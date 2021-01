Xiaomi Mi Watch od poniedziałku w Polsce, od razu w promocji!

Smartwatch Xiaomi Mi Watch został zapowiedziany w Europie…. 30 września 2020 roku i miał „wkrótce” trafić do sprzedaży. Trochę się to jednak przeciągnęło, ponieważ dopiero od niedawna jest dostępny w Hiszpanii, a za kilka dni będzie go można kupić również w Polsce. Co ważne, od razu w promocji!

Xiaomi Mi Watch od 25 stycznia w Polsce, od razu w promocji!

Nie wiadomo, dlaczego Xiaomi tak długo zajęło wprowadzenie tego smartwatcha na rynek, ale przynajmniej ja jakoś nieszczególnie się tym przejąłem, ponieważ wciąż nie mogę darować producentowi, że oryginalny Xiaomi Mi Watch z systemem Wear OS i NFC nie pojawił się w Europie.

Klienci dostaną możliwość kupienia zupełnie innego smartwatcha o identycznej nazwie. I choć w ogólnym ujęciu jest to atrakcyjny sprzęt, to jednak niesmak pozostał.

A skoro już o dostępności mowa, to w Polsce sprzedaż Xiaomi Mi Watch rozpocznie się 25 stycznia 2021 roku. Tego dnia smartwatch będzie można kupić w sklepach internetowych mi-home.pl, mi-store.pl i mimarkt.pl za 449 złotych. Liczba dostępnych egzemplarzy ma być jednak ograniczona.

Regularna sprzedaż tego smartwatcha rozpocznie się zaś 8 lutego 2021 roku. Od tego dnia jego cena będzie jednak wynosić już 549 złotych.

Co oferuje Xiaomi Mi Watch?

Jak wspomniałem, to całkiem atrakcyjny smartwatch, aczkolwiek zapomnijcie o systemie Wear OS i module NFC, a co za tym idzie również płatnościach zbliżeniowych – nie są one dostępne na tym urządzeniu.

Xiaomi Mi Watch oferuje za to moduł GPS, co jest jedną z jego największych zalet. Tym bardziej, że z włączonym śledzeniem lokalizacji może działać nawet 50 godzin, a to naprawdę sporo. Ponadto pozwala także zmierzyć poziom nasycenia krwi tlenem (SpO2), co w ostatnim czasie zyskało na znaczeniu.

źródło: Xiaomi

Oprócz tego, na pokładzie smartwatcha znajduje się dotykowy wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,39 cala, zatem całkiem spory. Na dodatek użytkownik może na nim ustawić jedną z ponad 100 dostępnych tarcz, ale raczej wątpię, aby ktokolwiek wykorzystał je wszystkie – przeciętna osoba prawdopodobnie straci zainteresowanie po kilkunastu.

Na bogato jest też, jeśli chodzi o tryby sportowe, ponieważ jest ich aż 117, aczkolwiek profesjonalnych już „tylko” 17. Smartwatch potrafi automatycznie wykrywać aktywność fizyczną i ją rejestrować. W niektórych przypadkach przyda się deklarowana na 5 ATM wodoszczelność, bo można z tym zegarkiem także pływać.

źródło: Xiaomi

Ponadto specyfikacja Xiaomi Mi Watch obejmuje pulsometr, funkcję monitorowania snu oraz poziomu stresu i treningi oddechowe. Do obsługi smartwatcha służy dedykowana aplikacja Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite.

źródło: @Xiaomi

