Ceny smartwatchy, podobnie jak smartfonów, zaczynają się od kilkudziesięciu złotych i kończą nawet na kilku tysiącach. Nowe realme Watch 2 i Watch 2 Pro będą jednak dostępne w Polsce w bardzo atrakcyjnych i przystępnych cenach.

realme Watch 2 i Watch 2 Pro wchodzą do Polski i będą dostępne w bardzo atrakcyjnych cenach

Pierwszy smartwatch marki realme, realme Watch, kosztował w Polsce 299 złotych i cieszył się całkiem dużą popularnością, szczególnie gdy był dostępny w promocji – a różne sklepy przygotowały ich w sumie naprawdę dużo. Wszystko wskazuje na to, że podobnie może być również w przypadku najnowszych modeli tego producenta.

realme Watch 2 i Watch 2 Pro, które zostały dziś oficjalnie zaanonsowane w Polsce, będą kosztować – odpowiednio – 249 złotych i 299 złotych. To bardzo przystępne ceny, dlatego można mieć pewność, że nowymi smartwatchami marki realme zainteresuje się wielu klientów.

Specyfikacja realme Watch 2 i realme Watch 2 Pro

Podstawowa wersja nowego smartwatcha oferuje wyświetlacz IPS LCD o przekątnej 1,4 cala i rozdzielczości 320×320 pikseli, co przekłada się na 323 ppi. Na jego pokładzie znajduje się też akumulator o pojemności 315 mAh, który według deklaracji producenta ma wystarczyć nawet na 12 dni „typowego użytkowania”. Ponadto specyfikacja realme Watch 2 obejmuje również pulsometr z funkcją stałego pomiaru tętna oraz możliwość zmierzenia poziomu tlenu we krwi (pulsoksymetr; SpO2).

realme Watch 2 Pro może natomiast pochwalić się naprawdę dużym ekranem, bo o przekątnej aż 1,75 cala. Jego rozdzielczość to 320×385 pikseli. W związku z tym producent zastosował też akumulator o większej pojemności – 390 mAh. Według deklaracji realme, zapewni on do 14 dni pracy ze stale włączonym monitorowaniem tętna (tj. przez całą dobę). Ładowanie do 100% trwa mniej niż 2,5 godziny. Ponadto model ten oferuje także obsługę GPS i Glonass.

Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć, że oba smartwatche mają 22 mm paski z tworzywa sztucznego (wymienne) oraz pyło- i wodoszczelne obudowy z certyfikatem IP68, a do tego oferują 90 trybów sportowych i przydatne na co dzień funkcje, takie jak przypominanie o konieczności ruszenia się z miejsca raz na jakiś czas i wypiciu szklanki wody. Ponadto za pośrednictwem realme Watch 2 i Watch 2 Pro można też sterować odtwarzaczem muzyki w sparowanym smartfonie i wywołać w nim spust migawki aparatu.