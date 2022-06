Xiaomi 12S zdradza swoje tajemnice. Mamy jego zdjęcie

Lipiec 2022 roku będzie ważnym miesiącem w historii Xiaomi. To właśnie w tym miesiącu zostanie zaprezentowana seria Xiaomi 12S, która jeszcze przed oficjalnym debiutem zdradziła kilka szczegółów na swój temat. Co więcej, możemy przedpremierowo obejrzeć jeden z modeli, który wejdzie w skład nowej generacji high-endów chińskiej marki.

Xiaomi 12S ujrzał światło dzienne

Już od dłuższego czasu wiemy, że Xiaomi w pocie czoła pracuje nad kolejną serią high-endowych smartfonów. Już w przyszłym miesiącu Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro stracą miano najnowszych flagowców chińskiego giganta na rzecz trzech nowych modeli. W lipcu bowiem mają oficjalnie zadebiutować Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro i Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition. Tak, zgadza się – firma wprowadzi na rynek jeden model w dwóch odsłonach, podobnie jak vivo smartfon vivo X80 Pro (przynajmniej w Chinach).

Jeszcze przed oficjalną premierą w sieci pojawiło się zdjęcie jednego ze smartfonów, wchodzących w skład nowej generacji high-endów Xiaomi. Jest to model o oznaczeniu 2206123SC – według danych z bazy danych IMEI jest to Xiaomi 12S. W oczy rzuca się napis LEICA w sąsiedztwie trzech obiektywów aparatów i diody doświetlającej. Będzie to jeden z pierwszych flagowców, którego aparat dopracowano przy współpracy z niemiecką legendą fotografii (obok Xiaomi 12 Ultra).

źródło: Weibo

Klienci będą mieli do wyboru różne konfiguracje

Jeszcze przed oficjalną premierą dowiedzieliśmy się również, że Xiaomi 12S i 12S Pro z procesorem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 będą dostępne w trzech konfiguracjach: z 8 GB RAM i 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej oraz z 12 GB RAM i 512 GB wewnętrznej pamięci. Z kolei Xiaomi 12S Pro z układem MediaTek Dimensity 9000 już tylko w dwóch: 8 GB/256 GB i 12 GB/512 GB.

8 Ocena

Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że tylko Xiaomi 12S Pro z platformą mobilną Snapdragon 8+ Gen 1 ma obsługiwać ładowanie przewodowe o mocy 120 W. Pozostałe modele mają zaś wspierać ładowanie o mocy 67 W. Ponadto we wszystkich nie powinno zabraknąć obsługi technologii ładowania indukcyjnego.

Xiaomi zaprezentuje swoje nowe flagowce w lipcu 2022 roku, ale data konferencji nie jest jeszcze znana. Jednocześnie one również mogą niezbyt długo dzierżyć miano najnowszych high-endów marki, gdyż istnieje prawdopodobieństwo, że kolejna generacja topowych smartfonów, tj. seria Xiaomi 13, zostanie oficjalnie zaprezentowana już w listopadzie 2022 roku, a nie dopiero w grudniu (ewentualnie na przełomie listopada i grudnia).