Tidal uruchamia bezpłatny plan, rozdziela subskrypcję HiFi, a do tego zapłaci więcej artystom

Tidal to jeden z większych graczy na rynku muzycznego streamingu. Wyniki, jakie osiąga ten serwis z muzyką na żądanie, są godne zaakcentowania, ponieważ nie oferuje on darmowego planu tak, jak jego największy konkurent – Spotify. To jednak właśnie się zmieniło, bowiem Tidal udostępnia darmowy plan.

Tidal Free ma reklamy, ale jest za darmo

Tidal zdecydował się na wprowadzenie istotnych zmian w swojej ofercie. Od dzisiaj użytkownikom został udostępniony nowy, darmowy plan Tidal Free. Tym samym serwis zyskuje mocny argument, aby się nim zainteresować. Co prawda jakość strumieniowania jest bez szału, gdyż została ustalona na poziomie 160 kb/s – to dość skromna wartość w porównaniu do płatnych opcji Tidala.

W zamian za to, że użytkownicy za darmo będą mogli korzystać z serwisu, będą im odtwarzane reklamy i materiały sponsorowane, podobnie jak to ma miejsce w darmowym planie Spotify. W planie tym zostaje udostępniony cały katalog ponad 80 mln piosenek z ograniczonymi przerwami w odtwarzaniu.

Z planu można skorzystać bez podpinania karty kredytowej. Obecnie nowa opcja jest wdrażana stopniowo na Androida i będzie dostępna na wszystkich urządzeniach w najbliższych dniach. Tidal Free dostępny jest od dzisiaj, póki co, tylko w Stanach Zjednoczonych – firma nie poinformowała, czy z czasem plan ten zostanie udostępniony w innych krajach.

Zmiany w planie HiFi

Wprowadzenie darmowego planu to nie jedyne nowości, jakie zaserwował nam Tidal. Subskrybcja HiFi została od dzisiaj rozdzielona na dwie opcje – HiFi i HiFi Plus. W cenie 19,99 złotych miesięcznie, w planie HiFi, otrzymujemy dostęp do utworów w bezstratnej jakości i takich o wysokiej rozdzielczości. Jakość, jaką zaoferuje użytkownikom ten plan, to maksymalnie 1411 kb/s, a oprócz tego otrzymają oni dostęp do dodatkowych funkcji offline, jak Tidal Connect i My Activity.

Drugi, droższy plan HiFi Plus został natomiast wyceniony na 39,99 złotych miesięcznie. W jego ramach członkowie mają dostęp do „najlepszych w swojej klasie wciągających formatów dźwięku”, w tym Dolby Atmos i Sony 360 Audio. W ramach tej subskrypcji dostępne będą też treści Tidal Premium, a także materiały Master Quality Authenticated z jakością sięgającą nawet 9216 kb/s. Ponadto użytkownicy mają zapewniony wcześniejszy dostęp do ekskluzywnych ofert oraz funkcji, które będą wprowadzane w przyszłości.

Nowe sposoby wspierania artystów

Serwis informuje również, że od teraz zmienia zasady rozliczania się z twórcami. Nowością są płatności trafiające bezpośrednio do twórców. Program ten zapewni artystom zastrzyk dodatkowych środków, które trafią do nich bezpośrednio od subskrybentów. Co miesiąc część opłat (nawet 10%) za subskrypcję HiFi Plus zostanie skierowana do najpopularniejszych artystów – będzie to dodatkowe wynagrodzenie, niezależnie od honorarium autorskiego.

Od 2022 roku zmienią się również zasady wypłacania tantiem. Nowy model zakłada, że wykonawcy, których słuchamy, otrzymają wynagrodzenie na podstawie rzeczywistych odtworzeń, a nie – jak to przyjęto za standard w branży – na podstawie agregowania strumieni. Tym samym fani będą odgrywali większą rolę w sukcesie swoich ulubionych i najczęściej słuchanych artystów. Nowe zasady tantiem obowiązują tylko w przypadku planu HiFi Plus – reszta pozostaje bez zmian.

Nie ukrywam, że zmiany, jakie wprowadził Tidal, to coś, co pozwoli mu zyskać jeszcze większą popularność. Wydaje się, że to właśnie ten serwis ma w tej chwili najszerszą ofertę – od darmowego planu, poprzez bezstratne materiały, a na immersyjnych treściach kończąc. Dodatkowo użytkownicy zaczynają mieć realny wpływ na to, jakie kwoty trafią od ich ulubionych artystów.

Zmiany te to bez wątpienia cios skierowany w stronę Spotify. Najpopularniejszy serwis streamingowy w lutym ogłosił, że również wprowadzi plan HiFi, ale do dzisiaj nie został on udostępniony. Tym samym zniecierpliwieni użytkownicy mają teraz doskonałą okazję do sprawdzenia (dłużej niż przez okres próbny) Tidala za darmo i przekonania się, czy warto wybrać tamtejszą platformę z wysoką jakością muzyki.