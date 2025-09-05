Wiemy już wszystko o Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro. Ceny też znamy

Data premiery Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro wciąż nie jest znana, natomiast znana jest już specyfikacja obu smartfonów, a także ich premierowe ceny w Europie.

Specyfikacja Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro bez tajemnic. Wiemy już wszystko

Oba smartfony zostaną wyposażone w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,83 cala, rozdzielczości 2772×1280 pikseli i jasności do 3000 nitów (na maksymalnie 25% powierzchni) ze szkłem Corning Gorilla Glass 7i, ale w Xiaomi 15T odświeży on obraz z częstotliwością maksymalnie 120 Hz, podczas gdy w Xiaomi 15T Pro nawet 144 Hz. Jest też mowa o obsłudze HDR10+ i Dolby Vision.

Sercem Xiaomi 15T będzie procesor MediaTek Dimensity 8400 Ultra 3,25 GHz, a Xiaomi 15T Pro SoC MediaTek Dimensity 9400+ 3,73 GHz. Oba modele zaoferują też 12 GB RAM i 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej, w zależności od wersji.

Xiaomi 15T (źródło: WinFuture)

Różnice objawią się również w konfiguracji aparatów na tyle. Xiaomi 15T będzie miał 50 Mpix aparat główny z sensorem Light Fusion 800, przysłoną f/1.7 i optyczną stabilizacją obrazu, 50 Mpix teleobiektyw z f/1.9 i 2x zoomem optycznym oraz 12 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym.

Xiaomi 15T Pro otrzyma taki sam aparat ultraszerokokątny, ale równocześnie 50 Mpix aparat główny z sensorem Light Fusion 900, f/1.62 i OIS oraz 50 Mpix teleobiektyw z matrycą Samsung Isocell JN1 z 5x zoomem optycznym i OIS. Smartfon ma zapewniać dostęp do ogniskowych 15, 23, a nawet 115 mm.

Xiaomi 15T Pro (źródło: WinFuture)

Ponadto oba smartfony zaoferują 32 Mpix aparat z f/2.2 i obiektywem o kącie widzenia 120 stopni na przodzie oraz akumulator o pojemności 5500 mAh, ale Xiaomi 15T obsłuży ładowanie o mocy 67 W, a Xiaomi 15T Pro nawet 90 W. Jeden i drugi będzie miał również eSIM i odporność zgodną z klasą IP68.

Ostatnią różnicą będzie to, że rama w wersji podstawowej ma być plastikowa, a w tej z dopiskiem „Pro” – metalowa.

Porównanie Xiaomi 15T vs Xiaomi 14T vs Xiaomi 15T Pro vs Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 15T Xiaomi 14T Xiaomi 15T Pro Xiaomi 14T Pro Ekran AMOLED

6,83 cala

2772×1280 pikseli

120 Hz

jasność do 3200 nitów

Corning Gorilla Glass 7i AMOLED

6,67 cala

2712×1220 pikseli

144 Hz

jasność do 4000 nitów AMOLED

6,83 cala

2772×1280 pikseli

144 Hz

jasność do 3200 nitów

Corning Gorilla Glass 7i AMOLED

6,67 cala

2712×1220 pikseli

144 Hz

jasność do 4000 nitów Procesor MediaTek Dimensity 8400 Ultra 3,25 GHz MediaTek Dimensity 8300 Ultra 3,35 GHz MediaTek Dimensity 9400+ 3,73 GHz MediaTek Dimensity 9300+ 3,4 GHz RAM 12 GB 12 GB

LPDDR5X 12 GB 12 GB

LPDDR5X Pamięć wbudowana 256/512 GB 256/512 GB

UFS 4.0 256/512 GB 256/512 GB/1 TB

UFS 4.0 Akumulator 5500 mAh

ładowanie do 67 W 5000 mAh

ładowanie do 67 W 5500 mAh

ładowanie do 90 W 5000 mAh

ładowanie do 120 W

ładowanie indukcyjne do 50 W Aparat na przodzie 32 Mpix (f/2.2)

120° FOV 32 Mpix (f/2.0) 32 Mpix (f/2.2)

120° FOV 32 Mpix (f/2.0) Aparat na tyle – główny 50 Mpix (Light Fusion 800) z f/1.7 i OIS

– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2)

– teleobiektyw 50 Mpix (f/1.9) z 2x zoomem optycznym – główny 50 Mpix (Sony IMX906) z f/1.7 i OIS

– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2) ze 120° FOV

– teleobiektyw 50 Mpix (f/1.9) – główny 50 Mpix (Light Fusion 900) z f/1.62 i OIS

– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2)

– teleobiektyw 50 Mpix (Samsung Isocell JN1) z 5x zoomem optycznym i OIS – główny 50 Mpix (Light Fusion 900) z f/1.6 i OIS

– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2)

– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.0) eSIM TAK TAK TAK TAK Wymiary grubość 7,5 mm 160,5×75,1×7,8-7,95 mm grubość 8 mm 160,4×75,1×8,39 mm Waga 194 gramy 193/195 gramów 210 gramów 209 gramów Odporność IP68 IP68 IP68 IP68

Cena Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro w Europie

Cena Xiaomi 15T ma zaczynać się w Europie od co najmniej 649 euro (dziś to równowartość około 2760 złotych), natomiast Xiaomi 15T Pro od 749 euro (~3185 złotych). Dla przypomnienia na koniec premierowe ceny Xiaomi 14T i 14T Pro w Polsce: