Te smartfony mają zapewnione 7 lat wsparcia. Nie chodzi o iPhone’y

Apple znane jest ze swojego bardzo długiego okresu wsparcia w postaci aktualizacji systemu i łatek dla swoich urządzeń. Jak się okazuje, firma ta nie jest jedyna – Fairphone zdecydowało się bowiem przedłużyć wsparcie dla swoich smartfonów.

Smartfony Fairphone z dłuższym wsparciem i Androidem 13

Fairphone to firma, która łączy zrównoważone materiały z długim okresem wsparcia, by smartfony z jej logo służyły swoim właścicielom jak najdłużej. Modele Fairphone 3 i Fairphone 3+ zadebiutowały odpowiednio w 2019 roku z Androidem 9.0 Pie i w 2020 roku z Androidem 10 na pokładzie. Producent obiecał swoim użytkownikom 5-letnie wsparcie aktualizacjami. Niestety, jak się później okazało, obecny w tych modelach Snapdragon 632 nie wspiera nowszych wersji systemu niż Android 11.

Fairphone 3 (fot. Fairphone) Fairphone 3+ (fot. Fairphone)

Co jednak ciekawe, wspomniane smartfony Fairphone otrzymały właśnie aktualizację do Androida 13. Nieco dziwi fakt aktualizacji z całkowitym pominięciem Androida 12, ale darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Co więcej, firma zapewniła, że wsparcie dla nich zostanie wydłużone o kolejne 2 lata – daje to łącznie nawet 7 lat aktualizacji (2019-2026). Ta decyzja wyraźnie podkreśla oddanie marki Fairphone wobec długowieczności jej smartfonów.

Jest też dobra wiadomość dla posiadaczy modelu Fairphone 4 – otrzyma on aktualizację do Androida 13 do końca 2023 roku. Zwykle to nowsze modele dostawały szybciej nowsze wersje systemu. Jak widać, ten producent nie trzyma się popularnej regułki. To jednak również dowód na to, że Fairphone kontynuuje swoje zobowiązania.

Fairphone króluje

Fairphone zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji swoim niecodziennym podejściem do tworzenia urządzeń z możliwością łatwej wymiany poszczególnych elementów wyposażenia i długim wsparciem. Część producentów oferuje zaledwie 2 lata dużych aktualizacji. Dla porównania poniżej przedstawiam listę producentów z najdłuższym wsparciem dla smartfonów: