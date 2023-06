T-Mobile ma dla Was ofertę trudną do odrzucenia

Firmy atakują klientów promocjami z każdej strony, ale czasami okazuje się, że niby atrakcyjna oferta wcale taka nie jest. W tym przypadku nie można czegoś takiego powiedzieć, bo T-Mobile ma mocne argumenty, abyście dołączyli do grona jego (zadowolonych) klientów.

Kusząca promocja T-Mobile na abonament

Na koniec pierwszego kwartału T-Mobile miało 12,553 mln klientów, w tym 8,069 mln kontraktowych i według raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej było jednym z tylko dwóch operatorów, którzy od stycznia do marca przyjęli więcej numerów niż oddali konkurencji. Mimo dobrych wyników nie zamierza jednak spoczywać na laurach – chętnie przyjmie pod swoje skrzydła kolejnych klientów. Tą ofertą chce nakłonić ich do przeniesienia swojego numeru od konkurencji.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

W ramach najnowszej promocji osoby, które się na to zdecydują, zostaną zwolnione z obowiązku płacenia abonamentu przez aż dziewięć miesięcy. Nie wystarczy jednak przenieść numeru z innej sieci – aby skorzystać z niniejszej oferty, trzeba wybrać taryfę L Nielimitowana, w przypadku której opłata miesięczna wynosi standardowo 90 złotych.

Nietrudno zatem policzyć, że przez dziewięć miesięcy można zaoszczędzić aż 810 złotych, a uwzględniając rabat średnio przez 24 miesiące za jeden okres rozliczeniowy wyjdzie niespełna 49 złotych. To na pewno oferta godna rozważenia, bo w ramach tego abonamentu otrzymacie internet bez limitu danych i bez limitu prędkości oraz dodatkową kartę do internetu z pakietem 50 GB do wypróbowania przez 30 dni (później, jeśli nie będziecie z niej korzystać, to nic za nią nie zapłacicie).

Ponadto taryfa L Nielimitowana zapewnia rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz możliwość korzystania z usługi Rozrywka bez ograniczeń za 0 złotych przez 3 miesiące. W jej ramach klient otrzymuje dostęp do wybranego serwisu bez dodatkowych opłat – do wyboru są HBO Max, Viaplay, Eleven Sprts, Da Vinci Kids, Tidal i Legimi. Co ważne: każdego miesiąca można wybrać inną platformę – wybór nie jest permanentny i niezmienny.

Po trzech miesiącach usługa Rozrywka bez ograniczeń zostanie automatycznie wyłączona, ale jeśli ktoś zechce, to będzie mógł ją ponownie aktywować, już za dodatkową opłatą – 30 złotych miesięcznie. Dzięki promocji na start zaoszczędzicie zatem kolejne 90 złotych, oprócz 810 złotych na opłacie abonamentowej – łącznie już 900 złotych.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Do kiedy trwa promocja?

Promocja, jak to promocja, kiedyś się skończy – ta oferta obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku. Tutaj warto zauważyć, że to już kolejna edycja tej akcji – poprzednia zakończyła się wraz z końcem maja br.