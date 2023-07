PlayStation Plus na lipiec. Snajperzy i cyberpunk w ofercie

Już 18 lipca katalog gier PlayStation Plus poszerzy się o kolejne tytuły. Wśród nich znajdziemy Grę Roku 2021, RPG akcji dla tych, którym spodobał się Cyberpunk 2077 oraz klasyczną rozwałkę na czterech kołach z PlayStation 1.

Lipcowy katalog PlayStation Plus otwiera It Takes Two

Choć 2021 rok obfitował w ciekawe tytuły pokroju Metroid Dread, Ratchet & Clank: Rift Apart czy Deathloop, okazało się, że serca jury w plebiscycie The Game Awards na Grę Roku skradł kooperacyjny It Takes Two opowiadający historię małżeństwa, które jest o krok od rozwodu. Z „pomocą” swojej córki zostają jednak zamienieni w kukiełki i prowadzeni przez magiczną, gadającą książkę spróbują naprawić swoje małżeństwo.

Miałem okazję niedawno ukończyć ten tytuł i gra jak najbardziej zasłużyła na najwyższą nagrodę w ceremonii prowadzonej dwa lata temu przez Geoffa Keighleya. Zmieniające się co rozdział pomysły na rozgrywkę, audiowizualna uczta czy przyziemna tematyka jeszcze długo się nie zestarzeją.

Bij nazistów na bretańskim wybrzeżu

Jeżeli jednak, zamiast ogrywać z drugą połówką małżeńską historię, szukacie czegoś bardziej wojennego, to Sniper Elite 5 może okazać się dobrym wyborem. Jako Karl Fairburne ponownie zajmiecie się uszczuplaniem szeregów niemieckiego wojska podczas II Wojny Światowej, tym razem lądując we Francji z 1944 roku.

Sniper Elite 5 (Źródło: Szymon Baliński / Tabletowo.pl)

Względem poprzednika poprawiono to, co poprawić warto było, zachowując te elementy, które fani serii lubią najbardziej i dodając co nieco nowości. Mamy więc ulepszony system balistyki, znak rozpoznawczy serii w postaci killcamów oraz nowinki takie, jak tryb inwazji czy możliwość modyfikacji posiadanej broni. Jeżeli „All Ghillied Up” z klasycznego Call of Duty: Modern Warfare czy „Highway of Death” z remastera z 2019 roku to jedne z Waszych ulubionych misji w serii, to nie możecie przejść obojętnie obok Sniper Elite 5.

Izometryczny Cyberpunk

Czekacie na Widmo Wolności, ale nie chcecie po raz kolejny podchodzić do Cyberpunka 2077? Być może zainteresuje Was debiutancki projekt szwedzkiego studia Neon Giant, który również stawia na futurystyczne, dystopijne klimaty. Jako były najemnik wykonujemy kolejne zadania, które poprowadzą nas ku wolności i odkryciu tajemnicy, jak gigantyczna, kontrolująca każdy aspekt życia korporacja The Ascent Group mogła upaść.

Rozgrywkę obserwujemy z widoku izometrycznego i podobnie jak poprzednie dwa tytuły możemy rozegrać kampanię w trybie kooperacji, a od szczegółowych i zalegających brudem lokacji trudno oderwać wzrok. Warto dać The Ascent szansę.

Zombie, gąbki i rozróba ciężarówką z lodami

Oprócz wyselekcjonowanego powyżej trio, do katalogu gier w lipcowym PlayStation Plus dołączy jeszcze 12 tytułów:

Snowrunner,

World War Z,

Undertale,

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated,

Melty Blood: Type Lumina,

Dysmantle,

Circus Electrique,

Dynasty Warriors 5,

Dynasty Warriors 9,

My Little Pony: A Maretime Bay Adventure,

Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R,

Monster Jam Steel Titans.

Źródło: PlayStation

Sekcję PlayStationowych klasyków dostępnych wyłącznie w najdroższym pakiecie PS Plus Premium zasili natomiast futurystyczny shooter z PSP – Gravity Crash Portable oraz dylogia łącząca destruction derby z posyłaniem rakiet i serii z karabinu maszynowego prosto z pokładu samochodu, czyli nic innego, jak seria Twisted Metal z pierwszego PlayStation.