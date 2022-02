Który flagowy smartfon wybrać? TOP 5 – luty 2022

Flagowce, czyli najlepsze urządzenia na rynku, oferują topową wydajność, okraszoną multum dodatkowych funkcji. Wybór tego jedynego modelu może jednak nie być prosty. Jakimi propozycjami warto się obecnie zainteresować? Sprawdźmy to.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Pierwsza z dzisiejszych propozycji jeszcze tak naprawdę nie pojawiła się w sklepach. Samsunga Galaxy S22 Ultra będzie można dostać dopiero w piątek 25 lutego, lecz z pewnością jest to najbardziej godny uwagi flagowiec w chwili obecnej.

Spokojnie, nie musicie regulować odbiorników, najnowszy flagowiec Koreańczyków naprawdę wygląda jak spadkobierca serii Galaxy Note. Ostre krawędzie, zaokrąglony wyświetlacz, rysik S Pen – te rzeczy wyróżniają model Ultra na tle innych Galaxy S22. I moim zdaniem to krok w świetną stronę. Smartfon wygląda rewelacyjnie, a jego wydajność z pewnością zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Wszystko za sprawą nowego procesora Exynos 2200 z układem graficznym Xclipse 920. GPU zostało oparte na architekturze AMD RDNA 2, co zapewnia wsparcie ray tracingu oraz variable rate shading, czyli zaawansowanych technologii, które wyniosą gamingowe możliwości tego smartfona na wyższy poziom.

Samsung Galaxy S22 Ultra to również cztery udoskonalone aparaty, wyposażone w szerokie spektrum fotograficznych funkcji oraz wsparcie algorytmów AI. Ulepszony tryb nocny, Super HDR i dedykowane tryby pozwolą robić świetne zdjęcia niezależnie od warunków.

Bateria o pojemności 5000 mAh powinna zapewnić zapas energii dla smartfona. W razie potrzeby można jednak skorzystać z szybkiego ładowania przewodowego 45 W, które ma pozwolić uzupełnić połowę akumulatora w mniej niż pół godziny.

Do pełni szczęścia brakuje wyłącznie slotu na kartę microSD oraz gniazda słuchawkowego. Smartfon jest dostępny w trzech wersjach pojemnościowych, a przy jego zakupie w przedsprzedaży można skorzystać z ciekawych promocji.

iPhone 13 Pro Max

Dla fanów ekosystemu Apple nie ma lepszej propozycji, aniżeli najnowsze iPhone’y. Model 13 Pro Max to bardzo przyjemna ewolucja względem poprzednika. Wyświetlacz Super Retina XDR OLED z systemem adaptacyjnego odświeżania ProMotion dostosowuje odświeżanie obrazu w zakresie od 10 do 120 Hz dla największego komfortu użytkownika oraz sprawnego zarządzania zużyciem energii. I, choć notch wciąż pozostaje obecny, jest teraz zauważalnie mniej inwazyjny.

Procesor Apple A15 Bionic to jedna z najbardziej wydajnych jednostek na rynku, a posiadacze smartfonów z logo Apple nie muszą obawiać się słabej wydajności przez lata. Niech was również nie zmyli obecność „jedynie” 6 GB RAM – iOS świetnie zarządza zasobami, a aplikacje nie przeładowują się po wyjściu z nich.

Całość uzupełnia komplet świetnych aparatów, które robią jeszcze lepsze zdjęcia w każdych warunkach. W trzynastkach, Apple dość mocno skupiło się na zapewnieniu jeszcze lepszych wrażeń z nagrywania filmów, co udowadnia obecność trybu filmowego oraz nagrywania w ProRes. Uwaga odnośnie tej ostatniej funkcji – ze względu na tworzenie ogromnych plików, tryb ProRes jest ograniczony do 1080p przy 30 kl./s w podstawowym modelu z pamięcią 128 GB. Rozdzielczość 1080p w 60 klatkach oraz 4K dostępna jest wyłącznie w wersjach 256 GB, 512 GB i 1 TB.

Bateria o pojemności 4352 mAh z pewnością nie będzie prosiła o podłączenie do źródła zasilania przez cały dzień. Producent zaopatrzył ten model w szybkie ładowanie przewodowe, dzięki któremu można uzupełnić baterię do połowy w 30 minut. Przeciwnicy kabli mogą natomiast skorzystać z ładowarki MagSafe, która dostarczy nawet 15 W mocy.

Producent nie przywrócił w tym modelu jednak ani złącza słuchawkowego, ani Touch ID. Niewielkim pocieszeniem jest jednak obsługa odblokowania twarzą podczas noszenia maski, która ma być już wkrótce udostępniona wszystkim użytkownikom.

Alternatywnie, polecam również nieco mniejszego iPhone’a 13 Pro, który oferuje dokładnie to samo, co jego duży brat, lecz ma wyświetlacz o przekątnej 6,1 cala i baterię 3095 mAh. Jest to również odrobinę tańsza opcja niż model Pro Max.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Google Pixel 6 Pro

Osoby, pragnące czerpać z Androida pełnymi garściami, nie martwiąc się o aktualizacje i ograniczenia płynące z nakładek, powinny przyjrzeć się najnowszemu Pixelowi. Smartfony Google cechują się wzorowym wsparciem, comiesięcznymi poprawkami bezpieczeństwa i niemal nienaruszonym Androidem, w pełni zgodnym z wizją producenta.

Wyróżnikiem Pixela 6 Pro jest również autorski procesor Google Tensor, oparty o Samsungowe Exynosy i wzbogacony o sporo rozwiązań skupionych wokół uczelnia maszynowego i sztucznej inteligencji. Oprócz tego, urządzenie ma układ Titan M2, który stoi na czele bezpieczeństwa danych.

Na froncie można znaleźć 6,71-calowy wyświetlacz AMOLED odświeżany w 120 Hz z niewielkim wycięciem na 11,1-megapikselową kamerkę oraz optycznym skanerem odcisków palców umieszczonym pod ekranem. Z tyłu natomiast znalazło się miejsce na wyspę aparatów, która mieści trzy obiektywy, zapewniające świetną jakość zdjęć i nagrań.

Akumulator Pixela 6 Pro ma pojemność 5003 mAh i wspiera szybkie ładowanie przewodowe z mocą 30 W oraz bezprzewodowe ładowanie 23 W.

Google Pixel 6 (źródło: Google)

Samsung Galaxy Z Fold 3

Ten smartfon to również świetna gratka, lecz koncept składanego smartfona może nie każdemu przypaść do gustu. Mimo wszystko, Galaxy Z Fold 3 jest bardzo przyjemnym kompromisem pomiędzy smartfonem i tabletem.

Zewnętrzny wyświetlacz jest o wiele bardziej przydatny, niż miało to miejsce w przypadku pierwszych składaków Samsunga, natomiast wewnętrzny ekran oferuje wysoki komfort podczas konsumpcji treści. Oba oferują odświeżanie z częstotliwością 120 Hz, a wewnętrzny dodatkowo oferuje wsparcie dla HDR10+.

Jak to w przypadku topowych urządzeń, również w Galaxy Z Fold 3 nie można narzekać na brak mocy. Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 888, wsparty 12 GB RAM i układem graficznym Adreno 660.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Za robienie zdjęć odpowiada zestaw trzech aparatów umieszczonych z tyłu urządzenia. Zarówno główny, ultraszerokokątny, jak i teleobiektyw mają rozdzielczość 12 Megapikseli i oferują wsparcie dla trybu nocnego. Dodatkowo, znajdują się tu dwie kamerki do selfie.

Pierwsza z nich ma rozdzielczość 10 Mpix i została umieszczona w okrągłym wycięciu na zewnętrznym wyświetlaczu. Za jej pomocą możliwe jest korzystanie z trybu portretowego i oferuje ona zauważalnie lepszy obraz od kamerki z wewnętrznego wyświetlacza. Tą umieszczono pod ekranem, co przekłada się na niższą jakość zdjęć, a także brak trybu portretowego.

Galaxy Z Fold 3 czerpie energię z baterii o pojemności 4400 mAh, która wspiera ładowanie przewodowe 25 W oraz bezprzewodowe 11 W. Smartfon, z racji swojej nietypowej konstrukcji, nie jest chroniony przed pyłem i oferuje wyłącznie wodoszczelność w standardzie IPX8. Dodatkowo, wspiera on funkcje rysika S Pen, lecz nie ma dedykowanego slotu na to akcesorium. W celu wygodnego przenoszenia stylusa należy dokupić dedykowane etui na smartfon.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Xiaomi Mi 11 Ultra

Dzisiejsze porównanie zamyka smartfon Xiaomi Mi 11 Ultra. Dzięki jego obecności, składany smartfon Samsunga nie pozostanie jedynym omawianym urządzeniem, które jest wyposażone w dwa ekrany. Flagowiec Xiaomi również ma drugi wyświetlacz, lecz jest on znacznie mniej spektakularny.

Jest to bowiem dotykowy AMOLED o przekątnej 1,1 cala, umieszczony na wyspie aparatów z tyłu urządzenia. Za jego pomocą można monitorować godzinę, przychodzące powiadomienia i połączenia, a także wykorzystać jako mini podgląd aparatu podczas robienia sobie selfie z wykorzystaniem tylnych modułów.

Warto jednak przyrzeć się także dużemu ekranowi, umieszczonemu z przodu smartfona. Xiaomi Mi 11 Ultra wyposażono w 6,81-calowy wyświetlacz AMOLED, odświeżany w 120 Hz. Jest on, podobnie jak w Samsungu Galaxy S22 Ultra, zakrzywiony na krawędziach, co daje wrażenie wypełnienia całego przedniego panelu ekranem. Pod wyświetlaczem ukryty został optyczny skaner odcisków palców.

Na straży wydajności stoi tutaj Snapdragon 888 wsparty, w zależności od wersji smartfona, 8 lub 12 GB RAM i 256 lub 512 GB pamięci na dane. GPU Adreno 660 zapewnia płynne animacje, jak przystało na flagowca. Jeśli chodzi o aparaty, mamy tutaj główny obiektyw o rozdzielczości 50 Mpix oraz dwa pomocnicze oczka 48 Mpix, a także 20-megapikselową kamerkę do selfie.

W smartfonie Xiaomi również na próżno szukać slotu kart microSD czy wyjścia słuchawkowego. To, co jednak można tu znaleźć, to bardzo szybkie ładowanie przewodowe, które – wykorzystując aż 67 W mocy – jest w stanie naładować akumulator o pojemności 5000 mAh do pełna w niecałe 40 minut.

Pełna specyfikacja techniczna opisywanych smartfonów

Model Samsung Galaxy S22 Ultra iPhone 13 Pro Max Google Pixel 6 Pro Samsung Galaxy Z Fold 3 Xiaomi Mi 11 Ultra Ekran 6,8 cala, AMOLED, 120 Hz, 1440 x 3088 px 6,7 cala, AMOLED, 120 Hz, 1284 x 2778 px 6,71 cala, OLED, 120 Hz, 1440 x 3120 px AMOLED, 120 Hz Zewnętrzny: 6,2 cala, 832 x 2268 px Wewnętrzny: 7,6 cala 1768 x 2208 px 6,81 cala, AMOLED, 120 Hz, 1440 x 3200 px + 1,1 cala AMOLED z tyłu Procesor Exynos 2200 Apple A15 Bionic Google Tensor Snapdragon 888 Snapdragon 888 GPU Xclipse 920 Apple GPU (5-rdzeniowe) Mali-G78 MP20 Adreno 660 Adreno 660 RAM 12 GB 6 GB 12 GB 12 GB 12 GB Pamięć 256 GB 256 GB 256 GB 256 GB 256 GB System Android 12 iOS 15 Android 12 Android 12 Android 11 Aparat 108 + 10 + 10 + 12 Mpix 12 + 12 + 12 Mpix 50 + 48 + 12 Mpix 12 + 12 + 12 Mpix 50 + 48 + 48 Mpix Kamerka 40 Mpix 12 Mpix 11,1 Mpix 4 + 10 Mpix 20 Mpix Bateria 5000 mAh 4352 mAh 5003 mAh 4400 mAh 5000 mAh 5G Tak Tak Tak Tak Tak NFC Tak Tak Tak Tak Tak USB USB-C Lightning USB-C USB-C USB-C microSD Nie Nie Nie Nie Nie Dual SIM Tak + eSIM NanoSIM + eSIM NanoSIM + eSIM Tak + eSIM Tak 3.5 mm jack audio Nie Nie Nie Nie Nie Głośniki Stereo Stereo Stereo Stereo Stereo Biometria Pod ekranem Skaner twarzy Pod ekranem Z boku urządzenia Pod ekranem Wymiary 163,3 x 77,9 x 8,9 mm 160,8 x 78,1 x 7,7 mm 163,9 x 75,9 x 8,9 mm Złożony: 158,2 x 67,1 x 16 mm Rozłożony: 158,2 x 128,1 x 6,4 mm 164,3 x 74,6 x 8,4 mm Waga 228 g 240 g 210 g 271 g 234 g Norma odporności IP68 IP68 IP68 IPX8 IP68 Cena na wolnym rynku 6399 złotych 6199 złotych 6499 złotch 8299 złotych 5699 złotych Oferta Media Expert Link Link n/d Link n/d

Potrzebuję flagowego smartfona – co kupić?

Spośród wszystkich wymienionych propozycji, najbardziej kuszące wydają się dwie pierwsze opcje. Zarówno Samsung Galaxy S22 Ultra, jak i iPhone 13 Pro (Max) oferują znakomitą wydajność, nowoczesny design oraz mają zapewnione kilkuletnie wsparcie.

Osoby poszukujące smartfona do oglądania filmów lub prostego zastępstwa dla tabletu, mogą zainteresować się Galaxy Z Fold 3, lecz jego zaprowa cena niekoniecznie przemawia na korzyść tego urządzenia. Choć jest to smartfon dość wyjątkowy, być może warto poczekać na jakąś ciekawą promocję.

Pozostałe dwa urządzenia – Pixel 6 Pro oraz Mi 11 Ultra to pod względem oprogramowania swoje dokładne przeciwieństwa. Pixel przedstawia Androida w najprostszej postaci, z niewielkimi modyfikacjami względem wersji AOSP, natomiast Xiaomi stawia w swoich urządzeniach na totalną modyfikację oprogramowania poprzez nakładkę MIUI. Obie opcje mają swoich przeciwników i zwolenników, lecz trzeba przyznać, że są to urządzenia naprawdę godne uwagi.

A wy którego flagowego smartfona byście wybrali? Może korzystacie z któregoś z nich lub przymierzacie się do ich zakupu? Koniecznie dajcie znać.

Jeśli jednak flagowce to nie wasza bajka, zachęcam do poprzedniego poradnika z serii „Co kupić?”, w którym skupiliśmy się na najtańszych smartfonach.