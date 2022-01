Chcesz kupić słuchawki TWS? Oto modele, które warto wybrać

Małe słuchawki „prawdziwie bezprzewodowe”, czyli TWS, na dobre zagościły u użytkowników, a w sklepach znaleźć można prawdziwe bogactwo modeli. I, jak to zwykle bywa, łatwiej było wybrać, jak był jeden model, niż jak jest ich wiele. Przez ostatni rok przez moje ręce przeszło sporo różnych urządzeń i spróbuję dziś na bazie tych doświadczeń dokonać kilku rekomendacji.

Zestawienie otwierają znane i lubiane słuchawki TWS autorstwa Sony. Choć niezbyt piękne, WF-1000XM4 podczas testów zachwyciły mnie skutecznością redukcji hałasu i bardzo przyjemnym, uniwersalnym dźwiękiem.

Jakby tego było mało, producent udostępnił w nich kodek LDAC o wysokiej przepływności, lepiej nadający się do reprodukcji dźwięku wysokiej jakości, a także możliwość dokładnego dostrojenia słuchawek do potrzeb użytkownika za pomocą aplikacji.

Bogactwo funkcji nie przeszkodziło w uzyskaniu przez WF-1000XM4 bardzo dobrego czasu pracy na baterii, co prawda mocno zależnego od użytej kombinacji kodeka i ANC.

Po dokładniejszy opis możliwości pozostaje mi odesłać do recenzji. Wady? Właściwie brak, jeśli nie wspomnieć o kosztach – te bowiem nie są niskie i w momencie publikacji tekstu wynoszą ok. 1199 złotych.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Skoro w zestawieniu znalazł się najlepszy model TWS Sony, to wypadałoby, żeby swoje miejsce znalazł tu także model znacznie tańszy. WF-C500 nie ma zaawansowanych funkcji, takich jak ANC czy wysoko przepływny kodek dźwięku, nie podbiły mnie też swoją obsługą, która pozostawiała sporo do życzenia. Znakomite wrażenie sprawiła natomiast jakość dźwięku, która moim zdaniem porównywalna była ze sprzętem znacznie droższym. Nieźle wypadł też czas pracy.

Było też parę wad – tu zachęcam do sprawdzenia szczegółowej recenzji. Zachętą do zakupu niech będzie jednak cena – WF-C500 można kupić już od 289 złotych i trudno będzie mi wskazać w podobnej cenie równie dobrze grające TWS.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Apple AirPods 2 Pro

W świecie Apple panuje powszechne przekonanie, że najlepiej z iPhonem współpracuje inny sprzęt Apple. I w dużej mierze jest to prawda. Wszystkie słuchawki tego producenta wraz ze smartfonami oferują wygodne automatyczne przełączanie między urządzeniami.

Air Pods 2 Pro jako konstrukcja dokanałowa doczekała się bardzo dobrze ocenianego ANC, także jakość dźwięku wypada bardzo dobrze (nie miałem jednak okazji sam jej ocenić). W powiązaniu ze sprzętem i usługami, Apple AirPods 2 Pro oferują unikatowe możliwości, takie jak dźwięk przestrzenny zależny od położenia głowy oraz ładowanie MagSafe.

Niestety, AirPods 2 Pro nie są bez wad – ich współpraca ze sprzętem innym niż Apple nie jest już tak bezproblemowa, a cena pozostaje wysoka: bez przygotowanych ~1000 złotych nie ma co się rozglądać za zakupem.

Czym dla Apple są AirPods 2 Pro, tym dla Samsunga są Galaxy Buds Pro. Małe, zgrabne słuchawki, wykończone na wysoki połysk oferują, jak oceniła Kasia, znakomitą jakość rozmów i bardzo dobrą jakość dźwięku podczas współpracy ze smartfonem tegoż producenta, zapewne dzięki kodekowi SSC. Gorzej pod tym względem wypadają z innymi urządzeniami pracującymi z Androidem, a ponieważ część funkcji także jest wtedy niedostępna, Galaxy Buds Pro powinny być rozważane przede wszystkim przez miłośników marki.

Jak przystało na słuchawki z raczej górnej półki, Buds Pro ma bardzo dobrze funkcjonujący układ ANC, ustępujący tylko najlepszym rozwiązaniom na rynku.

Cena Galaxy Buds Pro w momencie pisania recenzji wynosi około 900 złotych.

realme Buds Air Pro

Buds Air Pro to niedrogie, dokanałowe słuchawki TWS, o dość niejednoznacznie ocenianej basowo-średniotonowej charakterystyce, lecz ze skutecznym układem ANC, który można wykorzystać zarówno do tłumienia hałasu z zewnątrz, jak i do przekazywania dźwięków z zewnątrz do słuchawek, co nie jest regułą w przypadku tańszych urządzeń.

Jeśli nie macie wygórowanych wymagań co do jakości dźwięku, lecz interesuje was przede wszystkim sprzęt niedrogi, to propozycja realme może być interesująca, tym bardziej, że Buds Air Pro można kupić już za około 250 złotych.

Enco W31 to klasycznej konstrukcji (z małym „patyczkiem”) słuchawki TWS średniej klasy, pozbawione układu ANC. Cechują się wysokiej jakości dźwiękiem, o dość neutralnej charakterystyce, z możliwością włączenia lekkiego podbicia basu oraz przełączenia ich w tryb niskiego opóźnienia na potrzeby grania.

Mimo braku ANC, Enco W31 zapewniają dobrą izolację i są dość wygodne, choć małe rozmiary główki słuchawki oraz dość płytki kanał dźwiękowy powodują, że nie do każdych uszu pasują – z tego powodu musiałem się pozbyć własnych W31, choć jakość dźwięku spowodowała, że rozstawałem się z nimi z żalem.

Standardowa cena oscyluje w okolicach ~350 złotych, swego czasu jednak pojawiały się na ten model dość częste promocje, z obniżkami do nawet 200 złotych.

Najnowsze słuchawki Jabry dla aktywnych to należące do średniej półki uszczelniane TWS, wyposażone w ANC i tryb przepuszczania dźwięków otoczenia. Jakość dźwięku jest przyzwoita, choć do wykorzystania pełnego potencjału słuchawek wymagane jest trochę prób dostrojenia ich za pomocą korektora ze współpracującej ze sprzętem aplikacji Sound+.

Choć w tej klasie sprzętu można raczej znaleźć słuchawki lepiej grające, to znakomicie działające tryby redukcji hałasu oraz przepuszczania dźwięku otoczenia plasują je wysoko w moim prywatnym zestawieniu i pośród innych tutaj prezentowanych modeli.

Zalety Jabra Elite 4 Active spowodowały, że wybrałem je także na swoje potrzeby, jako mobilne uzupełnienie kablowych AKG K702 II – ze względu na dobrą izolację i tłumienie hałasu Elite 4 zresztą zdarza mi się używać także w domu podczas pracy.

Cena? 499 złotych.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Model ten jest na rynku już naprawdę długo, a dzięki premierze następcy cena stała się bardziej atrakcyjna. WF-1000XM3 wciąż oferują znakomitą jakość dźwięku, raczej neutralną charakterystykę, a przede wszystkim ustępujący tylko najnowszym konstrukcjom ANC i tryb przepuszczania dźwięku otoczenia.

W porównaniu z następcą, są mniej wygodne (kwestia gabarytów), nie mają też żadnych uszczelnień, zatem nie są zalecane do użytku sportowego, a ich dobry czas pracy na jednym ładowaniu spowszedniał.

Jeśli jednak nie planujemy takich zastosowań, wciąż są to TWS, które będą znakomitym wyborem. Wyborem, za który przyjdzie zapłacić około 799 złotych.

To by było na tyle, jeśli chodzi o słuchawki TWS, którymi – według mnie – warto się zainteresować. A może Wy macie swoje (inne?) typy? Podzielcie się nimi w komentarzach.