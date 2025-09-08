W tych nowościach można się pogubić, tyle ich jest! Hama rozbiła bank

Artykuł sponsorowany

Jeśli – tak, jak ja – lubicie wszelkiego rodzaju gadżety i gadżeciki, z całą pewnością na dłużej zatrzymalibyście się na stoisku Hama na targach IFA 2025. Nie sposób wymienić wszystkich nowości (nawet nie będę próbować), ale na kilka z nich szczególnie warto zwrócić uwagę. Z naciskiem na ładowarki z wbudowanym przewodem, myszki ergonomiczne czy… smart ring i paski płatnicze. Czas na szczegóły.

Ładowarki z kabelkiem to coś, co przykuło moją uwagę na dłużej

Ostatnio ogromną popularnością cieszą się powerbanki ze zintegrowanymi przewodami USB C. Kwestią czasu było pojawienie się na rynku ładowarek ściennych z podobnym bajerem.

Hama wypuściła dwie ładowarki ścienne o różnej mocy – 30 W i 65 W, a także ładowarkę samochodową 30 W. To, co je łączy, poza obecnością zwijanego kabelka ładującego, to dodatkowy port USB C. Fajne!

Oczywiście nie zabrakło też pokazania całego przekroju portfolio ładowarek ściennych, które jednak Wy już doskonale znacie, bo pokazywałam je na Tabletowo jakiś czas temu. To GaN-owe ładowarki, które charakteryzują się obsługą dużej mocy, zamknięte w niewielkich kostkach, które można zabrać ze sobą wszędzie.

Powerbanki z ekranami i ogromną mocą

Pozostając w temacie ładowania, tym razem przenośnego, Hama pokazała też powerbanki o pojemności 24000 mAh z wbudowanymi ekranami, wyświetlającymi informacje na temat mocy dostarczanej lub oddawanej przez poszczególne porty.

Do wyboru są trzy modele, różniące się od siebie maksymalną obsługiwaną mocą – 201743 z mocą 200 W, 201742 z mocą 150 W oraz 201741 z mocą 65 W. Pierwsze dwa mają pojemność 24000 mAh, ostatni nieco mniejszą – 20000 mAh. Każdy ma dwa USB C i jedno USB A.

Czas do pracy! Myszki ergonomiczne, huby i nie tylko

No dobrze, czas zasiąść do komputera. Tutaj przyda się wygodna, solidna myszka komputerowa. Dla osób, które chcą zadbać o brak zespołu cieśni nadgarstka, zalecane jest korzystanie z myszek ergonomicznych i tutaj dobra wiadomość jest taka, że Hama ma w ofercie model przeznaczony dla osób zarówno prawo-, jak i leworęcznych, co raczej rzadko się zdarza.

Przy biurku, zwłaszcza pracując na laptopie z niewielką liczbą portów i złączy, warto mieć hub, rozszerzający możliwości komputera. Hama ma w ofercie gros tego typu sprzętów – począwszy od małych hubów z kilkoma portami po potężne stacje aż 9, 10 i nawet 12 w 1, pozwalające podłączyć również np. dodatkowe zewnętrzne monitory.

W ofercie nie zabrakło też zasilaczy komputerowych.

A gdy już odejdziemy od komputera… czyli nowości dla aktywnych

Na pierwszy plan wysuwa się smart ring, który dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: srebrnej i czarnej, w wielu różnych rozmiarach. Wykonane są ze stali nierdzewnej, odporne na wodę (5 ATM) i mające akumulator zapewniający czas pracy do nawet 6 dni.

Smart ring Hama zapewnia dostęp do powiadomień w formie wibracji, monitorowanie zdrowia, temperatury i snu, jak również śledzenia aktywności fizycznej. Jedna z dwóch wersji ma moduł NFC i umożliwia płacenie na zasadzie elektronicznej portmonetki.

Na stoisku Hama można było zapoznać się także z nowością w postaci opasek na nadgarstek typu Payband czy wreszcie z całą gamą zegarków inteligentnych – tu naprawdę jest z czego wybierać!

A to wciąż nie wszystkie gadżety, jakie Hama przywiozła ze sobą na IFA 2025. Wśród nich były jeszcze między innymi produkty z kategorii audio.

Jedną z nowości audio są słuchawki nauszne Bluetooth o nazwie Passion Clarity AI, które mają wbudowany moduł sztucznej inteligencji, oparty na Chatcie GPT. Można im wydawać komendy po angielsku, żeby np. nagrywały spotkanie i sporządzały same z nich notatki. Czas działania na w pełni naładowanej baterii sięga do 55 godzin (!), obsługują szybkie ładowanie przez złącze USB-C i tryb multipoint, który umożliwia podłączenie jednej pary słuchawek do dwóch różnych źródeł sygnału i płynne przełączanie się między nimi bez zmiany ustawień. W dodatku można jej funkcjami sterować apką. M.in. za te atuty dostały nagrodę od organizatorów IFA za najbardziej innowacyjny produkt

Do tego wszystkiego dodajmy kamery wewnętrzne i zewnętrzne, kable ładujące z oplotem z PVC, pochodzące w 100% z recyklingu, czy etui na smartfony, wykonane z nieżółknącego materiału D30.

Materiał powstał na zlecenie Hama po wizycie na stoisku marki podczas targów IFA 2025 w Berlinie