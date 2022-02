Wybieramy najlepsze smartwatche! Czy znajdzie się jakiś faworyt?

Czym się charakteryzuje świetny smartwatch? Prostotą i szybkością obsługi, długim działaniem na jednym naładowaniu, a także jak największą liczbą funkcji, która sprawi, że nie będziemy wyjmować smartfona z kieszeni. Czas poszukać najlepszych propozycji!

Samsung Galaxy Watch4 / Samsung Galaxy Watch4 Classic

Cena: 919 złotych / 1399 złotych

Wielkość koperty:

– Samsung Galaxy Watch4: 40 mm / 44 mm

– Samsung Galaxy Watch4 Classic: 42 mm / 46 mm

Trudno nie zacząć tego wpisu od Samsunga Galaxy Watch4, który niewątpliwie jest flagową propozycją na rynku smartwatchy. Nie można tutaj zapomnieć również o Samsungu Galaxy Watch4 Classic, który wyróżnia się wykonaniem z nierdzewnej stali oraz fizycznym, obrotowym pierścieniem. Klasyczny model różni się także ceną – na swoją niekorzyść.

Po tym, jak Samsung zaczął pomagać Google przy Wear OS, najlepszy smartwatch otrzymał równie dobry system operacyjny, idealnie współpracujący z Androidem. No i co najważniejsze – obrotowy pierścień, który uzależnia. A do tego pełne wsparcie dla powiadomień, najlepsza integracja z aplikacjami oraz obsługa płatności przez Google Pay. Fantastyczna jakość wykonania, ekran Super AMOLED, dwa konfigurowalne przyciski. Całość uzupełnia GPS, głośnik oraz możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych (a w modelach z łącznością komórkową – eSIM).

Nie można zapomnieć również o funkcjach zdrowotnych. Monitorowanie snu i liczenie kroków to jedno, lecz analiza masy ciała nie jest bez wad. To wykazała ekspertyza Tomka, zwracając uwagę na znaczne różnice w wynikach pomiędzy smartwatchem, a profesjonalnym przyrządem do mierzenia. Rozczarowywać może jedynie bateria, którą niestety trzeba ładować każdej nocy.

Zanim jednak pójdziecie na zakupy, warto wczytać się w nasze opinie o tych zegarkach. Wyżej już polecałem recenzję Samsung Galaxy Watch4 od Tomka. Jeżeli preferujecie model Samsung Galaxy Watch4 Classic, więcej o nim przeczytacie u Kasi.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic (fot. Tabletowo)

Apple Watch Series 7

Cena: 1879 złotych / 2599 złotych (Cellular)

(Cellular) Szerokość koperty: 41 mm / 45 mm

Jeżeli korzystacie z urządzeń firmy Tima Cooka, tutaj nie ma innego wyboru. Apple Watch Series 7 zaoferuje wszystko, czego użytkownik systemu iOS może potrzebować do szczęścia. Jednocześnie, ten zakup będzie miał sens wyłącznie, jeśli nie macie jeszcze smartwatcha w ogóle, bądź posiadane przez Was urządzenie jest już bardzo stare.

Odczytywanie powiadomień bez wyciągania telefonu, dbałość o zdrowie i aktywność fizyczną to sprawy oczywiste. Pełna synergia ze sprzętem firmy Apple powoduje, że trudno wyobrazić sobie innego kompana do pracy na MacBooku. Sam fakt, że możemy odblokować komputer bądź telefon jednym ruchem na nadgarstku, robi tutaj spore wrażenie.

Podobnie jak w przypadku smartwatchy Samsunga, Apple Watch Series 7 wesprze NFC, ze szczególnym wskazaniem na Apple Pay. Niestety, funkcja eSIM wiąże się z dopłatą za model Cellular, który znacząco podwyższa różnicę cenową na niekorzyść korporacji z Cupertino. Tak jak wcześniej jednak wspomniałem – trudno wyobrazić sobie wybór tego zegarka, gdy korzystacie już z jednego ze starszych modeli.

Gdyby jednak marketing Apple działał na Was coraz mocniej, albo nie posiadacie jeszcze smartwatcha z jabłkowym sygnetem, na otrzeźwienie zapraszam do recenzji autorstwa Janka.

A jeżeli dalej szukacie smartwatcha Apple, być może Apple Watch 6 będzie lepszym wyborem? Zwłaszcza, że oferuje niewiele mniej, a jest tańszy. Za zwykły model zapłacicie 1659 złotych, podczas gdy wersja Cellular kosztuje 2299 złotych.

Apple Watch Series 7 (fot. Tabletowo)

Oppo Watch

Cena: 899 złotych / 1499 złotych (LTE)

(LTE) Szerokość koperty: 41 mm / 46 mm

Jak na pierwszy zegarek Oppo, jest to propozycja dla wszystkich, którzy patrzą na ceny produktów Samsunga i Apple z obrzydzeniem. Zwłaszcza, że Oppo Watch naprawdę ma się czym pochwalić, choć ponownie – wersja ze wsparciem dla eSIM jest droższa nawet od Samsunga Galaxy Watch4 Classic.

Ładowanie baterii do 100% w 45 minut, ekran AMOLED oraz możliwość płatności przez Google Pay. To pierwsze pozytywne statystyki, jakie imponują w Oppo Watch. Dorzućmy do tego świetne działanie powiadomień oraz rozmów telefonicznych – to jest w przypadku wyboru droższego modelu. Miłym dodatkiem jest też działanie Asystenta Google, z czym nawet smartwatche Samsunga miały początkowo problemy.

Oppo Watch sprawdzi się również dobrze jako opaska sportowa. Pulsometr, liczenie kroków oraz wodoodporność, która pozwoli na pomiary w trakcie pływania. Cieszy również praca baterii – około 30 godzin przy maksymalnej jasności. Co ciekawe, urządzenie można przełączyć na tryb smart-opaski. Wtedy otrzymujemy zaledwie podstawowe powiadomienia oraz możliwość płatności przez Google Pay. To jednak wystarcza, by wydłużyć pracę baterii do 21 dni.

Chociażby z tych powodów, warto zwrócić uwagę na Oppo Watcha. Jeśli potrzebujecie dodatkowych informacji, recenzja Kuby pozostaje ich idealnym źródłem.

Oppo Watch (fot. Tabletowo)

Huawei Watch GT 3

Cena: 1099 złotych (Active) / 1399 złotych (Elegant) / 1399 złotych (Elite)

(Active) / (Elegant) / (Elite) Szerokość koperty: 42 mm (Active, Elegant) / 46 mm (Active, Classic, Elite)

Nie jest łatwo być użytkownikiem urządzeń Huawei, gdy reszta technologicznego świata, śmieje im się w twarz. Huawei Watch GT 3 jednak pokazuje, że można konkurować z największymi, nawet gdy jest to zadanie karkołomne. Zwłaszcza, że Harmony OS również ma czym się pochwalić.

Przede wszystkim, smartwatch jest kompatybilny z systemem Android, ale również z iOS (zanim jednak się napalicie to spokojnie – połączenie z urządzeniami Apple nie zaoferuje pełni funkcjonalności). Wiele znanych aplikacji zainstalujecie z AppGallery, co oczywiście otwiera furtkę do jakości znanej z systemów kompatybilnych z usługami Google.

Warto jednak zaznaczyć, że odpowiadanie na wiadomości dalej jest ograniczone – tylko SMS, i to w dodatku szablony wraz z emotikonkami. Huawei Watch GT 3 będzie również świetnym kompanem, gdy zechcemy monitorować własne zdrowie. Zróżnicowane typy treningów, monitorowanie snu oraz pulsometr (momentami nie do końca dokładny, ale jest!). Do tego Huawei Pay oraz eSIM (dostępne jedynie w rozmiarze 46 mm) sprawia, że ten smartwatch też może Was zainteresować.

Co do spraw technicznych – wyświetlacz AMOLED oraz bateria, której działanie jest ponownie zależne od rozmiaru. Preferowany model 46 mm wytrzyma nawet do 14 dni, podczas gdy 42 mm oferuje czas działania krótszy o połowę. Niemniej jednak, solidna konkurencja dla produktów innych niż smartwatche Apple.

Więcej o Huawei Watch GT 3 przeczytacie w recenzji przygotowanej przez Kasię.

Huawei Watch GT 3 Elite (fot. Tabletowo)

Garmin Instinct Solar

Cena: 1289 złotych

Szerokość koperty: 45 mm

Bateria zasilana energią słoneczną oraz zgodność z normą wojskową 810, obejmującą wstrząsy, temperaturę oraz wodoodporność. To nie są zwykłe statystyki, jakimi może się pochwalić smartwatch w tym segmencie cenowym. A jednak – Garmin Instinct Solar to propozycja dla osób, które szukają najbardziej wytrzymałych produktów.

Dodajmy do tego czujnik tętna, a także pulsoksymetr – narzędzia wykorzystywane do monitorowania pracy serca oraz monitorowania jakości snu, a także określania stopnia, w jakim ciało ludzkie może pochłaniać tlen. Podobnie jak pozostałe urządzenia, Garmin Instinct Solar skorzysta z wbudowanych profili aktywności, zmierzy liczbę kroków oraz posłuży się wysokościomierzem.

Zdecydowanym minusem będzie brak funkcji eSIM, choć Garmin Instinct Solar jest produktem do użytku terenowego. Dla wszystkich osób, które nie potrzebują smartfona na nadgarstku, jest to urządzenie wystarczające. Choć ponownie, brak NFC także zaboli bez telefonu w kieszeni. Ochrona w postaci Corning Gorilla jednak sprawia, że warto taki zegarek zabrać w teren.

Garmin Instinct Solar (źródło: Allegro)

Smartwatche, czyli każdemu nie dogodzisz

Choć tutaj skupiłem się na przedstawieniu najbardziej kompetentnych smartwatchy w rozsądnych cenach, istnieje rynek tańszych smartwatchy, wykorzystujących zaledwie promil funkcji urządzeń najwyższej klasy (typu Xiaomi Mi Watch czy realme Watch). Wymagania konsumentów wobec zegarków zwiększają się z miesiąca na miesiąc, dlatego warto przede wszystkim sklaryfikować własne potrzeby, zanim przystąpimy do konkretnych zakupów.

Gdybym dostał teraz 1500 złotych do rozwalenia, moim wyborem byłby Oppo Watch. Sportowiec ze mnie żaden, a funkcja zegarka – połączona ze wsparciem dla Google Pay – to moje największe potrzeby. Nie potrzebuję bawić się urządzeniami najwyższej klasy, by czuć pewien rodzaj prestiżu. Z drugiej strony – sam posiadam PlayStation 5, choć traktuję je bardziej w kategorii narzędzia pracy.

Dlatego też zachęcam do przemyślanych zakupów, pamiętając, że w przypadku wielu urządzeń, znajdziecie poświęcone im teksty na łamach Tabletowo.