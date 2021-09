Fairphone 4 oficjalnie. Producent daje na niego aż 5 lat gwarancji

Do tej pory smartfony marki Fairphone wyróżniały się przede wszystkim możliwością samodzielnej naprawy, bo pod względem specyfikacji nie były szczególnie atrakcyjne, a na pewno nie dla bardziej wymagających użytkowników. Fairphone 4 jest pierwszym, który może zwrócić ich uwagę, aczkolwiek cena – ponownie – jest dość wysoka. Część klientów może jednak przekonać do zakupu nawet pięcioletnia gwarancja producenta.

Specyfikacja Fairphone 4

Bez wątpienia jest to smartfon kompletny, mimo że dość nietypowy, bo możliwy do rozebrania nawet przez mniej wprawionego w robótkach ręcznych użytkownika – wystarczy śrubokręt, trochę wolnego czasu i część zamienna, którą można kupić w oficjalnym sklepie Fairphone.

Jeżeli zatem coś się zepsuje, to właściciel Fairphone 4 sam poradzi sobie z usunięciem usterki. Ewentualnie ma możliwość skorzystać z gwarancji producenta, która może objąć okres nawet pięciu lat (dotyczy egzemplarzy kupionych przed 31 grudnia 2022 roku; klient musi zarejestrować zakup, wypełniając dedykowany formularz).





Fairphone 4 (źródło: Fairphone)

Specyfikacja Fairphone 4 jest naprawdę dobra, przynajmniej na papierze – trudno się do czegokolwiek przyczepić. Smartfon oferuje m.in. 6,3-calowy ekran LCD IPS o rozdzielczości Full HD+, procesor Qualcomm Snapdragon 750G ze zintegrowanym modemem 5G, od 6 GB do 8 GB RAM i od 128 GB do 256 GB pamięci wbudowanej (+ microSD do 2 TB), a także aparat z matrycą 25 Mpix (f/2.2) na przodzie i dwa po 48 Mpix każdy na tyle (główny f/1.6 i ultraszerokokątny f/2.2).

Ponadto Fairphone 4 odda do dyspozycji użytkownika moduł NFC, dual SIM (z obsługą 5G na obu kartach; nano SIM + eSIM), czytnik linii papilarnych i port USB-C (USB 3.0), za pośrednictwem którego ładuje się akumulator o pojemności 3905 mAh (jest wsparcie dla szybkiego ładowania).

Co ciekawe, pomimo że smartfon jest modułowy, może się pochwalić certyfikatem IP54, zatem częściową pyło- i wodoszczelnością, a do tego wytrzymałością zgodną z normą MIL-STD-810G. Fairphone 4 ma wymiary 162×75,5×10,5 mm i waży 225 gramów.

Cena Fairphone 4

Cena Fairphone 4 zaczyna się od 579 euro (równowartość ~2700 złotych) za wersję z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Konfiguracja 8 GB/256 GB kosztuje z kolei 649 euro (~3000 złotych). Smartfon sprzedawany jest bez kabla do ładowania i transferu plików oraz ładowarki.

Ceny oryginalnych części zamiennych w sklepie Fairphone wyglądają natomiast następująco:

bateria – 29,95 euro (~140 złotych),

moduł tylnych aparatów – 79,95 euro (~370 złotych),

przedni aparat – 29,95 euro (~140 złotych),

port USB-C – 14,95 euro (~70 złotych),

głośnik – 19,95 euro (~95 złotych),

głośnik do rozmów – 14,95 euro (~70 złotych).

Ponadto w sklepie Fairphone wymieniono również wyświetlacz i pokrywę panelu tylnego, ale nie podano ich cen.