pro umożliwia sensorowi ISOCELL HP3 ekspresję zdjęć w ponad 4 bln kolorów (14-bitowej głębi kolorów) – to 64 razy więcej kolorów niż u poprzednika, który zapewnia wsparcie dla 68 mld kolorów i 12-bitowej głębi.

Kiedy na rynku pojawią się pierwsze smartfony z sensorem Samsung ISOCELL HP3?

Samsung informuje, że sample ISOCELL HP3 są już dostępne, a masowa produkcja tego sensora rozpocznie się jeszcze w tym roku. Według jednego z renomowanych informatorów, Ice universe, matryca ta nie trafi jednak do Galaxy S23 Ultra.

Jednocześnie na horyzoncie jest Motorola „Frontier”, która ma duże szanse być pierwszym smartfonem na rynku z aparatem o rozdzielczości 200 Mpix, ale prawdopodobnie na jej pokładzie znajdzie się sensor ISOCELL HP1, a nie nowy ISOCELL HP3, ponieważ jej premiera spodziewana jest już w lipcu 2022 roku.