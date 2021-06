Nowy sensor Samsunga będzie mógł służyć też do robienia selfie w 50 Mpix!

Samsung zaprezentował nową matrycę światłoczułą o rozdzielczości 50 Mpix. Jak podaje producent, ISOCELL JN1 to pierwszy tak wszechstronny sensor, ponieważ może znaleźć zastosowanie zarówno w aparatach na panelach tylnych, jak i przodach urządzeń mobilnych.

Nowy sensor Samsung ISOCELL JN1 ma 50 Mpix i jeszcze mniejsze piksele, a przez to ogólny rozmiar

Samsung chwali się, że nowy sensor obrazu ma najmniejsze w branży piksele, ponieważ mają one rozmiar zaledwie 0,64 μm. Jednocześnie wykorzystuje on technologię ISOCELL 2.0 z dodanymi ulepszeniami, dzięki czemu oferuje większą o około 16% czułość na światło. Z kolei w sytuacjach, gdy światła jest mniej, wykorzystywana jest technologia Tetrapixel, która łączy cztery pojedyncze piksele w jeden większy o rozmiarze 1,28 μm, co skutkuje rejestrowaniem „jaśniejszych” zdjęć w rozdzielczości 12,5 Mpix.

Nowa matryca światłoczuła Samsung ISOCELL JN1 ma rozmiar 1/2.76″ i „dzięki ścisłej współpracy z partnerami ekosystemowymi” jest kompatybilna z już dostępnymi produktami 1/2.8. Południowokoreański producent podkreśla, że można ją zastosować zarówno w aparatach szerokokątnych, jak i ultraszerokokątnych oraz teleobiektywach, a nawet tych do selfie na przodach urządzeń mobilnych. Na dodatek wykorzystanie jej może pomóc zredukować wysokość modułu aparatu o około 10%.

Samsung ISOCELL JN1 (źródło: Samsung)

Matrycę Samsung ISOCELL JN1 wyposażono również w technologię Smart-ISO, która wykorzystuje tryb niskiego ISO w pełnych światła sceneriach (aby zachować jak najwięcej detali) i wysokiego ISO w tych gorzej doświetlonych (żeby m.in. zredukować szumy). W dodatku sensor oferuje też „międzyscenowy HDR”, który uruchamia się w sytuacjach, kiedy światło jest rozłożone nierównomiernie – wówczas ekspozycja ustawiana jest na podstawie dwóch oddzielnych odczytów, z niskich i wysokich wartości ISO, które następnie są łączone, co pozwala uzyskać lepszej jakości zdjęcia.

Z kolei w celu zapewnienia szybszego autofokusu, nowa matryca światłoczuła Samsung ISOCELL JN1 integruje technologię Double Super PD. Ma ona dwukrotnie większą gęstość pikseli niż Super PD (1/16 vs 1/32) używanych do detekcji fazy, co pozwala uzyskać taką samą wydajność autofokusu nawet w scenach z 60% mniejszą ilością światła.

Ponadto sensor Samsung ISOCELL JN1 obsługuje nagrywanie w rozdzielczości 4K w 60 klatkach na sekundę i Full HD w 240 klatkach na sekundę. Jego produkcja już się rozpoczęła, zatem możemy się spodziewać rychłej premiery pierwszych smartfonów weń wyposażonych.