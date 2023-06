Plus ma świetną promocję na Samsungi. Kupuj, dopóki są dostępne

Utarło się, że kupowanie smartfona u operatora często się nie opłaca, jednak czasami przygotują oni naprawdę ciekawą ofertę – Plusowi też się to zdarza, w tym właśnie teraz. Co ważne: w tym przypadku mowa o zakupie samych urządzeń – nie ma wymogu dobierania abonamentu, choć de facto i tak go dostaniecie.

Promocja Plusa na Samsunga Galaxy Z Flip 4

Operator zdecydował się obniżyć ceny najnowszych składanych smartfonów Samsunga – kupicie je na raty bez kosztów abonamentu w bardzo atrakcyjnych cenach. Jeśli wybierzecie Galaxy Z Flip 4 128 GB i rozłożycie płatność na 12 rat 0%, to łącznie zapłacicie za niego tylko 3499 złotych, podczas gdy w sklepach z elektroniką sprzedawany jest za 3799 złotych. W Waszej kieszeni zostanie zatem aż 300 złotych.

Dostępna jest też wersja z 256 GB wbudowanej pamięci na 12 rat 0% za 4099 złotych, ale to już nie jest żadna okazja, bowiem za dokładnie tyle samo sprzedają ten smartfon również popularne sklepy z elektroniką, więc w tym przypadku nie ma znaczenia, gdzie kupicie ten model.

Ponadto Plus przygotował zestaw, w skład którego wchodzi smartfon Samsung Galaxy Z Flip 4 128 GB i smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 40 mm – w przypadku rozłożenia płatności na 12 rat 0%, zapłacicie sumarycznie 4198 złotych. To wyśmienita oferta, bo za zegarek dopłacicie tylko 699 złotych, podczas gdy w oficjalnej polskiej dystrybucji kosztuje on od ~1160 złotych.

Promocja Plusa na Samsunga Galaxy Z Fold 4

Równocześnie operator przygotował specjalną ofertę na Samsunga Galaxy Z Fold 4 w wersji z 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Jeśli rozłożycie płatność na 12 rat 0%, to zapłacicie za niego 6899 złotych. Dla porównania, w sklepach z elektroniką kosztuje on od 7049 złotych, więc także i w tym przypadku jest to najniższa cena w oficjalnej polskiej dystrybucji.

Ponadto do wyboru jest też zestaw, w skład którego wchodzi smartfon Samsung Galaxy Z Fold 4 512 GB i smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45 mm – w przypadku rozłożenia płatności na 12 rat 0% wyjdzie w sumie 7898 złotych, czyli za zegarek dopłacicie 999 złotych, podczas gdy w oficjalnej polskiej dystrybucji kosztuje od ~1865 złotych.

źródło: Biuro prasowe Polkomtel

Musicie się jednak spieszyć, bo promocja cieszy się dużym zainteresowaniem. Opisywane oferty znajdziecie w sklepie internetowym Plusa. Do urządzenia/zestawu operator dodaje abonament za 0 złotych – jeśli nie będziecie korzystać z dorzuconej karty SIM, nic nie zapłacicie. Od razu po odebraniu przesyłki możecie też pójść do salonu Plusa i wypowiedzieć umowę na tę kartę SIM bez żadnych konsekwencji.