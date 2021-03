Zapomnijcie o Xiaomi Mi 11 – teraz najbardziej wypasionym flagowcem marki jest Xiaomi Mi 11 Ultra!

Xiaomi Mi 11 królował w ofercie Xiaomi od momentu oficjalnej premiery, 28 grudnia 2020 roku. Dziś, po trzech miesiącach od swojego debiutu, musi jednak ustąpić miejsca lepszemu od siebie Xiaomi Mi 11 Ultra.

Xiaomi Mi 11 Ultra to fotograficzna bestia

Najprawdopodobniej najbardziej charakterystycznym elementem nowego Xiaomi Mi 11 Ultra jest dodatkowy, 1,1-calowy wyświetlacz na pleckach, który pokazuje najważniejsze informacje – datę, godzinę i powiadomienia, a ponadto może służyć jako lusterko do selfie. Jest dotykowy i ukazuje obraz w rozdzielczości 126 x 294 pikseli.

Xiaomi skupia się w tym modelu na możliwościach fotograficznych. Dlatego też wykorzystano w nim najnowszy sensor Samsunga GN2. To pierwsza matryca, która osiągnęła rozmiar 1/1,12 cala, jest w stanie rejestrować piksele o wielkości 2,8 μm i łączyć odczyty z czterech pikseli w jeden. Z takimi możliwościami, aparat Mi 11 Ultra będzie w stanie znakomicie radzić sobie w kiepskich warunkach oświetleniowych, rejestrując obraz, mając do dyspozycji zaledwie 0,02 luksa światła.

Oprócz tego, jeden z obiektywów jest peryskopowy i umożliwia 5-krotne zbliżenie optyczne (10-krotne hybrydowe i 120-krotne cyfrowe). Połączony jest on z matrycą 48 Mpix od Sony (IMX586). Szeroki kąt obiektywu sięga 128 stopni.

Filmy rejestrowane mogą być w rozdzielczości 8K, przy 24 kl./s. Na prezentacji wskazano, że dwa smartfony Mi 11 Ultra mogą być połączone, by nagrywać zsynchronizowane czasowo ujęcia – to coś naprawdę dobrego dla twórców wideo.

Reszta specyfikacji to absolutny TOP

Xiaomi Mi 11 Ultra zyskał 6,81-calowy wyświetlacz AMOLED, odświeżany z częstotliwością 120 Hz, o rozdzielczości WQHD+. Z każdej strony jest on zakrzywiony, co powinno przełożyć się na przyjemne uczucie podczas trzymania smartfona w dłoni. Szczytowa jasność ekranu to 1700 nitów, więc korzystania z urządzenia nawet w najbardziej słoneczne dni nie będzie problemem. Chroni go szkło Corning Gorilla Glass Victus.

Oczywiście inne podzespoły są z najwyższej półki. Trzeba wliczyć w to procesor Qualcomm Snapdragon 888, 12 GB RAM LPDDR5 oraz 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. W modelu Ultra debiutuje nowe, trójfazowe chłodzenie Xiaomi. Tradycyjna pasta termiczna procesora została zmieniona na materiał zmiennofazowy, który może pochwalić się wyższą wydajnością i lepszymi właściwościami otulającymi, zwiększając przewodność cieplną o 100%.

System dźwiękowy, powstały przy współpracy z Harman Kardon, również stoi na wysokim poziomie. Dzięki zastosowaniu głośnika 1216P, Xiaomi może chwalić się, że Mi 11 Ultra jest najgłośniejszym smartfonem w branży.

W urządzeniu zamontowano także akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 67 W, dzięki któremu można uzupełnić energię w ciągu zaledwie 36 minut.

Sama obudowa jest ceramiczna i oferuje odporność na pył i wodę, zgodnie z certyfikatem IP68. Oznacza to, że smartfon można zanurzyć w wodzie na pół godziny na głębokość 1,5 m.

Pełna specyfikacja to:

Model Mi 11 Ultra Wyświetlacz WQHD+ 6.81” AMOLED; zagięty na czterech krawędziach; DotDisplay 20:9, 3200 x 1440 515 ppi; Kontrast 5000000:1, o bazowej jasności 900 nitów i 1700 nitów jasności maksymalnej; z odświeżaniem 120 Hz i odświeżaniem dotyku 480 Hz, , 1.07 miliarda kolorów, HDR10+, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass Victus Tylny wyświetlacz 1.1” AMOLED, 126 x 294 pikseli, 450 nitów jasności szczytowej, dotykowy, powiadomienia Always-On-Display, z opcją podglądu selfie Kolory Ceramic White, Ceramic Black Wymiary 164, 3 mm x 74,6 mm x 8,38 mm, 234 g Chipset, CPU, GPU, pamięć, modem, AI, chłodzenie Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm) Qualcomm Kryo 680 CPU, do 2,84 GHz, Cortex-X Qualcomm Adreno 660 GPU Modem Snapdragon X60 5G 6th Gen AI Engine, Trójfazowe chłodzenie Tylny aparat 50 MP szeroki kąt (Samsung GN2, sensor 1/1,12 cala, f/1,95, optyka 8P, piksel 1,4 μm, 2,8 μm 4-w-1 (Super Pixel) 48 MP Sony IMX586 ultraszeroki kąt (sensor 1/2.0 cala, kąt 128 stopni, f/2,2, piksel 0,8 μm, 1,6 μm 4-w-1 (Super Pixel), PDAF, optyka 7P) 48 MP Sony IMX586 tele (wielkość sensora 1/2,0 cala, zoom optyczny 5x,10 x zoom hybrydowy, 120 x zoom cyfrowy, f/4.1, wielkość piksela 0,8 μm, 1,6 μm 4-w-1 (Super Pixel)) Przedni aparat 20 MP (f/2.2, wielkość piksela 0,8 μm, 1,6 μm 4-w-1 (Super Pixel), kąt 78 stopni, FF) Łączność Dual SIM Dual 5G standby; USB Type-C; Bluetooth 5.2; Wi-Fi 6E / Wi-Fi 6; Nadajnik podczerwieni, NFC Bezpieczeństwo Czytnik linii papilarnych w ekranie, odblokowywanie twarzą Zasilanie Akumulator 5000 mAh 67-watowe ładowanie przewodowe (100% w 36 minut) 67-watowe ładowanie bezprzewodowe (100 % w 36 minut); ładowanie innych urządzeń 10 W; ładowarka w komplecie Audio Dwa głośniki SOUND by Harman Kardon Certyfikat Hi-Res Audio Wibracja liniowy silniczek wibracyjny w osi X System MIUI 12 oparty na Androidzie 11 Pamięć 12 GB RAM-u + 256 GB przestrzeń dyskowa

Cena Xiaomi Mi 11 Ultra, dostępność

Smartfon będzie dostępny w trzech wersjach:

8 GB/256 GB – za 5999 juanów (~3600 złotych)

12 GB/256 GB – za 6499 juanów (~3900 złotych)

12 GB/512 GB – za 6999 juanów (~4200 złotych)

Najwyraźniej jedyną wersją, jaka będzie dostępna w Europie, to opcja z 12 GB RAM i 256 GB pamięci masowej. Wyceniono ją na 1199 euro.