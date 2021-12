Jak ułatwić sobie korzystanie ze smartfona z HMS?

Akcja partnerska

Rozwój HMS, autorskiego ekosystemu usług Huawei, to przede wszystkim przyspieszony rozwój autorskiego sklepu z aplikacjami AppGallery oraz alternatywnych możliwości pobierania programów na smartfony tej marki, w tym na najnowszy model, Huawei nova 9. Co warto wiedzieć, by ułatwić sobie lub bliskim korzystanie ze smartfona z Huawei Mobile Services?

EMUI 12 – Android, ale z HMS

W odnalezieniu się w środowisku HMS pomaga strona AppsOnHMS. Ja tymczasem postaram się Wam dziś nieco rozjaśnić, jak sobie poradzić z instalowaniem aplikacji (ale nie tylko), mając smartfon Huawei z HMS.

Sporo programów znanych z Google Play, zainstalujecie bezpośrednio z AppGallery, czyli autorskiego sklepu z aplikacjami. Już pierwsza strona AppGallery nie pozostawia złudzeń. Aplikacje codziennego użytku, jak InPost, Allegro czy TikTok, odnalazły swoją drogę do sklepu Huawei. Są jednak pewne braki.

Próżno tam znaleźć chociażby wszystkie usługi firmy Meta, czyli Facebook, Messenger, WhatsApp oraz Instagram. Nic jednak straconego – w takim wypadku wystarczy zajrzeć do APKPure, by pobrać plik instalacyjny interesującej nas usługi.

Jeżeli potrzebujemy jednak kluczowych usług Google, takich jak Mapy, Dokumenty czy Dysk – również nic nie stoi na przeszkodzie. Wystarczy z AppGallery pobrać aplikację GSpace. Jest to program, pozwalający na instalację wszystkich programów z Google Play. Wystarczy dać GSpace wszystkie zezwolenia oraz zalogować do usług Google, by móc łatwo skorzystać z brakujących serwisów w AppGallery.

W przypadku Huawei nova 9, jest też sposób na Google Pay – wystarczy zainstalować Curve, by móc bez problemu płacić za zakupy telefonem. Można też korzystać z Blika, aczkolwiek jest to uzależnione od banków.

Są też mapy Petal, które przez ostatni rok rozwinęły się tak pożądnie, że zdecydowanie warto dać im szansę. Tym bardziej, że w ostatnim czasie w najnowszej aktualizacji otrzymały możliwość nawigowania offline (na smartfonach Huawei), asystenta pasa ruchu czy wskazówki dotyczące restauracji, hoteli, etc.

Jeśli jakaś usługa czy aplikacja nie jest dostępna z poziomu AppGallery, warto też pamiętać o możliwości korzystania z nich z poziomu przeglądarki internetowej. Co bardzo istotne, każdą otwartą stronę można dodać do ekranu domowego w postaci osobnego kafelka, dzięki czemu możemy ją uruchomić jednym tapnięciem – zupełnie tak, jakbyśmy chcieli włączyć kolejną aplikację.

Huawei nova 9 – flagowy wyświetlacz i nie tylko

Nie da się ukryć, że to ekran jest zdecydowanie największym atutem najnowszego smartfona Huawei – Huawei nova 9. Nie dość, że dostajemy potężny, 6,57-calowy OLED z całym dobrodziejstwem inwentarza, to producent dodał jeszcze ultra-szybkie odświeżanie 120 Hz. Nie ma tutaj pola na kompromisy. Podczas intensywnego użytkowania telefonu, nasze oczy otrzymują doświadczenie najwyższej jakości.

Wszystko to musi być obsługiwane przez równie świetne komponenty. Snapdragon 778G oraz 8 GB pamięci RAM to niezawodny duet. W dodatku kompetentna grafika Adreno 642L oraz całkiem wytrzymała bateria – 4300 W – i to z szybkim ładowaniem. System rozpoznawania twarzy i czytnik linii papilarnych zapewni bezpieczeństwo.

Jeżeli chcecie przeczytać więcej o Huawei nova 9, Kasia przygotowała jego pełną recenzję, która jest dostępna na portalu od początku grudnia.

Promocje dla użytkowników AppGallery

Oprócz dostępu do podstawowych aplikacji dnia codziennego, AppGallery to także masa unikatowych promocji dla użytkowników sklepu. Każdy, kto posiada Huawei ID, będzie w stanie odebrać atrakcyjne vouchery od partnerów Huawei. Wystarczy pobrać 5 aplikacji na swój telefon, by zakwalifikować się do jednej z ofert:

30% zniżki na Empik Foto,

15 zł na pierwszy przejazd od Bolt,

30 dni darmowej subskrypcji premium w aplikacji Find My Kids,

40% zniżki na pierwszą, roczną subskrypcję YoWindow,

30 dni za darmo w aplikacji WPS.

Dodatkowo, pojawia się szansa na odebranie darmowych urządzeń Huawei. Wystarczy zaprosić, kolejno, 40 i 50 znajomych, by zgarnąć słuchawki Freebuds 4 lub smartfon nova 9 – ten sam, który opisaliśmy w tym materiale. Jest to fantastyczna okazja, by zafundować sobie lub komuś bliskiemu małą niespodziankę w postaci słuchawek lub smartfona.

