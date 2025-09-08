Nowe Renault Clio pokazane. Nawet 1000 km zasięgu

Premiera nowego Renault Clio za nami. Francuzi postawili na zmieniony wygląd, większe rozmiary i – co może ucieszyć niemało osób – wbudowane Mapy Google. Dostępna jest też fabryczna instalacja LPG.

Renault Clio 6. generacji zadebiutowało

Poprzednie Renault Clio okazało się całkiem przyjemnym samochodem, reprezentując popularną serię niewielkich aut francuskiego producenta. Oczekiwania dotyczące kolejnej, szóstej już generacji, były oczywiście spore. Na to, czy udało się spełnić wymagania klientów, musimy poczekać do pierwszych jazd i testów. Tymczasem przyjrzymy się cyferkom i danym udostępnionym przez producenta.

W oczy rzuca się przede wszystkim nowy wygląd, który – przynajmniej według mnie – ma sobie coś z koreańskich produktów. Samochód urósł względem poprzedniej generacji – długość zwiększyła się z 4,05 do 4,12 m, szerokość z 1,73 do 1,77 m, a rozstaw osi ma teraz 2,59 m (+ 8 mm). Wysokość wynosi 1,45 m, czyli więcej o 11 mm niż w poprzedniku.

Pozostaje mieć nadzieję, że te dodatkowe centymetry będzie można odczuć we wnętrzu. Wypada tutaj dodać, że bagażnik ma do 391 litrów pojemności (zależnie od napędu) i jest łatwo dostępny za sprawą progu załadunku obniżonego o 40 mm względem poprzedniej generacji.

fot. Renault

Renault Clio VI może pochwalić się całkiem bogatą ofertą zespołów napędowych, które mają od 115 do nawet 160 KM. Do wyboru mamy trzycylindrową jednostkę 1.2 TCe 115 KM, która może być sparowana zarówno z manualną, jak i zautomatyzowaną, dwusprzęgłową i sześciobiegową skrzynią biegów EDC. Następnie jest wariant dwupaliwowy (benzyna i LPG), który napędzany jest trzycylindrowym silnikiem EcoG 120 KM ze skrzynią biegów EDC.

Technicznie intrygujący jest z pewnością napęd full hybrid E-Tech 160 KM, który składa się z czterocylindrowego silnika spalinowego 1.8 z cyklem Atkinsona. Towarzyszą mu dwa silniki elektryczne, które energię czerpią z akumulatora 1,4 kWh. Producent obiecuje zasięg nawet do 1000 km w określonych scenariuszach, a także częstą pracę w trybie elektrycznym, co ma pozytywnie przekładać się na poziom zużycia paliwa – podobno zaledwie 3,9 l na 100 km w cyklu mieszanym. Do tego dochodzi wielotrybowa skrzynia biegów ze sprzęgłem kłowym i specjalnymi przełożeniami.

Nowoczesna technologia na pokładzie

System infotainment openR zapewnia dostęp do aplikacji i usług Google. Kierowca do dyspozycji otrzymuje Mapy Google, sterowanie głosowe odbywa się z wykorzystaniem Asystenta Google, a sklep Google Play oferuje dodatkowe aplikacje, takie jak Waze, Spotify czy nawetprzeglądarka internetowa Vivaldi. Mimo tego, firma nie zapomniała o wsparciu dla Android Auto. Można również korzystać z Apple CarPlay.

Treści wyświetlają się na dwóch 10-calowych ekranach. Wewnątrz znajdują się też dwa porty USB-C z przodu, ładowarka indukcyjna (zależnie od wersji) i gniazdo 12 V z tyłu. Natomiast opcjonalny system nagłośnienia marki Harman Kardon oferuje łączną moc 410 Watów.

Renault Clio szóstej generacji to jeszcze ponad zadowalająca liczba systemów wspomagania prowadzenia (ADAS). Samochód może być wyposażony w nawet 29 różnych funkcji, takich jak aktywny tempomat, wykrywanie kolizji z przodu i tyłu, system automatycznego hamowania awaryjnego czy funkcja bezpiecznego wysiadania. Oferowany jest również system kamer 360 stopni, który powinien ułatwić parkowanie w ciasnych miejscach.

Zamówienia na nowe Renault Clio będzie można składać pod koniec tego roku. Cennik w Polsce nie jest jeszcze znany.