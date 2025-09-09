smartfony xiaomi 15t i xiaomi 15t pro
Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro (źródło: Roland Quandt)
Smartfony

Data premiery Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro ujawniona. Specyfikacja i ceny są już znane

Grzegorz Dąbek·
Chiński gigant oficjalnie ujawnił datę premiery Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro. Choć odbędzie się ona dopiero za ponad dwa tygodnie, już teraz znana jest specyfikacja obu smartfonów, a także ich premierowe ceny w Europie.

Specyfikacja Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro bez tajemnic. Wiemy już wszystko

Oba smartfony zostaną wyposażone w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,83 cala, rozdzielczości 2772×1280 pikseli i jasności do 3000 nitów (na maksymalnie 25% powierzchni) ze szkłem Corning Gorilla Glass 7i, ale w Xiaomi 15T odświeży on obraz z częstotliwością maksymalnie 120 Hz, podczas gdy w Xiaomi 15T Pro nawet 144 Hz. Jest też mowa o obsłudze HDR10+ i Dolby Vision.

Sercem Xiaomi 15T będzie procesor MediaTek Dimensity 8400 Ultra 3,25 GHz, a Xiaomi 15T Pro SoC MediaTek Dimensity 9400+ 3,73 GHz. Oba modele zaoferują też 12 GB RAM i 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej, w zależności od wersji.

Xiaomi 15T (źródło: WinFuture)

Różnice objawią się również w konfiguracji aparatów na tyle. Xiaomi 15T będzie miał 50 Mpix aparat główny z sensorem Light Fusion 800, przysłoną f/1.7 i optyczną stabilizacją obrazu, 50 Mpix teleobiektyw z f/1.9 i 2x zoomem optycznym oraz 12 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym.

Xiaomi 15T Pro otrzyma taki sam aparat ultraszerokokątny, ale równocześnie 50 Mpix aparat główny z sensorem Light Fusion 900, f/1.62 i OIS oraz 50 Mpix teleobiektyw z matrycą Samsung Isocell JN1 z 5x zoomem optycznym i OIS. Smartfon ma zapewniać dostęp do ogniskowych 15, 23, a nawet 115 mm.

Xiaomi 15T Pro (źródło: WinFuture)

Ponadto oba smartfony zaoferują 32 Mpix aparat z f/2.2 i obiektywem o kącie widzenia 120 stopni na przodzie oraz akumulator o pojemności 5500 mAh, ale Xiaomi 15T obsłuży ładowanie o mocy 67 W, a Xiaomi 15T Pro nawet 90 W. Jeden i drugi będzie miał również eSIM i odporność zgodną z klasą IP68.

Ostatnią różnicą będzie to, że rama w wersji podstawowej ma być plastikowa, a w tej z dopiskiem „Pro” – metalowa.

Porównanie Xiaomi 15T vs Xiaomi 14T vs Xiaomi 15T Pro vs Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 15TXiaomi 14TXiaomi 15T ProXiaomi 14T Pro
EkranAMOLED
6,83 cala
2772×1280 pikseli
120 Hz
jasność do 3200 nitów
Corning Gorilla Glass 7i		AMOLED
6,67 cala
2712×1220 pikseli
144 Hz
jasność do 4000 nitów		AMOLED
6,83 cala
2772×1280 pikseli
144 Hz
jasność do 3200 nitów
Corning Gorilla Glass 7i		AMOLED
6,67 cala
2712×1220 pikseli
144 Hz
jasność do 4000 nitów
ProcesorMediaTek Dimensity 8400 Ultra 3,25 GHzMediaTek Dimensity 8300 Ultra 3,35 GHzMediaTek Dimensity 9400+ 3,73 GHzMediaTek Dimensity 9300+ 3,4 GHz
RAM12 GB12 GB
LPDDR5X		12 GB12 GB
LPDDR5X
Pamięć wbudowana256/512 GB256/512 GB
UFS 4.0		256/512 GB256/512 GB/1 TB
UFS 4.0
Akumulator5500 mAh
ładowanie do 67 W		5000 mAh
ładowanie do 67 W		5500 mAh
ładowanie do 90 W		5000 mAh
ładowanie do 120 W
ładowanie indukcyjne do 50 W
Aparat na przodzie32 Mpix (f/2.2)
120° FOV		32 Mpix (f/2.0)32 Mpix (f/2.2)
120° FOV		32 Mpix (f/2.0)
Aparat na tyle– główny 50 Mpix (Light Fusion 800) z f/1.7 i OIS
– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2)
– teleobiektyw 50 Mpix (f/1.9) z 2x zoomem optycznym		– główny 50 Mpix (Sony IMX906) z f/1.7 i OIS
– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2) ze 120° FOV
– teleobiektyw 50 Mpix (f/1.9)		– główny 50 Mpix (Light Fusion 900) z f/1.62 i OIS
– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2)
– teleobiektyw 50 Mpix (Samsung Isocell JN1) z 5x zoomem optycznym i OIS		– główny 50 Mpix (Light Fusion 900) z f/1.6 i OIS
– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2)
– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.0)
eSIMTAKTAKTAKTAK
Wymiarygrubość 7,5 mm160,5×75,1×7,8-7,95 mmgrubość 8 mm160,4×75,1×8,39 mm
Waga194 gramy193/195 gramów210 gramów209 gramów
OdpornośćIP68IP68IP68IP68

Cena Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro w Europie

Cena Xiaomi 15T ma zaczynać się w Europie od co najmniej 649 euro (dziś to równowartość około 2760 złotych), natomiast Xiaomi 15T Pro od 749 euro (~3185 złotych). Dla przypomnienia poniżej premierowe ceny Xiaomi 14T i 14T Pro w Polsce:

  • Xiaomi 14T 256 GB – 2999 złotych,
  • Xiaomi 14T Pro 512 GB – 3999 złotych.

Data premiery Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro

Xiaomi oficjalnie poinformowało, że nowe smartfony zostaną zaprezentowane 24 września 2025 roku podczas wydarzenia w Monachium.

