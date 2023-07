Twój Samsung czeka na Androida 14? Już niedługo będziesz mógł go przetestować!

Samsung w pocie czoła pracuje nad nową wersją oprogramowania dla swoich smartfonów, tabletów i smartwatchy. Koreańczycy już testują nową wersję systemu dla swoich Galaxy Watchy, a wkrótce ruszą też beta testy One UI 6 na Androidzie 14. Jeśli czekacie na to z niecierpliwością, to mamy dla Was dobre wiadomości.

Samsung przygotowuje się do rozpoczęcia beta testów One UI 6 i systemu Android 14

Już blisko miesiąc temu dowiedzieliśmy się, że beta testy One UI 6 mogą rozpocząć się w trzecim tygodniu lipca 2023 roku, zatem Samsung powinien to ogłosić w ciągu kilku najbliższych dni, choć należy tu zaznaczyć, że sam producent tego nie potwierdził – milczy na ten temat jak grób. Jeśli tak się jednak stanie, nie będzie to dla nas niespodzianką.

Co więcej, dla mieszkańców Polski może to być ważna informacja, ponieważ wiele wskazuje na to, że beta One UI 6 będzie dostępna również w Polsce. Ponadto możliwość testowania nowego oprogramowania, opartego na systemie Android 14, mają dostać użytkownicy w Chinach, Indiach, Korei Południowej, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Nie oznacza to jednak, że beta testy One UI 6 ruszą jednocześnie we wszystkich ww. krajach. Bardzo możliwe, że Samsung rozpocznie je najpierw w Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych, ponieważ właśnie w ww. państwach zdecydowano się przeprowadzić testy One UI 5 Watch beta. Ponadto w ojczyźnie producenta trwają beta testy One UI 5.1.1.

Na których urządzeniach Samsunga będzie dostępna beta One UI 6?

Choć lista smartfonów i tabletów Samsunga, które otrzymają aktualizację do Androida 14 z One UI 6 jest długa, to wcale nie oznacza to, że na wszystkich będzie można przetestować przedpremierowo nowe oprogramowanie. Nie powinno być dla nikogo niespodzianką, że początkowo beta testy będą dostępne wyłącznie dla posiadaczy najnowszych flagowców producenta z Korei Południowej, czyli Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra.

Bardzo prawdopodobne jednak, że następnie Samsung rozszerzy dostępność beta testów One UI 6 na inne modele, ale na razie trudno przewidzieć, na jakie konkretnie i w jakim odstępie czasowym.