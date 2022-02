Najtańsze smartfony, które mają sens? Oto 6 moich propozycji

Czy istnieje coś takiego jak tanie i dobre smartfony? Czym powinny charakteryzować się takie urządzenia? Przejrzałem aktualną ofertę modeli z najniższej półki i całkiem pozytywnie się zaskoczyłem! Obecnie jest sporo ciekawych smartfonów, które bez wydawania fortuny mogą zaoferować nam stosunkowo dużo.

Co powiny mieć tanie i dobre smartfony?

Podczas swoich poszukiwań najtańszych smartfonów, które faktycznie mają sens, skupiłem się na kilku, jak dla mnie, obowiązkowych cechach. Nie bedą to może możliwie najtańsze sprzęty, ale takie, które mają rozsądny stosunek jakości do ceny. Nie jest sztuką kupić najtańsze urządzenie. Według mnie ważne jest to, żeby był to przemyślany wybór, dający nam jak najlepsze wrażenia z użytkowania.

Uważam, że chcąc, żeby taki sprzęt faktycznie służył nam w codziennych zastosowaniach, powinien mieć nie mniej niż 3 GB RAM i co najmniej 64 GB pamięci wbudowanej. Szczególnie przestrzeń na dane może mieć spore znaczenie. Nikt z nas chyba nie chce, po zainstalowaniu kilku aplikacji, otrzymać komunikatu o braku pamięci. Przy sprzętach z 32 GB to się niestety zdarza, szczególnie, że sporą część tej przestrzeni zajmuje sam system. Aplikacje też co rusz są udoskonalane, zajmują więcej miejsca, więc tej pamięci trochę musi być.

Inne elementy specyfikacji mogą być już różne w poszczególnych urządzeniach. Czasem kosztem jednego podzespołu, inny będzie nieco lepszy. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że tani smartfon niestety nie będzie pod wszystkimi aspektami idealny i zawsze trzeba liczyć się z pewnymi kompromisami. Będą to dobre urządzenia do codziennego korzystania, do podstawowych zadań lub dla osób dopiero uczących się obsługi smartfona. Nie ma co liczyć jednak na demony prędkości, działające bezbłędnie w każdych zadaniach.

Ale do rzeczy, jakie tanie smartfony będą dobrym wyborem? Poniżej kilka moich propozycji.

Samsung Galaxy M22

Z tego zestawienia wydaje się to najbardziej kompletna propozycja. Samsung Galaxy M22 ma bowiem wiele elementów, które są obecne w dużo droższych modelach. Przede wszystkim jest ekran AMOLED o przekątnej 6,4 cala z częstotliwością odświeżania 90 Hz i rozdzielczością 1600×720 pikseli. Pozwoli na wyświetlanie obrazów pełnych kolorów i płynniejsze animacje, przy czym pamiętajcie, że HD to nie Full HD.

W smartfonie mamy procesor Mediatek Helio G80 wraz z 4 GB RAM, co powinno zapewnić przyzwoity komfort użytkowania w codziennych zadaniach. Na dane przeznaczono 128 GB. Spory jest też akumulator o pojemności 5000 mAh z 25-Watowym ładowaniem. Smartfon wyróżnia się też modułem NFC, który pozwola na płatności zbliżeniowe.

Wrażenie może robić też obecność czterech aparatów. Główny to 48-megapikselowa matryca z przysłoną f/2.0, do tego mamy ultraszerokokątny aparat z matrycą 8 Mpix (f/2.2) i dwa pomocnicze – do macro i pomiaru głębi (po 2 Mpix ze światłem f/2.4). Z przodu z kolei mamy kamerkę 13 Mpix z przysłoną f/2.0.

Samsung Galaxy M22 (źródło: Samsung)

Patrząc na specyfikację Xiaomi Redmi 10, może być to lepszy wybór względem Samsunga Galaxy M22. Jest tu bowiem nieco szybszy procesor MediaTek Helio G88 z 4 GB RAM. Lepiej mogą wychodzić także zdjęcia. Tutaj też mamy cztery aparaty, ale ten główny ma aż 50 Mpix, do tego z jaśniejszą przysłoną f/1.8.

Pozostałe matryce są już podobne – jest ultraszeroki kąt z matrycą 8 Mpix i przysłoną f/2.2 oraz dwie 2-megapikselowe kamerki z przysłoną f/2.4 do macro i pomiaru głębi. Na froncie zamontowana jest kamerka 8 Mpix z przysłoną f/2.2, a całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh. Nie zapomniano o NFC. Ciekawostką w tym segmencie są też głośniki stereo.

Niestety, w tej samej cenie, względem wspominanego Samsunga, dostajemy 64 GB pamięci wbudowanej oraz nieco mniej nasycony barwami ekran IPS. Ma on przekątną 6,5 cala i odświeżanie 90 Hz. Dobrą informacją jest natomiast to, że ma on wyższą rozdzielczość – 2400×1800 pikseli.

Xiaomi Redmi 10 / fot. Tabletowo.pl

Motorola Moto G50

Kolejnym ciekawym smartfonem za mniej niż 800 złotych jest Motorola Moto G50. W smartfonie do dyspozycji mamy już nieco inny procesor (Qualcomm Snapdragon 480 5G) z obsługą sieci piątej generacji. Może być to więc wybór bardziej przyszłościowy, pozwalający na wykorzystanie coraz bardziej zwiększającego się potencjału 5G.

Moto G50 została wyposażona w 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci na pliki. Urządzenie działa pod kontrolą czystego systemu Android, który jest wyświetlany na ekranie o przekątnej 6,5 cala. Ponownie do dyspozycji mamy wyświetlacz IPS z odświeżaniem 90 Hz, rozdzielczość to natomiast 1600×720 pikseli.

Smartfon ma na tyle trzy aparaty: główny 48 Mpix z jasną przysłoną f/1.7 oraz dwa obiektywy pomocnicze (macro 5 Mpix z f/2.4 oraz czujnik głębi 2 Mpix z f/2.4). Brakuje za to ultraszerokokątnej soczewki. Na przedzie zamontowano kamerkę 13 Mpix z przysłoną f/2.2. W smartfonie nie zabrakło NFC do płatności zbliżeniowych.

Motorola Moto g50 / fot. Tabletowo.pl

Nokia 3.4

Szukając jeszcze nieco tańszych smartfonów, warto zerknąć w kierunku modelu Nokia 3.4. To smartfon za niecałe 600 złotych, który został wyposażony w ekran o przekątnej 6,39 cala w rozdzielczości 1560×720 pikseli. Jest to wyświetlacz IPS ze standardowym odświeżaniem 60 Hz.

Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 460 z 3 GB RAM. W połączeniu z czystym Androidem powinno to zapewnić niezłe wrażenia z użytkowania. Nokia 3.4 jest wyposażona w moduł NFC, ma akumulator o pojemności 4000 mAh, a na pliki przeznaczono 64 GB.

A czym wykonamy zdjęcia? Smartfon został wyposażony w trzy obiektywy. Jest to aparat główny o matrycy 13 Mpix z przysłoną f/1.8, ultraszerokokątny 5 Mpix ze światłem f/2.2 oraz pomocniczy do wykrywania głębi 2 Mpix z f/2.4. Kamerka do selfie ma 8 Mpix z przysłoną f/2.0.

Nokia 3.4 / fot. HMD Global

realme C21Y

W jeszcze niższej cenie niż Nokia 3.4 możemy kupić realme C21Y. Wyróżnia go większa pamięć RAM – 4 GB. Do tego jest procesor Unisoc T610 i 64GB pamięci na pliki. Smartfon jest zasilany sporym akumulatorem po pojemności 5000 mAh, który powinien wykręcać niezłe czasy pracy na jednym ładowaniu.

W realme C21Y znajdziemy wyświetlacz IPS o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości 1600×720 pikseli. Nad nim wmontowana jest kamerka o matrycy 5 Mpix z przysłoną f/2.4. Z tyłu z kolei jest aparat główny z matrycą 13 Mpix i światłem f/2.2. Do niego dodane są dwa pomocnicze oczka do macro i pomiaru głębi, oba o matrycach 2 Mpix z przysłoną f/2.4.

Niestety, realme C21Y nie ma modułu NFC do płatności zbliżeniowych. Jako jedyny z tego zestawienia nie ma też złącza USB typu C, zamiast niego jest nieco starsze microUSB, co chyba najbardziej dziwi. Szczególnie, że jest to sprzęt, który zadebiutował w drugiej połowie zeszłego roku.

realme C21Y (źródło: realme)

Kruger&Matz Live 9

Jeśli zależy Wam na NFC i USB typu C, to za nieco ponad 500 złotych możemy znaleźć Kruger&Matz Live 9. To sprzęt z ekranem IPS o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości 1600×720 pikseli. Urządzenie działa dzięki zasilaniu ze strony baterii o pojemności 5000 mAh, czyli podobnie jak w poprzedniej propozycji.

Jednostką napędzającą działanie sprzętu jest procesor MediaTek Helio P22 wraz z 4 GB RAM. Na pliki przeznaczono 64 GB pamięci. Podstawowy aparat w smartfonie ma matrycę 16 Mpix z przysłoną f/1.8, a do tego jest kamerka macro 2 Mpix f/2,4 oraz do pomiaru głębi o symbolicznej rozdzielczości 0,08 Mpix i przysłoną f/2.8. Selfie wykonamy oczkiem z matrycą 8 Mpix i przysłoną f/2.2.

Kruger&Matz Live 9 / fot Kruger&Matz

Który tani smartfon wybrać? Wybór jest spory

Poniżej znajdziecie tabelę ze zbiorczym porównaniem parametrów wszystkich wybranych przeze mnie smartfonów.

model Samsung Galaxy M22 Xiaomi Redmi 10 Motorola Moto G50 Nokia 3.4 realme C21Y Kruger&Matz Live 9 ekran 6,4 cala, AMOLED, 1600x720px, 90Hz 6,5 cala, IPS, 2400x1080px, 90Hz 6,5 cala, IPS, 1600x720px, 90Hz 6,39 cala, IPS, 1560x720px, 60Hz 6,5 cala, IPS, 1600x720px, 60Hz 6,5 cala, IPS, 1600x720px, 60Hz procesor MediaTek Helio G80 MediaTek Helio G88 Qualcomm Snapdragon 480 5G Qualcomm Snapdragon 460 Unisoc T610 MediaTek Helio P22 GPU Mali-G52 Mali-G52 Adreno 619 Adreno 610 Mali-G52 PowerVR GE8320 RAM 4GB 4GB 4GB 3GB 4GB 4GB pamięć 128GB 64GB 64GB 64GB 6 4GB 6 4GB system Android 11 Android 11 Android 11 Android 11 Android 11 Android 11 aparat 48 Mpix (f/2.0), szerokokątny 8 Mpix (f/2.2), macro i pomiar głębi (po 2 Mpix, f/2.4) 50 Mpix (f/1.8), szerokokątny 8 Mpix (f/2.2), macro i pomiar głębi (po 2 Mpix, f/2.4) 48 Mpix (f/1.7), macro 5 Mpix (f/2.4), pomiar głębi 2 Mpix (f/2.4) 13 Mpix (f/1.8), szerokokątny 5 Mpix (f/2.2), pomiar głębi 2 Mpix (f/2.4) 13 Mpix (f/2.2), macro i pomiar głębi (po 2 Mpix, f/2.4) 16 Mpix (f/1.8), macro 2 Mpix (f/2,4), pomiar głębi 0,08 Mpix (f/2.8) kamerka 13 Mpix (f/2.0) 8 Mpix ( f/2.2) 13 Mpix (f/2.2) 8 Mpix (f/2.0) 5 Mpix (f/2.4) 8 Mpix ( f/2.2) bateria 5000 mAh 5000 mAh 5000 mAh 4000 mAh 5000 mAh 5000 mAh 5G nie nie TAK nie nie nie NFC TAK TAK TAK TAK nie TAK USB Typu C Typu C Typu C Typu C microUSB Typu C microSD TAK TAK TAK TAK TAK TAK dual SIM TAK TAK TAK TAK TAK TAK 3.5 mm jack audio TAK TAK TAK TAK TAK TAK głośniki Mono Stereo Mono Mono Mono Mono biometria Skaner od boku Skaner od boku Skaner na tyle Skaner na tyle Skaner na tyle Skaner na tyle wymiary 159,9 x 74 x 8,4 mm 161,95 x 75,53 x 8,92 mm 164,9 x 74,9 x 8,95 mm 160,97 x 75,99 x 8,7 mm 164,5 x 76 x 9,1 mm 163 x 76 x 9 mm waga 186 g 181 g 192 g 180 g 194 g 190 g cena na wolnym rynku 799 złotych 799 złotych 799 złotych 599 złotych 499 złotych 521 złotych oferta Media Expert link link link link link link

Który z tych sprzętów według Was jest najbardziej opłacalny? Z którego chcielibyście korzystać na co dzień? A może wybralibyście coś jeszcze innego? Czekam na Wasze opinie w komentarzach!