Xiaomi 12S Pro z MediaTekiem? Na to wygląda

Nowe flagowce Xiaomi lada chwila powinny zostać zaprezentowane. Wszystko wskazuje na to, że przynajmniej jeden z nich zasili procesor marki MediaTek. Czy jest to odpowiedź na skargi klientów, dotyczące przegrzewających się smartfonów ze Snapdragonem?

Xiaomi 12S oraz 12 Pro coraz bliżej

Trzeba przyznać, że Xiaomi narzuciło konkurencji dynamiczne tempo pod względem wypuszczania na rynek nowych smartfonów. Kilka tygodni temu firma zaprezentowała Xiaomi 12, a już wiemy, że lada chwila pojawią się kolejne smartfony z dwunastej serii. Tegoroczne portfolio producenta powiększy się o Xiaomi 12S oraz 12S Pro. Wszystko wskazuję na to, że jeden z zapowiadanych modeli będzie pracował dzięki procesorowi MediaTek Dimensity 9000.

No właśnie, jest to o tyle zaskakujące połączenie, że wszystkie zaprezentowane dotychczas „dwunastki” pracują na chipsetach Qualcomma, przy czym do wariantów: 12, 12 Pro oraz 12X został zaimplementowany Snapdragon 8 Gen 1. O modelu 12 Lite na obecną chwilę możemy mówić jedynie nieoficjalnie: pisaliśmy już o imponującej (jak na model z dopiskiem „Lite”) prawdopodobnej specyfikacji oraz publikowaliśmy zdjęcia, na których możecie zobaczyć przedpremierowo jak będzie wyglądać.

Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro (fot. Tabletowo.pl)

Ci, którzy śledzą rozwój wydarzeń w kontekście zapowiedzianej premiery chipsetu Qualcomma, mogli spodziewać się, że w najnowszych smartfonach zostanie wykorzystany Snapdragon 8 Gen 1+, jednak z uwagi na przesunięcie premiery najnowszego podzespołu, spodziewaliśmy się w 12S oraz 12S Pro wersji bez plusa.

Tymczasem okazuje się, że Xiaomi zamierza postawić na procesory MediaTeka. Czy przyczyną zastosowania układu Dimensity 9000 może być informacja zwrotna od klientów narzekających na rozgrzanych do granic możliwości smartfonów ze Snapdragonem? Bardzo możliwe.

Procesory MediaTeka też lubią się przegrzewać

Jak się okazuje, przegrzane smartfony nie są wyłącznie domeną Qualcomma. Po premierze OnePlusa Ace jedno, co możemy stwierdzić to to, że komfort jego użytkowania odbiera wysoka temperatura, przez co smartfon aż parzy w dłonie. Ciekawostką jest to, że za komponenty do tego smartfona odpowiedzialny jest nie kto inny, jak MediaTek. W modelu OnePlus Ace (lub 10R, w zależności czy mówimy o globalnym, czy kontynentalnym nazewnictwie) zastosowano układ Dimensity 8100 Max.

Konkluzja jest taka, że nie tylko Qualcomm ma problem z nagrzewającymi się urządzeniami, chociaż sprawa ze spowalnianiem smartfonów wskutek osiągania wysokich temperatur odbiła się na tyle szerokim echem, że klienci jeszcze przez długi czas będą wypominać firmie throttling.

No ciekawe, ciekawe, jak to się wszystko potoczy – czekamy na kolejne informacje na temat Xiaomi 12S Pro.