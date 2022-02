Jaką inteligentną opaskę warto kupić? Sprawdźmy najciekawsze propozycje

Inteligentne opaski (czy też opaski sportowe / fitness) cały czas zyskują na popularności. Nic w tym dziwnego, biorąc pod uwagę ich stosunkowo sporą funkcjonalność w często niewygórowanych cenach. Gdy jednak stajemy przed podjęciem decyzji zakupowej, wybór najciekawszej opaski nie zawsze jest taki oczywisty… Jakie są, według mnie, najciekawsze propozycje wśród tego typu produktów?

To mój zdecydowany faworyt! Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC ma niemal wszystko, czego oczekuję od inteligentnej opaski. Czytelny, wyraźny ekran, wyświetlający godzinę i powiadomienia? Jest! Konkretniej mówiąc to wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,56 cala. Możliwość wykonania pomiarów? Też jest! Do dyspozycji są krokomierz, pulsometr, pulsyksometr i 30 trybów sportowych, które opaska może monitorować.

Najważniejszą cechą urządzenia jest jednak obecność modułu NFC. Z jego pomocą bez problemów można płacić w sklepie bez sięgania po portfel czy nawet telefon. Kilka kliknięć na ekranie, przyłożenie do terminala – płatność zakończona. Od premiery korzystam z tej funkcji i jeszcze nigdy nie napotkałem na jakikolwiek problem. Co prawda, barierą może być mała liczba banków obsługujących płatności zbliżeniowe w połączeniu z Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC. Na szczęście usługa Curve poniekąd pozwala „ominąć” to ograniczenie.

W Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC do dyspozycji mamy też mikrofon do korzystania z komend głosowych za pośrednictwem Amazon Alexa. Osobiście niezbyt często z tego korzystam, bardziej praktyczne byłoby działanie z Asystentem Google.

Jedynie w kwestii baterii nie ma szału. Z deklarowanych „do 14 dni” realnie wychodzi tydzień średnio-intensywnego korzystania. A i przy większej liczbie aktywności ten czas się skróci…

Xiaomi Redmi Smart Band Pro

Jeśli nie do końca przekonuje Was dość już oklepany wygląd opasek Xiaomi Mi Band, może zainteresuje Was Redmi Smart Band Pro. Tu do dyspozycji mamy znacznie szerszy wyświetlacz o łącznej przekątnej 1,47 cala. Został wykonany w technologii AMOLED i, w odróżnieniu od Mi Bandów, wspiera funkcję Always on Display. Sprowadza się to do tego, że nie musimy wykonywać ruchu nadgarstkiem czy dotykać ekranu, żeby sprawdzić datę czy godzinę.

W tej opasce do dyspozycji oczywiście też mamy pulsometr i pulsyksometr. Wrażenie robi ponad 110 trybów treningowych, z których każdy powinien znaleźć odpowiedni dla siebie.

W opasce zamontowano baterię o pojemności 200 mAh, a producent deklaruje, że powinna ona wytrzymywać do 14 dni bez konieczności ładowania. Realnie pewnie będzie to nieco mniej. Względem Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC w tej opasce nie ma modułu do płatności zbliżeniowych.

Patrząc na obudowę Redmi Smart Band Pro i Huawei Band 6 widać wizualne podobieństwo. Tutaj też mamy szerszy wyświetlacz, przez co w poziomie zobaczymy jednocześnie więcej treści. Może to ułatwić odczytywanie powiadomień, które nie będą nadmiernie rozbijane do kolejnych linijek (co w przypadku chociażby Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC może mieć miejsce).

Ekran ma tu przekątną 1,47 cala i został wykonany w technologii AMOLED. Przekłada się to na ładną kolorystykę i sporą jasność maksymalną. Niestety, nie umieszczono tu trybu Always on Display.

Problemem w tej opasce może być to, że pewne funkcje działają wyłącznie w połączeniu z urządzeniami Huawei lub aplikacją Huawei Zdrowie. Jest tak z pomiarem SpO 2 oraz wywoływaniem migawki aparatu, o czym pisała Kasia w recenzji.

Poza pulsyksometrem, w opasce mamy też pulsometr oraz śledzenie aktywności fizycznej w 96 trybach. Huawei Band 6 może też lepiej trzymać się ręki, dzięki zastosowaniu paska z klamrą (zamiast zaczepu, jak w pozosyałych propozycjach). Bateria wypada przyzwoicie, pozwalając na maksymalnie 14 dni używania bez podłączania do ładowarki.

Amazfit Band 5

Jeśli szukacie naprawdę taniej opaski, a jednocześnie zawierającej większość funkcji dostępnych we wcześniej wymienianych propozycjach, ciekawa może być Amazfit Band 5.

To właściwie nieco ulepszona wersja Xiaomi Mi Smart Band 5, wzbogacona głównie o pulsyksometr oraz mikrofon obsługujący komendy głosowe za pośrednictwem Amazon Alexa. Głównym elementem opaski jest jednak wyświetlacz o przekątnej 1,1 cala, wykonany w technologii AMOLED, który jest jasny i czytelny.

W środku oczywiście umieszczony jest też pulsometr oraz monitorowane są aktywności fizyczne. Nie powala jednak ich ilość – dostępnych jest tylko 11 trybów. W kwestii baterii jest obiecująco – jedno ładowanie powinno zapewnić około 2 tygodnie ciągłej pracy.

W przypadku, gdy cena nie gra tak dużej roli, warto przyjrzeć się opasce Fitbit Charge 5. To urządzenie najbardziej rozbudowane, o największej liczbie funkcji i modułów.

W opasce znajdziemy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,04 cala. Obsługuje on Always on Display, dzięki czemu aktualna godzina może wyświetlać się przez cały czas. Znacznie skraca to jednak czas pracy – bez tej funkcji urządzenie działa do 5 dni, a z nią maksymalnie 2 doby.

Wyróżnikiem Fitbit Charge 5 jest jednak to, co opaska faktycznie może nam zaoferować. Poza pulsometrem i pulsyksometrem obecnymi we wszystkich pozostałych propozycjach, tutaj mamy jeszcze pomiar EKG, EDA oraz temperatury skóry.

Fitbit Charge 5 został wyposażony także w moduł NFC do płatności zbliżeniowych. W jako jedynej opasce z całego zestawienia znajdziemy tu także moduł GPS. Szkoda tylko, że część funkcji nie jest dostępna w polskiej wersji językowej, a za niektóre musimy dodatkowo zapłacić, o czym Mateusz pisał w recenzji.

Jeśli nie przekonują Was powyższe propozycje i zależy Wam na opasce z małą przekątną ekranu, warto zerknąć na to, co ma do zaoferowania Oppo Band. Podobnie jak w Amazfit Band 5, do dyspozycji mamy ekran o rozmiarze 1,1 cala, wykonany w technologii AMOLED.

W urządzeniu umieszczono praktycznie wszystkie niezbędne funkcje. Jest pomiar nasycenia krwi tlenem, pulsometr czy śledzenie aktywności fizycznej w jednym z 12 dostępnych trybów.

Bateria w Oppo Band pozwala zapewnić około tydzień ciągłej pracy. Mateusz w recenzji tej opaski zwracał także uwagę na fakt mocno przemyślanej, intuicyjnej aplikacji do obsługi z poziomu smartfona. Do tego urządzenie zapakowane jest w małą, zgrabną i lekką obudowę.

Którą inteligentną opaskę wybrać?

Na koniec umieszczam jeszcze tabelę ze zbiorczym porównaniem podstawowych parametrów i funkcji wszystkich opasek. Dalej utrzymuję swoje zdanie, że dla mnie najlepsza jest opaska Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC.

Jaka jest jednak Wasza opinia? Którą opaskę Wy byście wybrali? Czekam na Wasze komentrarze!