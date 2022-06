Wygląd Xiaomi 12 Ultra ujawniony! Nie sposób nie zwrócić na niego uwagi

Xiaomi zapowiedziało, że w lipcu 2022 roku zaprezentuje flagowy smartfon z aparatem, opracowanym przy współpracy z niemiecką legendą fotografii – Leicą. Jeszcze przed oficjalną premierą poznaliśmy wygląd Xiaomi 12 Ultra. Ta wyspa z aparatami jest GIGANTYCZNA!

Reklama

Wygląd Xiaomi 12 Ultra ujawniony

Na początku 2022 roku pojawiły się informacje, że Xiaomi zrezygnowało z wprowadzenia na rynek tego modelu – zamiast niego ofertę miały uzupełnić MIX 5 i MIX 5 Pro. Później jednak sytuacja zmieniła się o 180° – Xiaomi miało anulować serię MIX 5 i skupić się na modelu 12 Ultra. Tutaj warto przypomnieć, że w momencie ogłoszenia współpracy z Leicą poinformowało, iż w lipcu 2022 roku zaprezentuje flagowy model z aparatami z funkcjami opracowanymi razem z legendą fotografii.

Spodziewamy się, że mowa tu o Xiaomi 12 Ultra, szczególnie że w sieci pojawiły się teraz rendery tak podpisanego smartfona. Co więcej, odpowiada za nie wiarygodny leakster Steve Hemmerstoffer (znany jako @OnLeaks), więc można powiedzieć, że „klamka zapadła” – gdyby to miał być Xiaomi MIX 5, to byśmy już o tym wiedzieli, a tymczasem ani go widu, ani słychu.

Podobnie jak Mi 11 Ultra, także Xiaomi 12 Ultra ma monstrualną wyspę na panelu tylnym, z tą tylko różnicą, że tym razem nie ma na niej dodatkowego ekranu. Serwis Zouton zdradza, że smartfon będzie miał wymiary 161,9×74,3×9,5 mm lub aż 13,1 mm, jeśli wziąć pod uwagę wystającą ponad obudowę wyspę. Dla przypomnienia, poprzednik miał wymiary 164,3×74,6×8,39 mm. GSMArena podaje, że sama wyspa w tym smartfonie ma 3,7 mm wysokości (łącznie grubość w górnej części wynosi zatem ponad 12 mm).

Na filmie doskonale widać, że wybrzuszenie z aparatami w górnej części panelu tylnego będzie naprawdę potężne. Wyspa ma mieć łącznie aż siedem otworów – cztery z nich zajmą aparaty, w tym główny o rozdzielczości 50 Mpix, ultraszerokokątny 48 Mpix i 48 Mpix teleobiektyw.

6 Ocena

Specyfikacja Xiaomi 12 Ultra też jest (częściowo) już znana

Po drugiej części smartfona, tj. na jego przodzie, ma z kolei znaleźć się obustronnie zakrzywiony ekran AMOLED o przekątnej ~6,6 cala i rozdzielczości 3200×1440 pikseli (proporcje 20:9), który wyświetli ponad miliard kolorów, odświeży obraz z częstotliwością 120 Hz i obsłuży technologię HDR10+. Ponadto ma cechować się jasnością 900 nitów (szczytowa sięgnie jednak nawet 1700 nitów), a w jego górnej części pojawi się 20 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo.

Pod maską Xiaomi 12 Ultra znajdzie się natomiast procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Smartfon ma ważyć 234 gramy, czyli (bardzo dużo i jednocześnie) tyle samo, co Xiaomi Mi 11 Ultra. Mówi się też, że obudowa tego flagowca zostanie wykonana z ceramiki, a jego cena będzie wynosić ~1350 dolarów (równowartość ~5765 złotych). Dla przypomnienia, Mi 11 Ultra kosztował na start w Europie 1199 euro, a w Polsce 5699 złotych.