Pixel 10 i Galaxy Watch 8 to (bardzo) problematyczne połączenie

Smartfony z serii Google Pixel 10 zadebiutowały właściwie dopiero co, ale pierwsi użytkownicy szybko zauważyli poważny problem. Okazuje się, że urządzenia te mają ogromne trudności z parowaniem z zegarkami Galaxy Watch i to nie tylko najnowszych modeli.

Pixel 10 ma problemy już na etapie konfiguracji

Właściciele Pixel 10, Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL masowo zgłaszają, że ich telefony odmawiają współpracy z zegarkami Samsunga. Kłopot dotyczy przede wszystkim serii Galaxy Watch 8, ale na forach pojawiają się też skargi od posiadaczy Galaxy Watch 7 i Galaxy Watch Ultra.

Usterka wygląda zawsze podobnie. Proces parowania zatrzymuje się na etapie potwierdzania kodu Bluetooth i nie idzie dalej. Nie pomaga reinstalacja aplikacji Galaxy Wearable i Samsung Health, reset zegarka ani nawet najnowsze aktualizacje systemowe.

Testy redakcji Android Authority wykazały, że Galaxy Watch 8 Classic nie był w stanie połączyć się z Pixel 10 Pro XL, mimo wielokrotnych prób i instalacji wrześniowych poprawek zabezpieczeń. Z kolei te same zegarki bez problemu parowały się z Galaxy Z Fold 7 czy Galaxy Z Flip 7. To oznacza, że usterka jest ograniczona wyłącznie do urządzeń z serii Pixel 10.

Użytkownicy opisują także inne symptomy niepożądanych działań, np. nagłe rozłączania po kilku godzinach działania, brak synchronizacji w aplikacji czy konieczność korzystania z Wi-Fi jako jedynej metody komunikacji zegarka ze smartfonem.

Na forum wsparcia Google wątek o nieudanym parowaniu Pixel 10 Pro z Galaxy Watch 8 stał się „trending issue”. Jeden z ekspertów produktu potwierdził, że zespół Google analizuje problem, ale na razie nie wiadomo, kiedy pojawi się poprawka. Pojawiają się teorie, że źródłem błędu może być najnowsza aktualizacja Androida 16 lub sierpniowa łatka bezpieczeństwa dla zegarków Samsunga, ale niczego oficjalnie nie potwierdzono.

źródło: Android Authority

Część osób znalazła tymczasowe rozwiązania. Przykładowo, ponowna instalacja Samsung Health w niektórych przypadkach pozwalała na dokończenie parowania. Inni próbowali trików z trybem samolotowym czy ręcznym uruchamianiem Bluetooth podczas konfiguracji, co sporadycznie dawało rezultat. Jednak większość użytkowników podkreśla, że żadne z tych rozwiązań nie gwarantuje trwałego efektu.

Współpraca Google i Samsunga jednak nie jest idealna?

W sieci pojawiły się też głosy, że Google „przypadkiem” promuje w ten sposób własną linię Pixel Watch, które nie mają takich problemów z parowaniem. Choć to tylko spekulacje, dla osób kupujących topowy sprzęt za kilka tysięcy złotych taka sytuacja jest trudna do zaakceptowania. Według najnowszych wpisów na forum wsparcia, część użytkowników odnotowała poprawę po wrześniowej aktualizacji oprogramowania, ale inni wciąż mają te same problemy.

Sytuacja jest o tyle kłopotliwa, że Google i Samsung od lat współpracują nad rozwojem systemu Wear OS. Tym bardziej dziwi fakt, że premierowy smartfon Google nie dogaduje się z flagowymi zegarkami największego partnera.

I cóż mogę powiedzieć. Problem występuje także w Polsce. Tak się składa, że akurat mamy w redakcji zarówno Pixela 10, jak i Samsunga Galaxy Watch 8 Classic. Ich parowanie w przypadku Kasi się powiodło, ale po kwadransie para została rozłączona automatycznie i… nie da się ponownie nawiązać połączenia pomiędzy tymi sprzętami.