Niebywałe! 6-letni Fairphone 2 otrzymał aktualizację Androida

Wieloletnie aktualizacje systemowe w świecie Androida są dość niespotykanym widokiem. Flagowe smartfony zazwyczaj dostają dwie duże aktualizacje systemu. Później producenci ograniczają się zwykle do wydawania poprawek bezpieczeństwa. W przypadku iPhone’ów wygląda to kompletnie inaczej – nawet sześcioletnie urządzenia są aktualizowane. Fairphone 2, czyli smartfon z 2015 pokazuje, że smartfony z Androidem też mogą otrzymywać aktualizację przez długie lata.

Reklama

Fairphone 2 – smartfon z 2015 roku otrzymał aktualizację Androida

Smartfony holenderskiego producenta raczej nie należą do najwydajniejszych urządzeń na rynku, ale nadrabiają na innym polu. Firma w założeniach chce oferować telefony, których elementy można wymienić, przez co zużyta bateria, zepsuty port USB-C czy rozbity tylny aparat nie będzie tu problemem – wystarczy kupić nowy komponent.

Co więcej, marka w ostatnio wydanym Fairphone 4 obiecuje kilka lat aktualizacji systemu, a zatem istnieje możliwość, że urządzenie otrzyma Androida 15. Jak się okazuje, to nie tylko marketingowe chwyty, bowiem producent zaktualizował właśnie 6-letniego Fairphone 2, który debiutował z systemem Android 5 Lollipop. Sprzęt otrzymał Androida 10. Fakt faktem, nie jest to może najnowsza dostępna wersja systemu sygnowanego zielonym ludzikiem, jednak sam fakt, że urządzenie jest wciąż wspierane, budzi zasłużony szacunek.

Reklama

Warto dodać, że jak na razie jest to wersja beta „dziesiątki”, a firma zamierza wprowadzić oficjalny build systemu na początku roku 2022.

Posiadacze najnowszego modelu autorstwa holenderskiego producenta zatem mogą liczyć na cztery aktualizacje – nawet do Androida 15. A przecież Fairphone to firma, która tak naprawdę nie jest szeroko znana na całym świecie, a jej urządzenia rzadko trafiają do kieszeni typowego użytkownika. To pokazuje, że giganci technologiczni – typu Samsung, Xiaomi, OPPO czy OnePlus, którzy mają zdecydowanie większy budżet niż Fairphone, są w stanie aktualizować swoje urządzenia przez znacznie dłuższy czas niż obecnie..

Samsung oraz Google obiecują 3 lata aktualizacji systemu oraz odpowiednio 4 i 5 lat uaktualnień poprawek bezpieczeństwa. Jednak są na rynku inni producenci, którzy wciąż pozostają przy dotychczasowych dwóch latach. Jeśli Fairphone może zapewnić wsparcie przez długie lata, to firmy z większymi zasobami również są w stanie to osiągnąć. Kwestia woli.