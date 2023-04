Nie ma już HBO Max. Teraz jest po prostu… Max

O unicestwieniu HBO Max mówiło się od długiego czasu – oficjalna zapowiedź pojawiła się już w marcu 2022 roku. Dziś Warner Bros. Discovery oficjalnie poinformowało o uruchomieniu nowej platformy, która została nazwana po prostu Max.

HBO Max odchodzi do lamusa

W oficjalnym komunikacie Warner Bros. Discovery informuje, że Max jest miejscem docelowym dla HBO Originals, filmów Warner Bros., Max Originals, uniwersum DC, czarodziejskiego świata Harry’ego Pottera, obszernej oferty treści dla dzieci i najlepszych w swojej klasie programów dotyczących jedzenia, domu, rzeczywistości, stylu życia i filmów dokumentalnych wiodących marek, takich jak HGTV, Food Network, Discovery Channel, TLC, ID i innych.

źródło: Inside HBO Max

Ponadto amerykańskie przedsiębiorstwo deklaruje, że Max będzie wyróżniał się na tle innych serwisów streamingowych dzięki łączeniu niezrównanej różnorodności i najwyższej jakości z kultowymi franczyzami i solidnym doświadczeniem w zakresie produktów. Według Warner Bros. Discovery oferta Max będzie idealną propozycją na każdy nastrój i moment, ponieważ dotychczas dostępne HBO Max i Discovery+ oferowały coś dla niektórych osób, a nowa platforma zapewni szeroki wybór wysokiej jakości dla każdego.

Ile będzie kosztował dostęp do nowego serwisu Max?

Warner Bros. Discovery przygotowało trzy pakiety dla użytkowników. Najtańszy Max Ad-Lite będzie kosztował 9,99 dolarów miesięcznie lub 99,99 dolarów za rok (płatne z góry) i umożliwi streamowanie na dwóch urządzeniach jednocześnie w rozdzielczości 1080p z dźwiękiem stereo w standardzie 5.1. Subskrybenci tego pakietu nie będą mieli możliwości pobierania materiałów, aby móc później obejrzeć je offline, tj. bez dostępu do internetu. Ponadto w tym pakiecie mają być wyświetlane reklamy.

Drugi pakiet to Max Ad Free za 15,99 dolarów miesięcznie lub 149,99 dolarów za rok (płatne z góry), który od Max Ad-Lite różni się możliwością pobrania 30 materiałów do obejrzenia offline i brakiem reklam. Najdroższy pakiet Max Ultimate Ad Free za 19,99 dolarów miesięcznie albo 199,99 dolarów za rok (płatne z góry) zaoferuje użytkownikom zaś możliwość streamowania na czterech urządzeniach jednocześnie nawet w rozdzielczości 4K UHD oraz pobrania do 100 materiałów offline, a także zapewni jakość dźwięku Dolby Atmos.

Aktualni subskrybenci HBO Max dostaną dostęp do Max w cenie subskrypcji HBO Max. Nowa platforma zostanie uruchomiona już 23 maja 2023 roku w Stanach Zjednoczonych. Na polskiej stronie pomocy HBO Max widnieje informacja, że Max łączy w sobie wszystkie programy z HBO Max, które kochasz oraz ulubione tytuły marek Discovery TV: Discovery, TLC i więcej, a także komunikat, że Warner Bros. Discovery planuje wprowadzić Max w innych krajach w 2024 roku i HBO Max nadal będzie dostępne w Twoim kraju, dopóki nie zastąpi go Max.

Po wejściu na stronę www.max.com wyświetla się taki komunikat (fot. Tabletowo.pl)

Na koniec trzeba też wspomnieć, że pomimo ogłoszenia nowej platformy, serwis streamingowy Discovery+ (podobno) ma pozostać dostępny w Stanach Zjednoczonych (za 4,99 dolarów z reklamami i 6,99 dolarów bez reklam), choć do Maxa trafi duża część materiałów z jego biblioteki.